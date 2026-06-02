Το πολυθεματικό φεστιβάλ «Πάμε Πειραιά! Πάμε Δημοτικό!» επιστρέφει!

Εδώ και 8 χρόνια το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ξεφεύγει από τα καθιερωμένα και ανοίγεται στην πόλη, με συνέπεια και σχέδιο, με τρόπο καθοριστικό, πειστικό και ουσιαστικό, με βλέμμα καλλιτεχνικό και παρεμβατικό.

Το Πολυθεματικό Φεστιβάλ Τέχνης, Σκέψης & Δημιουργίας «ΠΑΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ! ΠΑΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ!» συμπληρώνει φέτος 8 χρόνια παρουσίας και επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ, προσκαλώντας το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού στην καρδιά της πόλης, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά!

Το Δημοτικό Θέατρο ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και προσκαλεί το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού που έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς καλλιτεχνικής έκφρασης, κοινωνικής συνάντησης και πολιτιστικής εξωστρέφειας.

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΠΑΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ! ΠΑΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ!» συνεχίζει να αφουγκράζεται τον παλμό της πόλης και των ανθρώπων της, δημιουργώντας έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης όπου η τέχνη λειτουργεί ως εμπειρία συνύπαρξης και ενεργής συμμετοχής.

Καλλιτέχνες, δημιουργοί, επιστημονικοί φορείς, ομάδες και πολίτες συνθέτουν και φέτος ένα πολυδιάστατο μωσαϊκό δράσεων (performances, μουσική, θέατρο, χορό ), με ελεύθερη πρόσβαση για όλους.

Σε μια εποχή όπου η ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΠΑΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ! ΠΑΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ!» με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, παραμένει μια ανοιχτή πρόσκληση δημιουργίας, ελευθερίας και συλλογικής έκφρασης, προάγοντας τον διάλογο σε έναν χώρο αποδοχής και ελευθερίας. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά!

Ελάτε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή! Η είσοδος για όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη

8 χρόνια μαζί, 8 χρόνια γιορτή!

Από τις 12 Ιουνίου έως τις 18 Ιουλίου!

Αναλυτικό πρόγραμμα

Παρασκευή 12 Ιουνίου

KΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Α π ό Γ ι α σ ε μ ί σ ε Ρ ό δ ο»

Μία πρωτοφανής μουσικο-αφηγηματική παράσταση

από την Alcedo folk band

Σκηνοθετική επιμέλεια : Παναγιώτης Γκιζώτης

Ώρα : 20.30

Λουλούδια! Σιωπηλοί μάρτυρες της θυσίας από την αρχή του κόσμου. Στα μοιρολόγια, στις μπαλάντες του Μεσαίωνα, στις λαϊκές δοξασίες, στα δημοτικά τραγούδια, άνθη αιώνια γεννιούνται από ιστορίες αγάπης και αίματος.

Από γιασεμί σε ρόδο, από μιμόζα σε πικροδάφνη, από αμάραντο σε τριανταφυλλιά…τα λουλούδια διηγούνται, μας διαμορφώνουν, μας εμπνέουν, μας οδηγούν στις δικές μας ιστορίες.

Οι Alcedo Folk Band μας παρασύρουν σε ένα μουσικό και αφηγηματικό μονοπάτι, μέσα από τραγούδια και ιστορίες λουλουδιών.

Μια μοναδική παράσταση όπου η ελληνική μουσική παράδοση (Μικρασία, Θράκη, Πόντος, Μακεδονία, Ήπειρος) συναντά αυτήν της Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Αμερικής. Μπροστά στο θεατή γεφυρώνονται όλοι οι πολιτισμοί κάτω από την πιο βαθιά και ουσιαστική λέξη: Άνθρωπος.

Συντελεστές :

Alcedofolkband

Μαρία Μιχαλάκα: τραγούδι, βιολί

Στέφανος Χατζηαναγνώστου: φλάουτο

Δημήτρης Κουφαλάκος: φαγκότο

Θεοδώρα Αθανασίου: κιθάρα, τραγούδι

Μενέλαος Μωραΐτης: τούμπα

Κώστας Κωνσταντάτος: κρουστά, τραγούδι

Αλέξανδρος Πολιτάκης: Σχεδιασμός φωτισμού

Θωμάς Χρήστου: sound engineer

Alcedofolkband: Κείμενα, πρωτότυπα τραγούδια, νέες μουσικές συνθέσεις, ενορχηστρώσεις

Αγγελίνα Τερσενίδου: Στον αποκαλυπτικό ρόλο της «Νεράιδας»

Παναγιώτης Γκιζώτης: σκηνοθετική επιμέλεια

Σάββατο 13 Ιουνίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Μούσες και Ανυφάντρες»

Ποιητική performance

Κείμενα: Φωτεινή Κωστάκου

Σκηνοθεσία: Στέφανος Καρυδάκης

Ώρα : 20.00

Μια ποιητική performance εμπνευσμένη από τον Άγγελο Σικελιανό, την Εύα Πάλμερ και τη συμβολική μορφή της γυναίκας που υφαίνει μνήμη, μύθο και παράδοση. Ξετυλίγοντας τον μίτο της Αριάδνης, η παράσταση συνδυάζει θεατρικό λόγο, χορογραφημένη κίνηση, ζωντανή/πρωτότυπη μουσική και στοιχεία υφαντικής, φωτίζοντας τη γυναικεία παρουσία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μούσες, ανυφάντρες και ποιητικές μορφές συναντιούνται σε ένα σκηνικό ταξίδι όπου η ελληνική παράδοση δεν αναπαρίσταται μουσειακά, αλλά αναπνέει ξανά μέσα από σώμα, φωνή, ήχο και εικόνα.

Συντελεστές :

Σύλληψη ιδέας / Καλλιτεχνική επιμέλεια / Κείμενα: Φωτεινή Κωστάκου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Δημήτρης Καθαρόπουλος

Ερμηνεύουν: Μάκης Ακριτίδης, Αλίκη Σπανού, Ασπασία Παπανικολάου, Φωτεινή Κωστάκου

Συμμετέχει: Χορευτική Ομάδα «Έρευνα» του Δήμου Σαλαμίνας

Πιάνο: Σπύρος Πρατίλας

Σκηνοθεσία: Στέφανος Καρυδάκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Λαζαράκη

Παραγωγή: Θέατρο Σαλαμίνας

Κυριακή 14 Ιουνίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ»

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ώρα : 20.00

Μια ξεχωριστή παράσταση γεμάτη ρυθμό, έκφραση και συναίσθημα σε κάθε κίνηση. Με αγάπη για τον κλασικό και σύγχρονο χορό, οι μικρές και μεγάλες χορεύτριες της σχολής του Πειραιϊκού Συνδέσμου, ανεβαίνουν στη σκηνή για να μοιραστούν με το κοινό, τη δουλειά, την πρόοδο και το πάθος τους για την τέχνη του χορού.

Μια βραδιά αφιερωμένη στην κίνηση, τη μουσική και τη δημιουργία.

Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μαγεία του χορού!

Συντελεστές:

Διδασκαλία- Οργάνωση Παράστασης: Δήμητρα (Μήτση) Στεργιανού & Αναστασία Παττελάκη

Χορογραφίες - 90 Χορεύτριες

Κοστούμια : Αντώνης Κολέτσης – Margo

Φωτογραφικό Υλικό : Φωτοκύτταρο

Τετάρτη 17 Ιουνίου

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«Thy Eternal Summer» by SexPeer

Μουσική ποιητική performance

Σκηνοθεσία: Μίλτος Τσιάντος

Ώρα : 20.00

Τι θα συνέβαινε αν ο Θάνατος μπορούσε να ξυπνήσει, να μιλήσει και να αποκαλύψει τον έρωτα;

Ένας Ποιητής βρίσκεται με ένα κρανίο. Ανάμεσα τους αναπτύσσεται ένας διάλογος όπου η μνήμη, η φθορά και η επιθυμία διασταυρώνονται. Η παράσταση, αντλεί έμπνευση από το έργο του W.Shakespeare και του Κ.Καρυωτάκη, φέρνοντας σε συνάντηση δύο ποιητές που συνομιλούν πέρα από τον χρόνο και τη γεωγραφία. Με όχημα τη ζωντανή πρωτότυπη μουσική δημιουργείται ένα σκηνικό τοπίο όπου η ειρωνεία, η τρυφερότητα και το χιούμορ συνυπάρχουν και διερευνούν τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Η ύλη διαλύεται, οι αναμνήσεις ξεθωριάζουν, μα ο έρωτας παραμένει

Συντελεστές :

Κείμενο: Γουίλιαμ Σαίξπηρ, Κώστας Καρυωτάκης, Μίλτος Τσιάντος

Δραματουργική Επεξεργασία: Βασιλεία Κενάνογλου, Μίλτος Τσιάντος

Σκηνοθεσία: Μίλτος Τσιάντος

Πρωτότυπη Μουσική: Θοδωρής Παπαδημητρίου

Σκηνικά-Κοστούμια: Ασημίνα Πλουμή

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μίλτος Τσιάντος

Sound design: Θοδωρής Παπαδημητρίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία - Αντωνία Πασβάνη

Κατασκευή μάσκας: Αννέτα Ιμπρισίμη

Φωτογραφίες: Ευαγγελία Κενάνογλου, Δήμητρα Βελιγρανίδου

Παραγωγή: SexPeer

Παίζουν: Βασιλεία Κενάνογλου, Θοδωρής Παπαδημητρίου

Ακούγονται οι φωνές των: Αναστασία Ρουμελιώτη, Σταυρούλα Κουϊτζόγλου, Ζωή Παπαδοπούλου, Φένια Μάγιου, Θοδωρής Παπαδημητρίου, Τζίμης Αντωνιάδης, Δημήτρης Φλάρης, Μίλτος Τσιάντος.

