Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τους κατηγορούν για «τρίχες» - Είναι ο ορισμός της βουλευτικής ασυλίας

Εάν δεν επρόκειτο για το πολιτικό διακύβευμα της υπόθεσης, δεν θα ψήφιζα, υποστήριξε ο υπουργός Υγείας

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Είναι αστείο να κατηγορούν αυτούς τους ανθρώπους για αυτές τις 'τρίχες'», σχολίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για τους συναδέλφους του βουλευτές της ΝΔ, των οποίων η άρση ασυλίας συζητείται την Τετάρτη στη Βουλή, για τις υποθέσεις παράνομων χρηματοδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εάν το θέμα δεν είχε πολιτικό διακύβευμα και δεν είχε σπιλωθεί η παράταξή μας, δεν πρόκειται να το ψήφιζα διότι είναι ο ορισμός της βουλευτικής ασυλίας, τόνισε ο υπουργός.

«Έχω κοιτάξει και τις 11 περιπτώσεις, καμία δεν είναι αντάξια λόγου. Αν δεν είχε γίνει τόσο μεγάλο πολιτικό ζήτημα και πολιτικό διακύβευμα δεν θα ψήφιζα καμία άρση ασυλίας. Επειδή όμως στη συγκεκριμένη συγκυρία αυτό μπορεί να έκανε ζημιά στους ίδιους γιατί μπορεί να έδινε δικαίωμα στους κακόβουλους, - ξεκαθαρίζω δεν έχουν κάνει τίποτα κακό... Εγώ το 2008 όταν ξεκίνησε η επίθεση στη ΝΔ για το λεγόμενο σκάνδαλο της μονής Βατοπεδίου και ήμουν βουλευτής του ΛΑΟΣ είπα ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Όπως ξέρετε αθωώθηκαν όλοι, αλλά δύο πεθάνανε, μια κυβέρνηση έπεσε, έμεινε η λέζα στην παράταξη για να έρθουν μετά από 4 χρόνια τα δικαστήρια και να πουν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο», είπε ο υπουργός και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Είναι σαν να το ζω τώρα σε επανάληψη. Για κάτι που δεν υπάρχει βγαίνει το σύμπαν και κατηγορεί τη ΝΔ και την κοινοβουλευτική της ομάδα. Δεν θα υπάρξει ούτε μια καταδίκη, βάζω στοίχημα τη βουλευτική μου έδρα. Είναι αστείο να κατηγορούμε τους ανθρώπους αυτούς για αυτές τις "τρίχες", γιατί είναι ο ορισμός της βουλευτικής ασυλίας. Στην προκειμένη περίπτωση για να μην κάνω ζημιά στους 11 και την παράταξη, σταθμίζω τι θα κάνω γιατί για μένα ο θεσμός του βουλευτή είναι ιερός».

Όσοι στηρίζουν την Κοβέσι σήμερα, το 2011 ήταν Σύνταγμα με τους Αγανακτισμένους

«Όλοι οι θεσμοί κρίνονται στην εφαρμογή τους και οι κρίνοντες, κρίνονται», υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης το πρωί της Δευτέρας, μιλώντας για την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην ίδια συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός ανέφερε ότι όσοι σήμερα στηρίζουν την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, «το 2011 ήταν στο Σύνταγμα με τους Αγανακτισμένους. Δεν δέχομαι μαθήματα ευρωπαϊσμού από αυτούς».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν εισηγείται την αποχώρηση της Ελλάδας από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η λειτουργία του θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση της απάτης και όχι να διολισθήσει σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να είναι σύμμαχος της εγχώριας Δικαιοσύνης και όχι να δημιουργήσει σύγκρουση μαζί της», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να καλλιεργείται η αντίληψη πως οι Έλληνες δικαστές δεν είναι αξιόπιστοι.

Όπως επισήμανε, αν και θεσμικά υπάρχει η δυνατότητα αποχώρησης μιας χώρας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ίδιος δεν υποστηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο στη σημερινή συγκυρία, εκφράζοντας την ελπίδα να μην χρειαστεί ποτέ να τεθεί ζήτημα αποχώρησης.

Μήνυση κατά Σαλμά – «Δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Μάριου Σαλμά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του και προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις. Όπως δήλωσε, θα καταθέσει μήνυση και αγωγή εντός της εβδομάδας για όσα ειπώθηκαν σε βάρος του, τονίζοντας πως, έχοντας βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο της υπόθεσης Novartis σκάνδαλο Ελλάδα, δεν προτίθεται να ανεχθεί νέες αιχμές. Υπενθύμισε μάλιστα ότι είχε ελεγχθεί επί τέσσερα χρόνια από την τότε εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε δημόσια αντιπαράθεση με τον κ. Σαλμά, επιλέγοντας τη δικαστική οδό, δεδομένου ότι πρόκειται για πρόσωπο που έχει διατελέσει βουλευτής και υπουργός της ίδιας παράταξης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
