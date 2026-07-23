Γεωργιάδης κατά Σαλμά για Novartis: «Ας μιλήσουμε για τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία»

Σφοδρή επίθεση κατά του Μάριου Σαλμά εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις δηλώσεις εναντίον από  τον ανεξάρτητο βουλευτή για την υπόθεση Novartis

Newsbomb

Γεωργιάδης κατά Σαλμά για Novartis: «Ας μιλήσουμε για τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία»
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  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατηγορεί τον Μάριο Σαλμά ότι ξεκίνησε το 2016 τη διαδικασία που σχετίζεται με την υπόθεση Novartis, με στόχο να ενταχθεί στο αμερικανικό πρόγραμμα προστατευόμενων μαρτύρων.
  • Οι αμερικανικές αρχές απέρριψαν τον Σαλμά από το πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντάς τον αναξιόπιστο.
  • Ο Σαλμάς κατηγορήθηκε αργότερα για συμμετοχή στη σκευωρία Novartis, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε πολιτική υποστήριξη προς το πρόσωπό του.
  • Ο ΕΟΠΥΥ ακύρωσε οφειλή του Σαλμά ύψους 176.677,07 ευρώ μέσω απόφασης που χαρακτηρίστηκε φωτογραφική και σκανδαλώδης από τον Γεωργιάδη.
  • Ο Γεωργιάδης καταλογίζει στον Σαλμά και στο ΠΑΣΟΚ, υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πολιτική υποστήριξη στον ανεξάρτητο βουλευτή παρά τις κατηγορίες εναντίον του.
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Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μετά τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά εναντίον του από το βήμα της Βουλής για την υπόθεση της Novartis.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε στις πρόσφατες αναφορές του κ. Σαλμά υπέρ της επανεξέτασης της υπόθεσης Novartis, λέγοντας:

«Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεση Novartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία;»

Ο υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε ότι ο Μάριος Σαλμάς ήταν εκείνος που το 2016, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε τη διαδικασία που συνδέθηκε στη συνέχεια με την υπόθεση Novartis, με στόχο την ένταξή του στο αμερικανικό πρόγραμμα προστατευόμενων μαρτύρων. Προσέθεσε ότι η προσπάθεια αυτή δεν προχώρησε, καθώς οι αμερικανικές αρχές δεν τον αποδέχθηκαν στο πρόγραμμα, θεωρώντας τον αναξιόπιστο.

«Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο δικηγόρος της Μαραγγέλη (με τον κωδικό όνομα στην σκευωρία ως ΚΕΛΕΣΗ) κ. Δούκας, για να αποδείξει, ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει έτσι αμοιβή μαζί με τον Δεστεμπασιδη και τρίτο πρόσωπο, κατέθεσε αυτά τα έγγραφα. Τότε απεδείχθη λοιπόν αυτό που ήδη είχαμε όλοι μας υποπτευθεί από την αρχή, ότι δηλαδή ότι ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε την διαδικασία αυτής της σκευωρίας, με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κ. Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω» επισήμανε ο υπουργός.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο Μάριος Σαλμάς βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση.

«Στην συνέχεια ευρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία κατηγορήθηκε και ο ίδιος για την σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε, αλλά το χρέος του Σύριζα στο πρόσωπο του παρέμεινε για τις υπηρεσίες που τους είχε προσφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας έκανε αναφορά και σε παλαιότερη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, συνδέοντάς την πολιτικά με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υπουργός ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με προσωπική επίθεση προς τον ανεξάρτητο βουλευτή, ενώ άφησε αιχμές και κατά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή τη στάση του κόμματος στην πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον Μάριο Σαλμά.

«Του το ξεπλήρωσαν λίγο πριν εγκαταλείψουν την εξουσία, με μία σκανδαλώδη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΥ, όπου του έσβησαν οφειλή ύψους 176.677,07€ προς τον ΕΟΠΥΥ από μία δυσώδη μεθόδευση του για κάποιου τύπου φωτογραφικές όπως κρίθηκαν μετά υπηρεσίες του. Αυτός ο άνθρωπος τόλμησε να κατηγορήσει εμένα για διαπλοκή και συναλλαγή! Αν είναι ποτέ δυνατόν; Αυτόν υπερασπίστηκε χθες το @pasok του @androulakisnick

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