Πέμπτη 18 Ιουνίου

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«Στα χρόνια του ΑΙρωτα….»

της Μαρίας Γιαλλούση

Παράσταση λόγου και μουσικής

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαδάτος

Ώρα : 20.30

Το έργο αποτελείται από πρωτότυπα θεατρικά κείμενα και επιλεγμένα τραγούδια που εξερευνούν με χιούμορ και ευαισθησία «…αν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα συνεχίσουμε να ερωτευόμαστε με τον γνωστό ρομαντικό τρόπο ή με κάποιον άλλο…», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαδάτου.

Mετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση με την κειμενογράφο Μαρία Γιαλλούση, συγγραφέα του βιβλίου «Shopping for Love: Για τον Έρωτα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Συντελεστές :

Ηθοποιοί: Κάλλια Γκρίνια, Κωνσταντίνος Ντάτης

Μουσικοί: Αρετή Κοκκίνου (κιθάρα) Μαρία Νίττη (ακορντεόν)

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαδάτος

Κείμενα: Μαρία Γιαλλούση

Την αφίσα επιμελήθηκε η Έλενα Παπαδάτου(Graphic Designer)

Πέμπτη 18 Ιουνίου

ΦΟΥΑΓΙΕ

«Η μάνα δεν είναι το νόημα της ζωής, αλλά ήταν η αρχή της»

Ώρα : 20.00

Οι Σχεσιακές Ψυχαναλυτικές Ψυχοθεραπεύτριες Αναστασία Στόκου και Σταματίνα Μπαρμπαγιάννη, συνιδρύτριες του Sirens of Relations,

στρέφονται στη «μάνα» ως εμπειρία, σχέση και εσωτερική παρουσία. Μέσα σε μια εποχή οικολογικής κρίσης, πολέμων, εξαρτήσεων και κοινωνικής κατάρρευσης, αναρωτιούνται αν η «μάνα» ως κράτημα αντέχει. Θα παρουσιαστεί ζωντανή ψυχοθεραπευτική συνεδρία και spoken word performance γύρω από τη «μη-τέρα». Ο τίτλος εμπνέεται από το βιβλίο του Irvin Yalom «Η μάνα και το νόημα της ζωής.

Συντελεστές :

Αναστασία Στόκου:

Ψυχολόγος- Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια

Ειδικευόμενη Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια ΙΣΟΨ

SexTherapyBuehlerInstitute

Συνιδρύτρια του Κέντρου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας SirensofRelations, Επιστημονική Συνεργάτης του ΕΚΙΣΥΠ

Podcasthost στο CherryPsyTalks

Σταματίνα Μπαρμπαγιάννη:

(BA, PgD, Master’s Graduand-MSc), Ψυχολόγος με Ειδίκευση στη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία

Δόκιμο Τακτικό Μέλος ΙΣΟΨ

Ειδικευόμενη Ομαδική Θεραπεύτρια κατά Irvin Yalom στο ΙΣΟΨ

Συνιδρύτρια του Sirens of Relations

Πρώην Ψυχολόγος ΙΔΑΧ στον ΕΟΠΑΕ στη Μείωση Βλάβης

Συμμετέχει στον 2ο συλλογικό τόμο ΙΣΟΨ

Παρασκευή 19 Ιουνίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ»

του ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΜΑΡΙΒΩ

Μουσικοθεατρική παράσταση

Κινητή Ομάδα Θεάτρου Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Σκηνοθεσία - Διασκευή: Μαρτίνεζ Ραφαέλα

Ώρα : 20.30

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) παρουσιάζει τη διασκευασμένη μουσικοθεατρική παράσταση Το Νησί των Σκλάβων του Πιερ ντε Μαριβώ, από την Κινητή Ομάδα Θεάτρου Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ., σε σκηνοθεσία-διασκευή της Ραφαέλας Μαρτίνεζ. Ναυαγοί σε ένα νησί έξω από τους κανόνες του γνώριμου κόσμου, αφέντες και υπηρέτες καλούνται να ζήσουν μια απρόσμενη ανατροπή. Οι ρόλοι αλλάζουν και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τις πράξεις, τις προκαταλήψεις και την ίδια τους την αλήθεια. Τι ανακαλύπτει κανείς για τον εαυτό του όταν βρεθεί στη θέση του άλλου; Μέσα από κωμικοτραγικές καταστάσεις, το έργο αναδεικνύει την ισότητα, την ουδετερότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αξίες που συνομιλούν βαθιά με το πνεύμα προσφοράς και ανθρωπισμού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία - Διασκευή: Μαρτίνεζ Ραφαέλα

Σκηνικά-Κοστούμια: Παπαντώνης Κωνσταντίνος

Πρωτότυπη μουσική - Γραφιστικά: Παπασπύρου Γεώργιος

Κινησιολογία-Χορογραφική επιμέλεια: Φελουτζή Άννα

Αφηγηματική συμμετοχή : Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Ερμηνεύουν (Με αλφαβητική σειρά):

Γκούσκος Ανδρέας, Κόκλα Χρυσούλα, Κολυβά Λίτσα

Μελισσινού Ιφιγένεια, Μήτσιος Βασίλης, Παπαδημητροπούλου Άγγελα, Πέπονα Αγγελική, Στεργίου Κωνσταντίνος, Τούτουζα Κατερίνα, Φουκάκη Μαρίνα, Φράγκου Μαρίνα.

Παρασκευή 19 Ιουνίου

ΦΟΥΑΓΙΕ

«Βραδιά Όπερας»

Ώρα : 21.00

Η παράσταση «Βραδιά Όπερας» αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το λυρικό ρεπερτόριο, συνδυάζοντας αγαπημένες άριες όπερας, έργα από το musical και το ελληνικό τραγούδι, παρουσιασμένα μέσα από τη φωνητική και εκφραστική αισθητική της λυρικής τέχνης. Παράλληλα, έργα για σόλο πιάνο πλαισιώνουν το πρόγραμμα, αναδεικνύοντας τον διαλογικό χαρακτήρα φωνής και πιάνου. Από τον Mozart και τον Donizetti έως τον Bernstein και τον Χατζιδάκη, η παράσταση γεφυρώνει διαφορετικά μουσικά είδη μέσα από μια ενιαία καλλιτεχνική προσέγγιση.

Συνελεστές:

Σοπράνο: Στυλιανή Ζαβόλη

Πιάνο: Αλέξης Ντίαμαντ

Κυριακή 21 Ιουνίου

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«Ο ΜΕΓΑΣ ΜΠΕΗΖΑΧ» & «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΦΕΡΕΤΡΟ»

Μονόπρακτα του ΒΑΣΙΛΗ ΖΙΩΓΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ

Σκηνοθεσία : Αντρέας Θεοχάρης - Βαγγέλης Φελουζής

Ώρα : 20.00

To Θέατρο Κορύβαντες παρουσιάζει δύο μονόπρακτα του Βασίλη Ζιώγα σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του καταξιωμένου ηθοποιού Αντρέα Θεοχάρη.

Ο Βασίλης Ζιώγας (1937-2001), ποιητής, μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας ανήκει στους σημαντικότερους νεοέλληνες θεατρικούς συγγραφείς. Παρά το γεγονός ότι το έργο του είναι παγκοσμίως γνωστό, ελάχιστα έργα του έχουν ανεβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Ο “Μέγας Μπεηζάχ” δημοσιεύτηκε το 1959 στο περιοδικό “Κούρος” με αφιέρωση στον ποιητή Μίλτο Σαχτούρη. Έχει τη μορφή ενός εφιαλτικού παιδικού παραμυθιού. Ένα μυστηριώδες όν έρχεται από την κόλαση για να φάει τον μικρό Θοδωρή που κρύβεται κάπου στο βάθος… Ίσως είναι το παιδί που πρέπει κάποιες φορές να σκοτώσουμε για να επιβιώσουμε σε μία σκληρή πραγματικότητα.

Η “Συζήτηση μ’ ένα φέρετρο” γράφτηκε τον Γενάρη του 1956 και αφιερώνεται στον Οδυσσέα Ελύτη.

