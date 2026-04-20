Γεωργιάδης για Σαλμά: Καταθέτω μήνυση - Δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου για την υπόλειψή μου

Με έλεγξε επί τέσσερα χρόνια η κυρία Τουλουπάκη επί ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να με ελέγξει όποιος θέλει, δεν φοβάμαι τίποτα, είπε ο υπουργός Υγείας

Μήνυση και αγωγή σε βάρος του πρώην υπουργού της ΝΔ και νυν ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά καταθέτει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή όσα ανέφερε περί «παράνομες δουλειές εντός νοσοκομείων» και περί ύπαρξης δικογραφίας για τον χώρο της Υγείας από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Λυπούμαι για αυτά που είπε γι' αυτό και έδωσα εντολή και του καταθέτω μήνυση και αγωγή μέσα στην εβδομάδα και θα μπορέσει να αποδείξει τα λεγόμενα στο δικαστήριο. Επειδή έχω περάσει τη σκευωρία Novartis, σε θέματα ηθικής τάξεως και προσβολής δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Εμένα με έχει ελέγξει η Τουλουπάκη, η εφορία, δεν έχω να αποδείξω τίποτα στον κ. Σαλμά. Επειδή προέβη σε ισχυρισμό προσβλητικό για την ηθική μου υπόσταση και επειδή δεν επιθυμώ δημόσιο διάλογο γιατί σέβομαι ότι ήταν βουλευτής της ΝΔ, θα προτιμήσω αυτό να γίνει στα δικαστήρια» ανέφερε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην ΕΡΤ.

Ο Μάριος Σαλμάς, σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV, έκανε λόγο για «παράνομες δουλειές» εντός νοσοκομείων, αναφερόμενος σε αδιαφανείς διαδικασίες προσλήψεων αλλά και σε αναθέσεις που αφορούν ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό. Παράλληλα, υποστήριξε πως οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν περιορίζονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προειδοποιώντας ότι «θα έρθουν και για την Υγεία». «Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται νέες αποκαλύψεις, ενώ άφησε αιχμές και κατά του Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί να απαντήσει», καθώς –όπως είπε– γνωρίζει εκ των έσω τη λειτουργία του συστήματος.

