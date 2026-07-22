Βουλή: Άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Σαλμά για τη μήνυση από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Snapshot Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για δηλώσεις σχετικά με παράνομες χρηματοδοτήσεις στα νοσοκομεία και έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον χώρο της Υγείας.

Ο Μάριος Σαλμάς κατήγγειλε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ζητούσε από φαρμακευτικές εταιρείες να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, πράξη που χαρακτήρισε παθητική δωροδοκία και διαπλοκή.

Ο Σαλμάς κατήγγειλε επίσης παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης και επικοινωνία του Γεωργιάδη με τον προστατευόμενο μάρτυρα Μανιαδάκη, ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση Novartis.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τον Άδωνι Γεωργιάδη να δώσει καθαρές απαντήσεις και υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του υπουργού Υγείας μέχρι να το πράξει.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε με επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες ως μέρος της δικογραφίας που θεωρούσε τότε σκευωρία και αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ ανακοίνωσε και μηνύσεις κατά του Σαλμά και άλλων. Snapshot powered by AI

Την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή, Μάριου Σαλμά, αποφάσισε η ολομέλεια της Βουλής με 157 ψήφους «υπέρ», 66 «κατά» και 7 «παρών».

Η άρση ασυλίας αφορά σε μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με δηλώσεις του κ. Σαλμά για σύστημα παράνομων χρηματοδοτήσεων που λειτουργεί εντός των νοσοκομείων, αλλά και για επικείμενη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον χώρο της Υγείας.

Ο κ. Σαλμάς ανέγνωσε απόσπασμα της έγκλησης του κ. Γεωργιάδη στο Κοινοβούλιο και ανέφερε ότι η εικόνα του υπουργού είναι εκείνη που θίγεται. Όπως δήλωσε, στη συνέντευξη που έδωσε δεν ανέφερε κανένα συγκεκριμένο γεγονός και τίποτα που να αφορά στον κ. Γεωργιάδη, επομένως δεν στοιχειοθετείτε η συκοφαντική δυσφήμιση.

«Να σας πω τώρα τι είναι αυτό που πιθανώς τον ενόχλησε. Είπα δύο πράγματα. Για το ένα με μήνυσε, για το άλλο δεν με μήνυσε και ούτε το απάντησε ποτέ. Το ένα, που με μήνυσε, ήταν γιατί είπα ότι ξέρω πως γίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία και το έχω κατ’ επανάληψη πει ότι γίνονται με απευθείας διαγωνισμούς, με απευθείας αναθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, το είπα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι διοικητής νοσοκομείου ο κ. Γεωργιάδης», ανέφερε ο κ. Σαλμάς στο Κοινοβούλιο.

«Με διευκόλυνε, με μήνυσε, τώρα θα τα ακούσει»

Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι το δεύτερο που είχε πει στη συνέντευξη που έδωσε, αλλά δεν του ασκήθηκε μήνυση, είναι αν ο κ. Γεωργιάδης είχε ζητήσει από φαρμακευτικές εταιρείες να πληρώσουν μέσα ενημέρωσης, κάτι που υπαινίσσεται παθητική δωροδοκία. Όπως είπε, έχει μηνύματα τα οποία απαγορευόταν να δείξει έως τώρα, τα οποία αποδεικνύουν τις σχέσεις του υπουργού «με τη διαπλοκή», αλλά μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει ως υπερασπιστική γραμμή. «Με διευκόλυνε με μήνυσε και τώρα θα τα ακούσει», είπε ο Μάριος Σαλμάς και κατήγγειλε:

«Ο κ. Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που, ως υπουργός, με τις αποφάσεις του, επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ο ορισμός. Όπως και ο κ. Γεωργιάδης, σε πρόσφατη ανάρτησή του, τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Novartis, τον κ. Φρουζή, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση».

Σχέσεις Γεωργιάδη με Μανιαδάκη για την υπόθεση Novartis

Στη συνέχεια ο κ. Σαλμάς ανέφερε πως θα καταθέσει τα μηνύματα και επιπλέον στοιχεία στην εισαγγελία προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση για τα ανταλλάγματα. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης είχε επικοινωνία με τον προστατευόμενο μάρτυρα «Αναστασίου» και του υποδείκνυε την κατάθεσή του. Σημειώνεται ότι ο μάρτυρας Μανιαδάκης ήταν αυτός που ενέπλεξε τον Σαλμά στην υπόθεση της Novartis. Παράλληλα, ζήτησε να ανοίξει ξανά η συγκεκριμένη υπόθεση.

«Πού τον ήξερε ότι είναι "Αναστασίου" και συνομιλεί μαζί του και του λέει, "πρόσεξε, μην ενδώσεις στην Τουλουπάκη, άλλαξέ τα, κι εγώ θα σε υποστηρίξω". Και τι υποστήριξη του κάνει; Πρώτον, δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιαδάκης έλεγε ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνι και εν γνώσει του τα ‘παιρναν. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα; Στη δίκη μου του δίνει αυτή τη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνι Γεωργιάδη στο κινητό, που του λέω ότι "στο TCR ήσουν ο δεύτερος, μετά τον Μανιαδάκη, εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί ενεπλάκης στην υπόθεση τη δική μου;". Μου λέει ο Γεωργιάδης: "Στη δίκη εγώ ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό διότι έτσι του είχα υποσχεθεί, όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη, κι εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω"».