Το έργο είναι “μία μυστική εξομολόγηση” του Βαγγέλη, ενός αγρότη, πάνω από το φέρετρο του γείτονά του Αιμίλη.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία-Σκηνικά: Αντρέας Θεοχάρης - Βαγγέλης Φελουζής

Ερμηνεία: Αντρέας Θεοχάρης

Φωτισμοί: Αντρέας Κοκάκης

Τετάρτη 24 Ιουνίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ»

ΧΟΡΩΔΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

Ώρα : 19.30

Η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών δημιουργήθηκε στον Πειραιά, το 1955 από εργαζομένους στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Στα 71 χρόνια της ύπαρξής της έχει δώσει αμέτρητες συναυλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς και σε Πεκίνο, Γερεβάν, Μποκοτά, Νέα Υόρκη, Κάιρο, Αλεξάνδρεια κ.α.

Συντελεστές :

Συμμετέχουν 50 χορωδοί (άνδρες και γυναίκες)

Μαέστρος: Αιμίλιος Γιαννακόπουλος

Πιάνο: Άννα Κουνάδη

Βιολί: Ζήσιμος Σουλκούκης

Μπουζούκι: Γιώργος Ρόκας

Κιθάρα: Κωστής Βομπίρης

Τα κείμενα διαβάζει ο:Κρατερός Κατσούλης

Σολίστ: Σεβαστή Μωραϊτίνη, Νίκος Κάνδηλας

Διάρκεια : 150’

Πέμπτη 25 Ιουνίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«SUMMERTIMES FAIRY TALES»

Χορογράφος : Κουγιουμτζόγλου Μαρία

Αθλητικό Σωματείο “ΑΙΘΡΑ”

Ώρα : 20.30

Mια φαντασμαγορική παράσταση όπου τα τμήματα των παιδιών θα χορέψουν τα προγράμματά τους με στοιχεία ακροβατικού, σύγχρονου χορού και αγωνιστικών χορογραφιών, διηγώντας μας μικρές ιστορίες.

“Η πεντάμορφη και το τέρας”, “ Womens Voices” ‘’Black swan”,“The Roxanne story”, μικρές ιστορίες που μεταδίδουν μηνύματα και συναισθήματα. Τα χορευτικά προγράμματα πλαισιώνονται από μαγευτικές μουσικές που εντυπωσιάζουν και το θέαμα συμπληρώνεται από τα υπέροχα κουστούμια των παιδιών.

Συντελεστές:

Χορογράφος : Κουγιουμτζόγλου Μαρία

Μουσικός Παραγωγός : Κουγιουμτζόγλου Ιωάννης

Υπεύθυνη Προπονήτρια : Ζέζα Άννα

Επιμέλεια κουστουμιών : Μπρούμα Μαργαρίτα (Corus Line)

Παρασκευή 26 Ιουνίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Η Αυλή των Θαυμάτων»

του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Σκηνοθεσία : Αγάθη Κωστήρη

Καλλιτεχνική Ομάδα Γυμνασίου – Λυκείου Καμινίων

Ώρα : 20.30

To Γυμνάσιο Καμινίων παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Η Αυλή των Θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Στην προσπάθεια επέκτασης των δράσεων του σχολείου προς το κοινωνικό σύνολο, οι χαρακτήρες του έργου ζωντανεύουν για πρώτη φορά μέσω της συνεργασίας μαθητών και γονιών, μικρών και μεγάλων.

Mία φτωχική αθηναϊκή αυλή του 1960 γεμάτη απλούς ανθρώπους με όνειρα, δυσκολίες και ελπίδες για μία καλύτερη ζωή. Την εποχή της αστικοποίησης και της μετανάστευσης, που χαρακτηρίζεται από τις καθημερινές αγωνίες των ανθρώπων της, η αυλή παραμένει ένα κοινό σημείο συνάντησης στις ζωές των πρωταγωνιστών. Οι ίδιοι, περνούν τον χρόνο τους στην αυλή αφήνοντας σε αυτή κι από ένα κομμάτι του εαυτού τους, ενώ μεταξύ τους βρίσκονται μερικές φορές κοντά κι άλλες πιο μακριά από ποτέ. Σε μία περίοδο κρίσης, όταν η απόφαση μίας κατοίκου θα επηρεάσει τις ζωές όλων, οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται και επαναπροσδιορίζονται. Η αγάπη μετατρέπεται σε κακία, η φιλία σε έχθρα, η παρηγοριά σε προδοσία. Όμως, παράγοντες εξωτερικοί των πρωταγωνιστών τους στρέφουν τελικά προς την ίδια πορεία.

Συντελεστές :

Σκηνοθεσία : Αγάθη Κωστήρη

Σκηνογραφία/Κοστούμια : Αγάθη Κωστήρη

Ηθοποιοί:

ΒΟΥΛΑ: Αριέλα Γεωργιάδου

ΜΑΡΙΑ: Ειρήνη Τσαμποδήμου

ΓΙΑΝΝΗΣ: Θοδωρής Σαρακινούδης

ΙΟΡΔΑΝΗΣ: Σπύρος Γκερλιώτης – Ζαρμακούπης

ΑΝΝΕΤΩ:Σουζάννα Ορφάνη

ΑΣΤΑ:Στάσα Κίτσιου

ΝΤΟΡΑ:Μαρίνα Πολιτοπούλου

ΜΠΑΜΠΗΣ: Παναγιώτης Σκούτας

ΣΤΡΑΤΟΣ:Γιώργος Ντάλας

ΟΛΓΑ:Ζέτα Κολοκυθά

ΣΤΕΛΙΟΣ:Άγγελος Κριμπούρας

ΛΕΝΙΩ: Λυδία Μαμφρέδα

ΑΝΤΡΑΣ:Χριστόφορος Πανδής

Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ:Κώστας Αραούζος

Β’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Φίλιππος Μουκολάρι - Σαρούδης

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:Φίλιππος Μουκολάρι - Σαρούδης

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ:Χριστόφορος Πανδής

Μουσική: Σοφία Κουντούρη

Φωτισμός : Σοφία Παλιουδάκη

Φροντιστές Σκηνής : Κέλλυ Ντούμα, Αφροδίτη Σηφακάκη, Νότα Τζανίνη

Σκηνικά : Αγάθη Κωστήρη, Νεφέλη Μαγγανά, Νίκος Ντάλας, Χριστόφορος Πανδής, Παναγιώτης Σκούτας

Διάρκεια : 120’

Σάββατο 27 Ιουνίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ »

Σκηνοθεσία: Μελισσινού Γιώτα

Ώρα : 20.30

Το έργο επιχειρεί μια αναδρομή στην ιστορία του Πειραιά από το 1922-1970, με γεγονότα που σημάδεψαν την πόλη και το λιμάνι. Οι θεατές θα παρακολουθήσουν όσα ακολούθησαν της Μικρασιατικής Καταστροφής, τις επιπτώσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της Αντίστασης και του Εμφυλίου, αλλά και μνήμες από την εποχή της ανάπτυξης του Πειραιά, με την Τρούμπα στη μεγαλύτερη της άνθιση και με τα πρώτα επαγγέλματα να κάνουν δειλά την εμφάνισή τους.

Τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει την πόλη, υπέροχα…από τα ρεμπέτικα της περιβόητης «Τετράς», μέχρι τραγούδια της ξενιτιάς, της φτώχειας αλλά και της χαράς, που έχουν συνδυαστεί με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας.

Συντελεστές :

Σενάριο -Σκηνοθεσία: Μελισσινού Γιώτα

Παίζουν(με αλφαβητική σειρά) : Γκούμα Νικολίνα,Κρούσκος Άρης, Λυκιαρδοπούλου Κέβη, Μελισσαράτου Παρή, Μπακέλα Κέλλυ, Παπαδημητρίου Νάσος, Παπαδοπούλου Γιωτάννα, Σιβίτου Βίκυ, Πριμηκήρη Τατιάνα, Φλουράκης Λευτέρης, Χάλαρης Γιάννης, Ωραιόπουλος Νίκος.

Και οι μικροί: Κραβαριώτη Αγγελίνα, Λουκαντζίκος Λουκάς, Σταματίου Πάρης

Διάρκεια : 90’

Κυριακή 28 Ιουνίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι

«Ο χρόνος είναι παιδί»

Ώρα : 19.00

Εφηβικό Θεατρικό Εργαστήρι

«Η παράσταση συνεχίζεται…»

Ώρα : 20.30

Το Εργαστήρι Πολιτιστικής Εκπαίδευσης ΘεάΔραση, παρουσιάζει δυο πρωτότυπες Θεατρικές παραστάσεις, βασισμένες σε ιδέες των παιδιών και των εφήβων, που συμμετέχουν στα Παιδικά και Εφηβικά τμήματα Θεατρικού Παιχνιδιού και Θεάτρου.

Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι «Ο χρόνος είναι παιδί»

Ένα ξεχασμένο νησί με μυστηριώδεις κατοίκους, μια μυστική παραλία με παλίρροια και μια απλωμένη μπουγάδα με ρούχα που εξαφανίζονται, γίνεται ο πιο δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός και…τι θα συμβεί, όταν όλοι φτάσουν εκεί;

Ένα ζωντανό Θεατρικό Παιχνίδι επί σκηνής…

Κείμενα-Σκηνοθεσία-Σκηνογραφία-Εμψύχωση:

Μαρία Ρεντίφη, Παιδαγωγός Θεάτρου, Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού

Ώρα : 19.00

Εφηβικό Θεατρικό Εργαστήρι «Η παράσταση συνεχίζεται…»

Ένα Θέατρο κλείνει… Οι εργαζόμενοι του Θεάτρου, αποφασίζουν να γίνουν οι ηθοποιοί της τελευταίας παράστασης που θα παιχτεί. Το φάντασμα του Πιραντέλλο οδηγεί τα βήματα τους επί σκηνής και μαζί του και όλοι οι ρόλοι-φαντάσματα που ζουν για χρόνια στο Θέατρο αυτό…Με έμπνευση τον Πιραντέλλο και βασισμένο στην τεχνική «Θέατρο μέσα στο Θέατρο».

Κείμενα-Σκηνοθεσία-Σκηνογραφία: Μαρία Ρεντίφη, Παιδαγωγός Θεάτρου, Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού

Ώρα : 20.30

Συνολική Διάρκεια : 150’

Τετάρτη 1η Ιουλίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Νίκος Καββαδίας - Ο Ποιητής της θάλασσας»

50 χρόνια από τον θάνατό του

Εθνικό Ωδείο Πειραιά

Ώρα : 20.30

Η τάξη Σύγχρονου Τραγουδιού της Ιωάννας Εμμανουήλ, η Χορωδία και η Ορχήστρα του Εθνικού Ωδείου Πειραιά παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στον Πειραιώτη, επί της ουσίας, ποιητή Νίκο Καββαδία. Ποιήματα που μελοποιήθηκαν και λόγια που θα απαγγελθούν έρχονται να φωτίσουν, ένα μέρος του μεγάλου έργου του. Θα ακουστούν συνθέσεις των Θ.Μικρούτσικου, Γ.Σπανού, Δ.Ζερβουδάκη, Λ.Παπαδόπουλου, Ξέμπαρκων κ.α, διασκευασμένα για την ορχήστρα μας και θα ερμηνευτούν από τους μαθητές του ωδείου και την χορωδία μας.

Συντελεστές :

Διδασκαλία, επιμέλεια: Ιωάννα Εμμανουήλ

Ενορχηστρώσεις, διδασκαλία ορχήστρας: Γιώργος Κωνσταντινίδης

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Βαρβάρα Σταυριανάκου

Διάρκεια : 150’

Τετάρτη 1η Ιουλίου

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ»

του Aλέξανδρου Βερούτη

Ώρα : 20.30

Τρία πρόσωπα κάθονται γύρω από ένα τραπέζι περιμένοντας κάτι που μοιάζει να έχει ήδη συμβεί. Ένα παιδί, ένας νέος και ένας μεγαλύτερος άντρας παγιδεύονται μέσα σε σιωπές, επαναλαμβανόμενες κινήσεις και μνήμες που επιστρέφουν ξανά και ξανά. Καθώς ο χρόνος μοιάζει να διαλύεται, ξεδιπλώνεται η ιστορία ενός σπιτιού σημαδεμένου από τη βία, τον φόβο και την απουσία αγάπης.

«Το Τραπέζι» είναι ένα ψυχολογικό έργο για το παιδικό τραύμα, τη μνήμη και όλα όσα συνεχίζουν να ζουν μέσα μας, ακόμα κι όταν πιστεύουμε πως τα αφήσαμε πίσω.

Συντελεστές :

Κείμενο: Αλέξανδρος Βερούτης

Σκηνοθεσία: Η ομάδα

Ερμηνεύουν : Δημήτρης Βαβουδάκης

Αλέξανδρος Βερούτης

Γιώργος Γιαννίτσιος

Διάρκεια : 45’

Πέμπτη 2 Ιουλίου

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«Το Zωντανό Μουσείο»

της Λίας Ζάιου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσαμάκος

Παιδική Σκηνή ΔΗ.ΛΙ.

Ώρα : 20:30

Ο φύλακας ενός γνωστού μουσείου στην προσπάθειά του να τελειώσει τη βάρδια του ασφαλίζοντας το μουσείο, γίνεται μάρτυρας ενός μυστικού αιώνων. Το άγαλμα της κλεμμένης Καρυάτιδας, η μούμια της Χατσεψούτ και ένας σουρεαλιστικός πίνακας ζωγραφικής, ζωντανεύουν με σκοπό να βρουν λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα καταφέρει άραγε ο φύλακας να βοηθήσει τα ζωντανά αυτά εκθέματα; Μήπως οι θεατές είναι οι πραγματικοί ήρωες; Το σίγουρο είναι πως αυτό το Μουσείο, όχι μόνο θα διδάξει τους θεατές, αλλά θα τους κάνει να διασκεδάσουν, να παίξουν, να πρωταγωνιστήσουν και θα κρατήσει το ενδιαφέρον τους αμείωτο, αφού πρόκειται για «Το Ζωντανό Μουσείο».

Συντελεστές :

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσαμάκος

Κείμενο: Λία Ζάιου

Παίζουν: Λία Ζάιου, Δημήτρης Τσαμάκος

Επιμέλεια μουσικής: Λία Ζάιου

Επιμέλεια σκηνικών και κατασκευές: Χαριτωμένη Αντώνογλου

Κατασκευή σκηνικών: Μηνάς Βουϊδάσκης

Ενδυματολόγος: Άννα Κλεισιάρη

Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Παγίδας

Παραγωγή: Παιδική Σκηνή ΔΗ.ΛΙ.

Διάρκεια : 60’

Πέμπτη 2 Ιουλίου

ΦΟΥΑΓΙΕ

«EQUA» - Η ένωση με το παρ(άλογο)

Βασισμένο στο έργο Equus του Peter Shaffer

Σκηνοθεσία - Διασκευή: Μαγδαληνή Κουστέρη

Ώρα : 21.00

Η ψυχίατρος, Δρ. MarthaDysart, καλείται να αναλάβει τη Susah Brown, μια δεκαεπτάχρονη κοπέλα με έναν ιδιαίτερο και βαθιά προσωπικό δεσμό με τα άλογα. Μέσα από τις συναντήσεις τους, ξετυλίγεται σταδιακά η ιστορία της Susah, η παιδική της ηλικία, η οικογένειά της, η σχέση της με τη πίστη, η ανάγκη της να ανήκει κάπου και ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος των αλόγων γίνεται για εκείνη ένας τόπος ιερός, ελεύθερος, φαντασιακός. Καθώς η Dysart προσπαθεί να κατανοήσει αυτόν τον κόσμο, εμφανίζονται κι άλλα πρόσωπα στο προσκήνιο, όπως ο Jullian, ένας νεαρός εργαζόμενος στους στάβλους. Το πρόσωπο αυτό αποτελεί τομή στη ζωή της Susah και φέρνει στην επιφάνεια όσα η ίδια δυσκολεύεται να διαχειριστεί.

Ερμηνεύουν:

Δέσποινα Μπόνου, Αναστασία Πετροπούλου, Δημήτρης Νικόδημος

Συντελεστές :

Σκηνοθεσία - Διασκευή: Μαγδαληνή Κουστέρη

Δραματουργία: Ορφέας Παπαδημητρίου, Μαριάννα Καραστάθη Επιμέλεια Κειμένου: Ορφέας Παπαδημητρίου Βοηθός σκηνοθέτη - Κινησιολογία: Μαριάννα Καραστάθη

Κοστούμια - Σκηνικά: Μαρίνα Μαρκουλή

Μουσική σύνθεση - Μουσική επιμέλεια: Βασιλική Πουλάκη

Οργάνωση παραγωγής: Μαγδαληνή Κουστέρη

Βοηθός παραγωγής: Αναστασία Πετροπούλου

Ομάδα: NinemiaGroup

Ευχαριστίες στον Σύλλογο «Έλληνες Ιπποτοξότες Ωρίων» και στο άλογο, Ποσειδώνας, για τη συνεισφορά τους στην ομάδα.

Διάρκεια: 60’

Παρασκευή 3 Ιουλίου

ΦΟΥΑΓΙΕ

«Στο Φάσμα της Μοναξιάς»

Κείμενο - Σκηνοθεσία : Κολέγκα Γεωργία

Ώρα : 19.30

Η μοναξιά δεν έχει μία μόνο μορφή. Αλλάζει πρόσωπα, ηλικίες και σιωπές.Η παράσταση «Στο Φάσμα της Μοναξιάς» αποτελεί μια σύνθεση πρωτότυπων μονολόγων που προσεγγίζουν τη μοναξιά μέσα από διαφορετικές ανθρώπινες διαδρομές και βιώματα. Έξι φωνές συναντιούνται επί σκηνής και φωτίζουν, η καθεμία με τον δικό της τρόπο, τις λεπτές αποχρώσεις της απουσίας, της απώλειας, της αποστασιοποίησης και της ανάγκης για σύνδεση.

