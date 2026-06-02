Διονύσης Σχοινάς για Καίτη Γαρμπή: «Νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί»

Για τη σχέση ζωής του με την Καίτη Γαρμπή και τον γιο του, Δημήτρη, μίλησε σε συνέντευξή του στο Mega ο Διονύσης Σχοινάς.

«Νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί», είπε αρχικά ο Διονύσης Σχοινάς για την Καίτη Γαρμπή, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τη γνωριμία τους.

«Η Καίτη στην αρχή με αγνοούσε, πέρναγε μπροστά μου και δεν μου μιλούσε. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι θα την παντρευτώ. Η σχέση μας δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Μέσα στο σπίτι φωνάζουν μόνο ο Δημήτρης και η Καίτη, εγώ δεν υψώνω ποτέ φωνή. Σημαντικό σε μία σχέση είναι η αυτονομία και η συντροφικότητα, μετά ο θαυμασμός», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Για εκείνον, η οικογένεια σημαίνει "γινόμαστε ένα", ενώ δήλωσε πως έχουν μάθει τον γιο τους να σέβεται τα πάντα.

«Ο γιος μου είναι ο κολλητός μου. Έχουμε καταπληκτική διαφορά ηλικίας. Θα ήθελα να κάνει αυτό που γουστάρει. Θέλει να γίνει νούμερο; Να γίνει νο1».

Αναφερόμενος στα σχόλια που γράφονται στα social media, ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί αρνητικές κριτικές, όπως «είσαι άφωνος» και «γέρασες».