Ο σχολιασμός της αντιπολίτευσης

Τα όσα είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής σχολίασαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων:

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως όσα κατέθεσε ο κ. Σαλμάς στα πρακτικά, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία, τέλεσης μειζόνων ποινικών αδικημάτων και δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται το βρώμικο πρόσωπο της διαπλεκόμενης εγκληματικής οργάνωσης που έχει καθίσει και σε βουλευτικά και σε κυβερνητικά έδρανα.

Τα όσα κατέθεσε από το βήμα της Βουλής ο Μάριος Σαλμάς συνιστούν αναβάθμιση της υπόθεσης, που εμπλέκουν φαρμακευτικές εταιρείες, μέσα ενημέρωσης και πολιτικά πρόσωπα, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Το ερώτημα, τόνισε, δεν είναι αν πρέπει να ασκηθεί δίωξη εις βάρος του κ. Σαλμά, το ερώτημα είναι αν στέκεται ή όχι ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του υπουργού Υγείας.

«Όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε. Τώρα που τα λέει ο Σαλμάς, μούγκα!», είπε ο Παύλος Πολάκης ο οποίος ζήτησε τον λόγο, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και σχολίασε: «Karma is a bitch! Δικαιωνόμαστε! Ο Μάριος Σαλμάς δείχνει στεγνό τον "αδιευκρίνιστο" Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε τη Novartis να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης» Σπύρος Τσιρώνης σχολίασε ότι «άρχισαν να ανοίγουν στόματα» και αποδεικνύεται ότι έχουμε μια «κεκαλυμμένη ολιγαρχία» που υποστηρίζεται μόνο από συμφέροντα ξένων και εγχώριων ολιγαρχών και βιομηχανιών και θα αποδειχθεί πιο καθαρά και στο επόμενο διάστημα.

Η Ελληνική Λύση θα αναλάβει πρωτοβουλία, όπως είπε ο Κωνσταντίνος Χήτας, και όπως κατέθεσε αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για όσα κατήγγειλε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι έπαιρνε μίζα, έτσι θα πράξει και με τα στοιχεία που κατέθεσε ο Μάριος Σαλμάς για τον 'Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος είπε ότι είναι πολύ στενόχωρο που ο κ. Σαλμάς έδωσε σήμερα «συγχωροχάρτι» σε αυτούς οι οποίοι έβαλαν δέκα πολιτικά πρόσωπα «στα μανταλάκια», μεταξύ των οποίων, και τον ίδιο τον κ. Σαλμά.

«Σε μια προσωπική αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη, δίνει συγχωροχάρτι σήμερα στο κόμμα εκείνο το οποίο εγκαλείται για τους ποινικούς κώδικες, το οποίο είναι το κόμμα όπου ήταν οι αρχιερείς της σκευωρίας Novartis, και απορώ και με το ΠΑΣΟΚ γιατί και δικά σας στελέχη κρεμάστηκαν “στα μανταλάκια”», είπε ο κ. Σιμόπουλος.

ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του Υπουργού Υγείας»

«Ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε να απαντήσει στις σημερινές βαρύτατες καταγγελίες του κ. Σαλμά με προσωπικές επιθέσεις και επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, απαντώντας σε όσα ανάφερε ο υπουργός Υγείας.

«Δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση στις συγκεκριμένες καταγγελίες που διατυπώθηκαν δημόσια από το βήμα της Βουλής. Ο κ. Σαλμάς κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και μίλησε για "ορισμό της διαπλοκής", ενώ υποστήριξε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης και σε προστατευόμενο μάρτυρα, στον οποίο, όπως κατήγγειλε, ο κ. Γεωργιάδης υποσχόταν ότι «θα του το ξεπληρώσει», καταθέτοντας μάλιστα και στοιχεία που, κατά τον ίδιο, τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες, ο Υπουργός Υγείας δεν έδωσε καμία απάντηση επί της ουσίας. Πέταξε την μπάλα στην κερκίδα. Κάνει πως δεν κατάλαβε την καταγγελία. Εδώ δεν συζητάμε την σκευωρία Novartis που ήταν απολύτως υπαρκτή αλλά τη δική του εμπλοκή στα καταγγελλόμενα. Σε αυτά τον καλέσαμε να απαντήσει αλλά μάταια».

«Οι αντιφάσεις του κ. Γεωργιάδη είναι προφανείς. Οφείλει να δώσει άμεσα καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Μέχρι να το πράξει, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του Υπουργού Υγείας», επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Όσο, δε, για τους ισχυρισμούς του ότι ο κ. Σαλμάς είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σκευωρία Novartis, ας μας εξηγήσει πως ως Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συναίνεσε ώστε να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτιά της στις εθνικές εκλογές το 2023», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.

Η απάντηση Γεωργιάδη

Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε. O υπουργός Υγείας έκανε λόγο για γελιότητες εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη καθώς όπως επισημαίνει «όσα είπε ο κ. Σαλμάς στη Βουλή συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία... Με αυτή τη σκευωρία κατηγορούσαν και τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο», σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην ίδια δικογραφία κατηγορούσαν και τον πρώην Πρόεδρό του. Σήμερα για να λαϊκίσει ο θλιβερός Πρόεδρος του Πασόκ είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και μετά αναρωτιούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θλίψη!

Ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του παραθέτει και την «ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τις καταγγελίες Μ.Σαλμά» η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».

Όσες απορίες έχουν οι του ΠΑΣΟΚ μπορούν να τις λύσουν παρακολουθώντας τις σχετικές δίκες που θα ακολουθήσουν στις μηνύσεις μου κατά των κ. Πολάκη (έχει ήδη προσδιοριστεί η δίκη) και Σαλμά. Κατάντια»

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