Μια παράσταση για εκείνα που συχνά μένουν ανείπωτα , για τη σιωπή που βαραίνει, για την απόσταση που μεγαλώνει και για την ανθρώπινη ανάγκη να ακουστούμε, να μας δουν, να ανήκουμε.

Γιατί η μοναξιά δεν είναι ποτέ ίδια , κι όμως μας αφορά όλους.

Συντελεστές :

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Κολέγκα Γεωργία

Παίζουν οι ηθοποιοί :

Βελκόπουλος Στέλιος, Λουκάτου Βίκυ, Παπαγεωργίου Ιφιγένεια, Περήφανου Μαρία -Νεφέλη , Σαρρή Βάγια, Ταμπάκη Ελένη, Φύτρου Θεώνη

Διάρκεια : 40’

Σάββατο 4 Ιουλίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Το Παιδί Που Ήθελε Να Χορέψει»

Xορευτική Παράσταση | Vamos Dance Academy

Σκηνοθεσία: Maxim Stadnik & Αθηνά Παλαιολόγου

Ώρα : 18.30 -22.30

Μια νύχτα ήταν αρκετή για να αλλάξουν όλα.

Ένα μικρό αγόρι, μεγαλωμένο σε ένα σπίτι όπου ο χορός έμοιαζε απαγορευμένος, ανακαλύπτει κρυφά τη μαγεία του σινεμά μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης. Εκεί, ανάμεσα σε μουσικές,φώτα και κινηματογραφικές στιγμές, γεννιέται ένα όνειρο που δεν μπορεί πια να κρυφτεί. Κάθε ταινία γίνεται μια νέα σκηνή. Κάθε μελωδία, μια αφορμή για έκφραση. Και κάθε χορός, ένα βήμα πιο κοντά στην ελευθερία, τη χαρά και τη δύναμη του να ακολουθείς αυτό που αγαπάς.

Η ετήσια παράσταση της Vamos Dance Academy, «Το Παιδί Που Ήθελε Να Χορέψει», είναι ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, κινηματογραφική μαγεία και χορό, όπου η σκηνή μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική ιστορία γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και όνειρα.

Συντελεστές :

160 άτομα, Μαθητές και Δάσκαλοι της Vamos Dance Academy

Μουσική επιμέλεια: Maxim Stadnik & Αθηνά Παλαιολόγου

Κουστούμια: Kinisi MAD

Σκηνοθεσία: Maxim Stadnik & Αθηνά Παλαιολόγου

Σάββατο 4 Ιουλίου

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ»

του Σάμιουελ Μπέκετ

Θεατρική ομάδα Λέρου

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Διαμαντάρας

Ώρα : 21.00

Ένα συγκινητικά ανθρώπινο έργο όπως μόνο η αιχμηρή και ταυτόχρονα τρυφερή πένα του Μπέκετ ήξερε να «πλάθει».

Το έργο είναι μία αναφορά στην αγωνία της ανθρώπινης ύπαρξης,

στην ανάγκη να μοιραζόμαστε και να υπάρχουμε μέσω των άλλων,

στη συνεχή φθορά των πάντων μέσα στον ατελείωτο χρόνο,

στις καθημερινές συνήθειες και στα “πράγματα” που γλυκαίνουν τον χρόνο, στον αγώνα της επιβίωσης μέσα σε οποιοδήποτε εγκλωβισμό, σωματικό-ψυχικό-πνευματικό.

Η Γουίννυ με υπομονή και πίστη θα διεκδικεί πάντα μια ακόμη ευτυχισμένη μέρα! Εμείς;

Συντελεστές :

Μετάφραση: Σοφία Φιλιππίδου-Ζαφειρούλα Χοχ

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Διαμαντάρας

Σκηνικό-κοστούμια: Μίλκα Στογιάνοβιτς

Μουσική: Τάκης Φραγκούς

Βοηθός σκηνής-Αφίσα: Γεωργία Παπαδοπούλου

Υποβολείο: Ειρήνη Ντινάκη

Χειρισμός ήχου-φωτισμού: Γιώργος Δράκος

Φωτογραφίες: Ουρανία Καραλή

Παίζουν: Βασιλεία Αρχοντούλη, Νίκος Φωκάς.

Κυριακή 5 Ιουλίου

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΗ»

Performance για σόλο βιόλα, φωνή και βίντεο

Σκηνοθεσία : Άρης Κακλέας

Ώρα : 20.30

Το «Θεώρημα του Σχοινοβάτη» είναι μια υβριδική performance που κινείται ανάμεσα στη μουσική, το θέατρο και την επιστήμη. Η βιολονίστρια (και συνθέτρια) Ίρις Λουκά παρουσιάζει μια προσωπική καλλιτεχνική διαδρομή, όπου η μουσική πράξη συνδέεται με θεμελιώδεις έννοιες της φυσικής και της φιλοσοφίας. Η παράσταση εξερευνά τις αόρατες αναλογίες μεταξύ ήχου και σύμπαντος - από την παλλόμενη χορδή έως τη θεωρία των χορδών, από τον ρυθμό ενός εκκρεμούς έως την έννοια του χρόνου.

Μια ποιητική αφήγηση που δεν ακολουθεί γραμμική μορφή, αλλά δημιουργεί έναν στοχαστικό χώρο μεταξύ επιστήμης και τέχνης σε κείμενα φυσικής των StevenGubser, MichioKaku, KipThorne, CarloRovelli, BrianGreene και κείμενα και ποιήματα των T.S. Eliot, Κ.Καρυωτάκη, Jean Genet, Goethe κ.α

Τα μουσικά έργα που ερμηνεύονται ζωντανά είναι :

J.S.Bach 2η σουΐτα, 1η σονάτα, P.Hindemithsoloviolasonata op25 n1, J.P.Westhoff και 2 έργα της ερμηνεύτριας (Solnes, Bridge)

Ο θεατής καλείται να παρακολουθήσει όχι μια συναυλία, αλλά μια εμπειρία - μια διαδρομή ισορροπίας, όπως αυτή του σχοινοβάτη..

Συντελεστές :

Ίρις Λουκά : σύλληψη, ερμηνεία, βιόλα

Άρης Κακλέας: Σκηνοθεσία, ηχοτοπία, σχεδιασμός φωτισμών

Τατιάνα Υφαντή: Video, σχεδίαση/γραφικά

Κατερίνα Στελλάτου: Σκηνικά

Ανδρομάχη Μπαρμπαγάλα: βοηθός σκηνοθέτη

Διάρκεια: 60’

Κυριακή 5 Ιουλίου

ΦΟΥΑΓΙΕ

Ζωντανή Παρουσίαση Ιστορικής & Σύγχρονης Ξιφασκίας

Βυζαντινή Οπλομαχία – Μεσαιωνικές Πολεμικές Τέχνες – Σύγχρονη Ξιφασκία

Ώρα : 20.00

Μια μοναδική βιωματική δράση αφιερωμένη στην τέχνη της ένοπλης μάχης σώμα με σώμα παρουσιάζεται στο κοινό μέσα από μια δυναμική επίδειξη ιστορικής και σύγχρονης ξιφασκίας. Η εκδήλωση ταξιδεύει τους θεατές από τη βυζαντινή οπλομαχία και τις μεσαιωνικές ευρωπαϊκές πολεμικές τέχνες έως τη σύγχρονη ξιφασκία, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της τεχνικής, της στρατιωτικής παράδοσης και της χρήσης του σπαθιού μέσα στους αιώνες.

Οι παρουσιάσεις βασίζονται στην Ξιφασκία, σε ιστορικές πηγές, μελέτες και πρακτικές της Ιστορικής Ξιφασκίας και των Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών (Αγγλικά: Historical European Martial Arts - ΗΕΜΑ), συνδυάζοντας ιστορική τεκμηρίωση με ζωντανή δράση και εκπαιδευτική εμπειρία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Επίδειξη βυζαντινής οπλομαχίας με χρήση σπαθιού και άλλων ιστορικών όπλων.

Παρουσίαση μεσαιωνικής ευρωπαϊκής ξιφασκίας (Longsword), με τεχνικές επίθεσης, άμυνας και μονομαχίας.

Επίδειξη σύγχρονης ξιφασκίας, αναδεικνύοντας τη συνέχεια και εξέλιξη της τέχνης του σπαθιού.

Δυναμικές σκηνές μονομαχιών και εφαρμογής τεχνικών σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον.

Παρουσίαση ιστορικού και σύγχρονου εξοπλισμού, όπως πανοπλίες, όπλα και προστατευτικά μέσα, με επεξήγηση της χρήσης και της εξέλιξής τους.

Διαδραστική συμμετοχή του κοινού με τη χρήση ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού.

Η δράση έχει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει την πρακτική διάσταση της ιστορίας μέσα από την κίνηση, την τεχνική και τη ζωντανή αναπαράσταση.

Εισηγητής : Γεώργιος Γεωργάς, προπονητής ξιφασκίας, εκπαιδευτής ένοπλου Πάμμαχου και μεσαιωνικής - βυζαντινής Οπλομαχίας.

Συμμετέχουν οι ξιφομάχοι της σχολής.

Τετάρτη 8 Ιουλίου

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«Rebel, το φεγγάρι των πεσμένων φύλλων»

Κείμενο -Σκηνοθεσία- Ερμηνεία: Χρήστος Γαλάνης

Ώρα : 20.30

Ένα βράδυ του Οκτωβρίου ένας καταξιωμένος συγγραφέας, πέφτει από τα βράχια στη θάλασσα κι εξαφανίζεται.

Οι μαρτυρίες των μελών της παρέας του, για το αν έπεσε με τη θέληση του, είναι αντικρουόμενες.

Τα πράγματα περιπλέκονται αφού πριν σε βιβλίο του, ο συγγραφέας είχε προαναγγείλει την εξαφάνιση του.

Στη συνέχεια ο Rebel, ένας απλοϊκός άνθρωπος, παρολίγον ποιητής, μέλος της παρέας, αφηγείται τη γνωριμία του με τον συγγραφέα στα πλαίσια ενός αφιερώματος για εκείνον.

Πρόκειται πιθανόν για το γεγονός της εξαφάνισης, ή μια απόπειρα ανίχνευσης του πραγματικού και του φαντασιακού, μία διερευνητική ματιά του συγγραφέα στο υπέδαφος της σύγχρονης εποχής, στην πολύπλευρη - δαιδαλώδη ψυχοσύνθεση του σύγχρονου ανθρώπου.

Συντελεστές :

Κείμενο -Σκηνοθεσία- Ερμηνεία: Χρήστος Γαλάνης

Σκηνογραφία -Ενδυματολογία: Κωνσταντίνος Βερούτης

Μουσική επιμέλεια: Χρήστος Γαλάνης, Αλεξία Ξυγαλά

Φωτογραφίες: Νεκτάριος Θεοδώρου





Διάρκεια : 70’

Τετάρτη 8 Ιουλίου

ΦΟΥΑΓΙΕ

«ΦΥΛΛΟΣΤΩΡΜΝΗ»

Κείμενο – Σκηνοθεσία : Γιώργος Μπακαλός

Ώρα : 21.00

Η Φυλλοστωρμνή είναι μια σκηνική σύνθεση που εκτυλίσσεται σε έναν ασταθή κόσμο όπου ο χρόνος, οι σχέσεις και οι ταυτότητες μοιάζουν να βρίσκονται διαρκώς σε μετατόπιση. Τρεις περσόνες κινούνται ανάμεσα στο λυρικό, το πολιτικό, το γελοίο και το τελετουργικό, κουβαλώντας σώματα εξαντλημένα αλλά ακόμη ζωντανά. Μέσα από ποπ τραγούδια, επαναλήψεις, σωματικές δράσεις και συνεχείς μεταμορφώσεις, η παράσταση δημιουργεί ένα πεδίο όπου ο έρωτας, η συλλογικότητα και η επιθυμία επιμένουν να υπάρχουν μέσα στην αποσύνθεση του σύγχρονου κόσμου. Η Φυλλοστωρμνή αναζητά μια κοινή παρουσία μέσα στην αβεβαιότητα· έναν χώρο όπου τα σώματα συνεχίζουν να συναντιούνται, να θυμούνται και να αντιστέκονται.

Μέσα από τα θραύσματα είμαστε ακόμα εδώ!!!

Συντελεστές :

Κείμενο – Σκηνοθεσία : Γιώργος Μπακαλός

Παίζουν : Γιώργος Μπακαλός, Μαριλένα Σεφτελή,ΒίκηΣκορδαλή,

Φωτισμός : Αλέξανδρος Λύκουρας

Κοστούμια – Σκηνικά : Μαγδαληνή Λίνα Λεβάντες

Κινησιολογία : ΄ΑνναΚαραμήτσου

Διάρκεια : 60’

Πέμπτη 9 Ιουλίου

ΦΟΥΑΓΙΕ

«ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΠΕΡΑΙΑ ΑΘΑΝΑΤΕ»

Ώρα : 21.00

Ο Πειραιώτης μουσικός του ρεμπέτικου και ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης και η Αγγέλα Καρδάση με τις Ρεμπέτικες Ρίζες Θα παρουσιάσουν ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Τσάρκες στης φτωχογειτονιές που αποτύπωσαν στα τραγούδια τους οι μεγάλοι συνθέτες του ρεμπέτικου με Μπουζούκι κιθάρα και μπαγλαμά. Τραγουδάμε για το Πασαλιμάνι την Κοκκινιά το Χατζηκυριάκειο τα Φάληρα και άλλες περιοχές του Πειραιά μας όπως τα έζησαν οι δημιουργοί. Για την αγάπη, τον μόχθο, και την ανάγκη για καλή παρέα και διασκέδαση μετά την κούραση της ημέρας . Την παράσταση συμπληρώνουν αφηγήσεις και οπτικό υλικό που προηγούνται των τραγουδιών.

Συντελεστές :

Βαγγέλης Ιωαννίδης (μπουζούκι τραγούδι)

Αγγέλα Καρδάση (τραγούδι)

Βαγγέλης Νικολαϊδης (κιθάρα τραγούδι)

Γιάννης Πανταζής (μπαγλαμάς τραγούδι)

Παρασκευή 10 Ιουλίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Το παιχνίδι της Σφαγής»

του Ευγένιου Ιονέσκο

Ομάδα: Ομάδα ενηλίκων Τεχνοχώρου Πρω! Δε! Τρι!

Σκηνοθεσία : Δώρα Δόριζα

Ώρα : 20.30

Οι ομάδες Ad Hoc και PatCute παρουσιάζουν τη «Το παιχνίδι της Σφαγής» του Ευγένιου Ιονέσκο.

Μια πόλη πλήττεται από μια ξαφνική επιδημία, από την οποία κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει. Καθώς ο φόβος εξαπλώνεται, οι άνθρωποι προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, την ώρα που η κοινωνία γύρω τους καταρρέει. Σε ένα λιτό σκηνικό περιβάλλον, το σώμα και ο λόγος γίνονται τα βασικά μέσα της αφήγησης. Τα σώματα λειτουργούν σαν γρανάζια ενός κόσμου που διαλύεται ως την τελική τους κατάρρευση. Η παράσταση εστιάζει στην ανθρώπινη ανάγκη για συνύπαρξη και στην αδυναμία επικοινωνίας μπροστά στην κρίση.

Ο Ευγένιος Ιονέσκο υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Θεάτρου του Παραλόγου. Το έργο του παραμένει επίκαιρο, αναδεικνύοντας τον φόβο, τη μοναξιά και τα όρια της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Ευγένιος Ιονέσκο

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία /Διδασκαλία: Δώρα Δόριζα

Φωνητική διδασκαλία: Δημήτρης Μακρής

Μουσική σύνθεση & επιμέλεια: Νικόλας Νταούτης, Κυριάκος Κοντόπουλος, Κωνσταντίνα Βασιλείου, Χρήστος Σωτάκης

Τεχνικός-Ηλεκτρολόγος: Βασίλης Γκόγκας

Παίζουν:

Αναστασία Αδαμίδη, Κωνσταντίνα Αρβανίτη, Αναστασία Αποστολοπούλου, Δήμητρα Αποστολοπούλου, Κωνσταντίνα Βασιλείου, Δανάη Γκιουρμετάκη, Ερμιόνη Γκόγκα, Εύη Δήμου, Μηνάς Κούρτης, Μαρίνα Κανδρούδη, Αργύρης Κάκος, Κυριάκος Κοντόπουλος, Μαριάννα Κουμουνδούρου, Νατάσα Κυριακίδου,Αντώνης Λαμπρόπουλος, Ευγενία Μακαρούνη, Ειρήνη Μανιφάβα, Μαίρη Μετρίδου, Νικόλας Νταούτης, Νίκη Νικολάου, Χαράλαμπος Παυλίδης, Εριφύλη Παγανέλη, Έλενα Πατριάρχη, Ευγενία Πυροβολικού, Δήμητρα Σταμούλη, Στέλιος Σκριμιζέας, Χριστίνα Σουβατζή, Βάσια Στίγκα, Ηλίας Τσιμογιάννης και η Αθανασία Γκόγκα.

Διάρκεια : 90’

Σάββατο 11 Ιουλίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

''Λιμάνι των ρυθμών''

Από τον Μότσαρτ στον Μάρκο.

Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου - Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά

Ώρα : 20.30

Το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου και το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά - Δημοτικό Ωδείο Πειραιά, παρουσιάζουν τη μουσικοχορευτική παράσταση «Λιμάνι των Ρυθμών – Από τον Μότσαρτ στον Μάρκο», ένα καλλιτεχνικό ταξίδι από τη δυτική κλασική μουσική έως το ρεμπέτικο και το ζεϊμπέκικο του Πειραιά.

Μέσα από αφηγήσεις, ζωντανή μουσική και χορό, η παράσταση αναδεικνύει τη βαθιά πολιτιστική σύνδεση της Ευρώπης, της Σμύρνης και του μεγάλου λιμανιού.

Έργα του Mozart συναντούν τον Μάρκο Βαμβακάρη και τις εμβληματικές μελωδίες της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.

Συντελεστές :

Μουσική Επιμέλεια / Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά - Δημοτικό Ωδείο Πειραιά

Επιμέλεια Παρουσίασης/ Χορευτική Επιμέλεια : Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου

Σάββατο 11 Ιουλίου

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«Εξαγρίωση»

Performance

Δημιουργία, ερμηνεία: Αγγελική Χατζή, Βάσια Πασπάλη

Ώρα : 21.00

Η περφόρμανς ‘’Εξαγρίωση’’ ξεκινάει το 1892 με το πρωτο-φεμινιστικό διήγημα ‘’Η ΚίτρινηΤαπετσαρία’’ της αμερικανίδας Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν, ημι-αυτοβιογραφικό έργο, που φωτίζει τη συνολική καταπίεση της γυναίκας πνευματικά, κοινωνικά, σωματικά και ψυχικά.

Στο διήγημα αυτό μια γυναίκα συγγραφέας απομονώνεται από τον σύζυγό της σε μια εγκαταλελειμμένη εξοχική βίλα και της απαγορεύεται κάθε είδους πνευματική εργασία. Η κίτρινη ταπετσαρία του δωματίου εγκλεισμού της την ωθεί στη διεκδίκηση της απελευθέρωσης της, ενώ σταδιακά αποκτά ζωώδεις και απόκοσμες συνήθειες.

Η Εξαγρίωση αναζητά τα αποτυπώματα της ιστορίας στο γυναικείο σώμα και αναπαράγει τα σημάδια ελέγχου και αντίστασης έως το σήμερα. Επεξεργάζεται τον όρο Domestication (εξημέρωση), που αφορά στον περιορισμό της γυναίκας στο σπίτι και στην οικειοποίηση των ζώων. Εμπνέεται από έργα των Dorothea Tanning, Leonora Fini, Leonora Carrington, Claude Cahun κ.α. Μεταξύ εγκλεισμού και απόδρασης, οικιακού και φυσικού τοπίου, πραγματικότητας και μη, ανθρώπινου και μη, παράδοσης και αντίστασης αναδεικνύει εκ νέου το ερώτημα "Τι έχει αλλάξει για τη γυναίκα τελικά;"

Συντελεστές :

Δημιουργία, ερμηνεία: Αγγελική Χατζή, Βάσια Πασπάλη

Αφήγηση: Βάσια Πασπάλη

Κίνηση: Αγγελική Χατζή

Ήχος: ΑνδρέαςΛέμης

Μετάφραση: η ομάδα

Διάρκεια: 45’

Ευχαριστίες στους: Μάριο Σουγιουλτζόγλου, Ιζαμπέλα Κωνσταντινίδου, ΒαγγέληΤελώνη, Αλεξία Καραβέλα, ΒασίληΠασπάλη και Το Οχτώ.

Τετάρτη 15 Ιουλίου

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«ΩΡΑ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ»

Mixed-media (Πολυμεσική) performance/επιτέλεση με ζωντανή δράση επί σκηνής σε συνδυασμό με προβολή και live video feed.

Σκηνοθεσία : Eλένη Κολλιοπούλου

Ώρα : 20.30

Το ΩΡΑ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ είναι μια mixed-media performance που εξερευνά, με ποιητικό και υπαινικτικό τρόπο το σταδιακό θάνατο της δημοκρατίας ως ασφαλούς πλέγματος προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αυξανόμενη πολεμοχαρή διάθεση των κρατών. Το ΩΡΑ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ επιχειρεί να δώσει φωνή στην απομυθοποίηση της πολιτικής, την αγανάκτηση και την απόγνωση που μας χαρακτηρίζει ως επί το πλείστον στο σύγχρονο παγκόσμιο χάρτη. Στην διάρκεια της παράστασης, το κοινό έρχεται αντιμέτωπο με μια πορεία από το θυμό, την αδιαφορία και τo λήθαργο σε μια κατάσταση ελπίδας.

Η performance ΩΡΑ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ, συνιστά μια ιδιόμορφη συρραφή αλληλοεξαρτώμενων ‘σκηνών’, συνδεδεμένων μέσα από το νήμα της απόγνωσης, της μελαγχολίας και του θυμού. Όλα διαλύονται και αλληλοαναιρούνται.

Υπάρχει ελπίδα? Δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας.

Συντελεστές :

Performance, σκηνοθεσία, video: Ελένη Κολλιοπούλου

Co-performer: Στράτος Παπαδούδης

Μουσική: No more of this- Eric Mingus, Mourning Wrecks We’em- Eric Mingus

Εμπνευσμένο από τα Κείμενα: Αποχαιρετισμός (Ρίτσος), Χωρίς (Μπέκετ)

Συμμετέχει η χορωδία: Fantasy Choir με την καθοδήγηση του μαέστρου Χαράλαμπου Στεργιόπουλου Ρούμπα

Ευχαριστείες: Μάνθος Σαντοριναίος, Σεραφείμ Αρκομάνης, Ιωάννα-Βιωρίκα Παπαδούδη, Φωτεινή Παπαδούδη, Performance Studies International.

Διάρκεια: περίπου 35 ‘

Τετάρτη 15 Ιουλίου

ΦΟΥΑΓΙΕ

«Σαλώμη»

του Όσκαρ Ουάιλντ

Σκηνοθεσία / Διασκευή: Μαρίνα Δατσέρη

Ώρα : 21.00

Η «Σαλώμη» του Όσκαρ Ουάιλντ επιστρέφει σε μια σύγχρονη σκηνική μεταγραφή που διερευνά τη γυναικεία ταυτότητα, την επιθυμία και τις δομές εξουσίας. Επτά γυναικεία σώματα λειτουργούν ως φορείς μνήμης και αφήγησης, επανασυνθέτοντας την ιστορία της Σαλώμης πέρα από τη γνωστή μυθική της εικονογράφηση.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Σε ένα ανάκτορο που πάλλεται από σπάταλους εορτασμούς και πολιτική αστάθεια, η Σαλώμη ασφυκτιά κάτω από το φιλήδονο βλέμμα του πατριού της, Ηρώδη. Η επιθυμία για αποδέσμευση από την ετεροκαθοριζόμενη σεξουαλικότητά της γίνεται σταδιακά αυτοσκοπός. Η συνάντησή της με τον Γιοχανάαν, μια φωνή αδιάλλακτης πίστης, πυροδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Μέσα στο στενό πεδίο της εξουσίας, η απαίτηση αυτή αποκτά τη βαρύτητα μιας αμετάκλητης πράξης.

Η παράσταση αντιμετωπίζει την τραγωδία όχι ως κλειστή δραματική φόρμα του παρελθόντος, αλλά ως έναν διαχρονικό μηχανισμό όπου επιθυμία, πίστη και εξουσία συγκρούονται ξανά και ξανά.

Συντελεστές :

Κείμενο: Όσκαρ Ουάιλντ

Σκηνοθεσία / Διασκευή: Μαρίνα Δατσέρη

Μετάφραση: Μαρίνα Μανιά

Δραματουργία: Μοσχούλα Κύρη

Ερμηνεύουν :

Μαρίνα Δατσέρη, Βασιλική Κυμπούρη, Βέρα Κατσιμπάρου, Μυρτώ Λαμπρινάκου, Μαρίνα Μανιά, Έφη Νταλαρή, Μαρίτα Χρόνη.

Χορογραφική επιμέλεια: Ματίνα Καϊάφα

Κοστούμια: Βίκυ Κωστοπούλου

Σκηνογραφία: Ιωάννα Μαρίνα Κουσερή

Μακιγιάζ: Βίκυ Κωστοπούλου

Πρωτότυπη μουσική: tzo (Γεωργία Χατζηαποστόλου)

Διδασκαλία μουσικής: Μαρίνα Μανιά

Φωτογραφία / Video: Άννα Αριανούτσου

Δημιουργία μάσκας: Μαριάννα Νάτση

Marketing: Βέρα Κατσιμπάρου, Έφη Νταλαρή, Μαρίνα Δατσέρη

Αφίσα: Φαίδωνας Γαλογαύρας

Παραγωγή: Aether Arts Productions

Διάρκεια : 75’

Πέμπτη 16 Ιουλίου

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«Η κίτρινη ταπετσαρία»

της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν

Ένα έργο - φόρος τιμής για το φεμινιστικό κίνημα

Σκηνοθεσία: Francesca Minutoli

Ώρα 20.30

Μια γυναίκα σε «θεραπεία». Κλεισμένη σε ένα εξοχικό δωμάτιο «ξεκουράζεται για το καλό της», ανάμεσα σε χάπια, οδηγίες και στοργικές απαγορεύσεις. Στον τοίχο του δωματίου, μια κίτρινη ταπετσαρία με παράλογα σχέδια. Ένα κίτρινο μοτίβο που ανασαίνει. Μια γυναίκα παγιδευμένη. Το δωμάτιο μεταμορφώνεται σε πεδίο εσωτερικού πολέμου. Η ψυχική διαδρομή της ηρωίδας ταλαντεύεται ανάμεσα στην πραγματικότητα και την παραίσθηση, το χιούμορ και τον τρόμο, τη λογική και την κατάρρευση — ή μήπως τελικά στην απελευθέρωση;

Η «Κίτρινη Ταπετσαρία» είναι ένας θεατρικός μονόλογος-καταβύθιση στην γυναικεία υπόσταση. Μια καταγραφή της γυναικείας θέσης και της καταπίεσης που της ασκείται μέσα στις πατριαρχικές κοινωνίες.

Συντελεστές :

Μετάφραση: Κική Στάθη

Απόδοση-Θεατρική Διασκευή: Μαρία Μαλταμπέ

Σκηνοθεσία: Francesca Minutoli

Ερμηνεία: Μαρία Μαλταμπέ

Μουσική: Γιώργος Βαρσαμάκης

Σκηνικά -κοστούμι: Βαγγέλης Αγναντόπουλος

Σχεδιασμός αφίσας & δημιουργία teaser: Χάρης Γεωργιάδης

Φωτογραφίες παράστασης: Stelios Angelidis -Δήμητρα Στατήρη-Ιωάννης Νικολάου

Ηχογράφηση: Playrecordingstudio

Εταιρεία Παραγωγής: Διάθεση Τέχνης

Διάρκεια : 65’

Πέμπτη 16 Ιουλίου

ΦΟΥΑΓΙΕ

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ»

Σκηνοθεσία : Aνδρέας Παπαγεωργόπουλος

Ώρα : 21.00

«Την εποχή του Μπαρόκ, την εποχή των Λουδοβίκων, σε κάποιο μεγαλοπρεπές Βασίλειο, ζει ο «Βασιλιάς Νάρκισσος». Με λαμπρή περιβολή κι αστείρευτη ενέργεια, περιπλανιέται δυναμικά σαν νεαρός, αυτάρεσκος κι ατίθασος πρίγκιπας γύρω από το σκηνικό του! Κάθεται στο Θρόνο του, ξανασηκώνεται, χορεύει! Απευθύνεται προς το κοινό. Απαγγέλει ο ίδιος τα Σονέτα του Shakespeare, ενώ ανά διαστήματα παίζει ζωντανά στο βιολί του, μελωδίες που θυμίζουν Μπαρόκ σονάτες και χορούς από άλλες εποχές πιο ρομαντικές. Οπλισμένος με τη νιότη και τη δύναμή της, μεθυσμένος από αλαζονεία, νομίζει ότι μπορεί να τα βάλει με τους πάντες και τα πάντα διότι κανείς και τίποτα δεν τον αγγίζει...

Που να ήξερε όμως;»

Συντελεστές:

Κείμενο: «Τα Σονέτα» του William Shakespeare, σε ελεύθερη μετάφραση.

Ιδέα/Σύλληψη/Σκηνοθεσία/ Ερμηνεία & Βιολί επί Σκηνής:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στην παράσταση ακούγεται ζωντανά πρωτότυπη βιολιστική μουσική εποχής και ενδέχεται να ακουστούν ζωντανά αποσπάσματα από συνθέσεις για βιολί γνωστών Μπαρόκ συνθετών.

Διάρκεια: 60’

Παρασκευή 17 Ιουλίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Από την Ποίηση στο Μπουζούκι – Συμφωνικό Ταξίμι»

Μουσικοθεατρική παράσταση

Nostalgia Orchestra

Ώρα : 20.30

Η Nostalgia Orchestra παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Από την Ποίηση στο Μπουζούκι – Συμφωνικό Ταξίμι», μια σύγχρονη καλλιτεχνική πρόταση που γεφυρώνει τη μελοποιημένη ελληνική ποίηση με το λαϊκό και συμφωνικό μουσικό ιδίωμα.

Μέσα από επιλεγμένα έργα και πρωτότυπες συνθέσεις του συνθέτη και μαέστρου Μιράν Τσαλικιάν, η παράσταση αναπτύσσει μια ενιαία μουσική αφήγηση όπου η ελληνική ποιητική παράδοση συναντά τη σύγχρονη συμφωνική γραφή. Το μπουζούκι, ως εμβληματικός εκφραστής της ελληνικής μουσικής ταυτότητας, εντάσσεται οργανικά σε ένα σύγχρονο ορχηστρικό περιβάλλον, δημιουργώντας νέες ηχητικές και εκφραστικές διαδρομές.

Το πρόγραμμα αντλεί υλικό από την ποίηση των Γιώργου Σεφέρη, Ιωάννη Θ. Μάζη, Ιωάννη Π.Α. Ιωαννίδη και Σπύρου Κίκερη, καθώς και από πρωτότυπες ορχηστρικές συνθέσεις, συγκροτώντας ένα πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό σύνολο με θεματικούς άξονες τη μνήμη, την ταυτότητα, την ιστορία, τη μετάβαση και την ανθρώπινη αναζήτηση.

Η παράσταση συνδυάζει μουσική ερμηνεία, δραματουργική συνοχή και σκηνική παρουσία, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και συναισθηματικής έντασης.

Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί και οι ερμηνευτές της Nostalgia Orchestra, καθώς και οι παιδικές χορωδίες Πρότυπης Μουσικής Ακαδημίας των Αρμένικων Σχολείων και Φωνές Νέων Βύρωνος.

Διάρκεια : 80’

Παρασκευή 17 Ιουλίου

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«WE WILL MEET AGAIN»

Ώρα : 21.00

Σε έναν χώρο βυθισμένο στο απόλυτο σκοτάδι, δύο αχτίδες

φωτός χαράζουν διαδρομές μέσα στο κενό.

Πίσω από χειρονομίες τρυφερές και απότομες, από μικρές

συναντήσεις και μεγάλες αποστάσεις, υπάρχει πάντα η ανάγκη

για σμήξιμο. Όταν οι δύο φωτεινές δέσμες τελικά συναντηθούν,

σχηματίζουν έναν κοινό χώρο κατανόησης όπου η συσκότιση δεν

υπολογίζεται ως έλλειψη αλλά ως πεδίο αποκάλυψης: έναν

ζωντανό, μεταβαλλόμενο κόσμο όπου η «ευαλωτότητα» γίνεται

φως, και το φως δρόμος να υπάρξεις.

Συντελεστές :

Σύλληψη: Γαβριέλα Κοκκίνη

Συνδημιουργεία/ ερμηνεία: Φωτεινή Δριτσάκου, Γαβριέλα Κοκκίνη

Διάρκεια: 35’

Σάββατο 18 Ιουλίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Étude»

Μια γιορτή του χορού και της εκπαίδευσης από την Ανώτερη Σχολή Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Χατζιάρας»

Ώρα : 20.00

Σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, τέχνη και ανθρώπινη δημιουργία, 30 επιλεγμένοι συμμετέχοντες ,που περιλαμβάνουν τους αφοσιωμένους σπουδαστές της επαγγελματικής σχολής, τους σπουδαστές του προεπαγγελματικού τμήματος τους, φοιτητές, καθώς και επαγγελματίες χορευτές που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους επί σκηνής.

Η παράσταση «Σπουδή / Étude», δεν αποτελεί μια απλή επίδειξη τεχνικής, αλλά μια ανοιχτή, ανθρώπινη πρόσκληση στον κόσμο της χορευτικής δημιουργίας, χωρισμένη σε δύο διακριτά μέρη:

Α’ ΜΕΡΟΣ:

Παρουσίαση Μαθήματος Χορού (Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά)

Η σχολή ανοίγει την «κουρτίνα» της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας και μεταφέρει το κλίμα της αίθουσας διδασκαλίας στη σκηνή. Οι μαθητές και οι σπουδαστές ξεδιπλώνουν τον μόχθο, την πειθαρχία και τη μουσικότητά τους, ξεκινώντας από την απόλυτη αρμονία της μπάρας και του κέντρου στο κλασικό μπαλέτο, για να καταλήξουν στην ελευθερία και τη δυναμική των σύγχρονων ασκήσεων και αυτοσχεδιασμών.

Β’ ΜΕΡΟΣ:

Repertoire (Διάρκεια: 1 ώρα)

Η στιγμή της καλλιτεχνικής ωριμότητας και της απόλυτης έκφρασης. Οι σπουδαστές της σχολής ερμηνεύουν απαιτητικά αποσπάσματα από το παγκόσμιο κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, καθώς και πρωτότυπες χορογραφίες που έχουν ταξιδέψει, διακριθεί και βραβευθεί σε μεγάλους διαγωνισμούς χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκεί όπου η τεχνική κατάρτιση υποκλίνεται στην ερμηνευτική δύναμη της ψυχής των χορευτών.