Ελληνικό γιαούρτι και κίμτσι: Τα δύο προβιοτικά που προτείνει ειδικός του Χάρβαρντ

Η γαστρεντερολόγος Τρίσα Πασρίτσα εξηγεί γιατί τα τρόφιμα ζύμωσης μπορεί να ωφελήσουν περισσότερο το μικροβίωμα του εντέρου από τα συμπληρώματα προβιοτικών

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Η γαστρεντερολόγος Τρίσα Πασρίτσα προτείνει το ελληνικό γιαούρτι και το κίμτσι για τη διατήρηση υγιούς εντερικού μικροβιώματος.
  • Μελέτες δείχνουν ότι τα προβιοτικά συμπληρώματα έχουν περιορισμένη επίδραση στην αποκατάσταση του μικροβιώματος μετά από αντιβιοτικά.
  • Τρόφιμα με φυσική ζύμωση, όπως το γιαούρτι και το κίμτσι, βελτιώνουν τη μικροβιακή ποικιλότητα και μειώνουν τη φλεγμονή.
  • Η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών και η ποικιλία φυτικών τροφών είναι κρίσιμες για την υποστήριξη των ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου.
  • Η καλύτερη στρατηγική για υγιές έντερο βασίζεται σε καθημερινές διατροφικές επιλογές και όχι αποκλειστικά σε συμπληρώματα προβιοτικών.
Στα τρόφιμα που προτείνει η γαστρεντερολόγος και ερευνήτρια της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, Τρίσα Πασρίτσα συγκαταλέγονται το ελληνικό γιαούρτι και το κίμτσι, για τη διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου.

Όπως επισημαίνει, παρά τη μεγάλη δημοτικότητα των συμπληρωμάτων προβιοτικών, τα επιστημονικά δεδομένα δεν δείχνουν πάντα ότι προσφέρουν τα οφέλη που πολλοί πιστεύουν, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται μετά από θεραπεία με αντιβιοτικά.

Τα προβιοτικά συμπληρώματα δεν είναι πάντα η λύση

Η ειδικός αναφέρει ότι αρκετοί άνθρωποι θεωρούν σχεδόν αυτονόητο πως τα προβιοτικά συμπληρώματα βοηθούν στην αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας μετά τη λήψη αντιβιοτικών. Ωστόσο, σύμφωνα με μετα-ανάλυση μελετών που δημοσιεύθηκε το 2023, η λήψη προβιοτικών κατά τη διάρκεια ή μετά από αγωγή με αντιβιοτικά φαίνεται να έχει περιορισμένη επίδραση στην αποκατάσταση του μικροβιώματος.

Μάλιστα, η Πασρίτσα επικαλείται και έρευνα του 2018 που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cell, σύμφωνα με την οποία άτομα που έλαβαν προβιοτικά μετά από αντιβιοτικά χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να επανέλθει το μικροβίωμά τους στη φυσιολογική του κατάσταση σε σύγκριση με όσους δεν έλαβαν προβιοτικά συμπληρώματα.

Αντίθετα, η ίδια θεωρεί ότι τα τρόφιμα που έχουν υποστεί φυσική ζύμωση αποτελούν μια πιο αξιόπιστη επιλογή για την υποστήριξη της υγείας του εντέρου. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το ελληνικό γιαούρτι και το παραδοσιακό κορεατικό κίμτσι, τα οποία περιέχουν ωφέλιμους μικροοργανισμούς που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της μικροβιακής ποικιλομορφίας.

Η γαστρεντερολόγος παραπέμπει σε μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, η οποία έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση τροφίμων που έχουν υποστεί ζύμωση συνδέθηκε με αύξηση της ποικιλίας των μικροβίων του εντέρου και μείωση δεικτών φλεγμονής στον οργανισμό. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ισορροπία του μικροβιώματος και κατ' επέκταση τη συνολική υγεία.

Ο ρόλος των φυτικών ινών στην υγεία του εντέρου

Η Πασρίτσα τονίζει ότι η φροντίδα του εντέρου δεν περιορίζεται μόνο στην κατανάλωση προβιοτικών τροφών. Ιδιαίτερη σημασία δίνει στην επαρκή πρόσληψη φυτικών ινών, καθώς αυτές αποτελούν την κύρια «τροφή» για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Όπως εξηγεί, οι μικροοργανισμοί διασπούν τις φυτικές ίνες και παράγουν ουσίες που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στη διατήρηση της υγείας του οργανισμού.

Εξίσου σημαντική θεωρεί και την ποικιλία των φυτικών τροφών στη διατροφή. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί και δημητριακά ολικής άλεσης προσφέρουν διαφορετικά είδη φυτικών ινών, τα οποία τρέφουν διαφορετικούς πληθυσμούς βακτηρίων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η μικροβιακή ποικιλομορφία, στοιχείο που οι επιστήμονες θεωρούν βασικό δείκτη ενός υγιούς και ανθεκτικού μικροβιώματος.

Για την ειδικό του Χάρβαρντ, η καλύτερη στρατηγική για την υγεία του εντέρου δεν βρίσκεται απαραίτητα σε ένα συμπλήρωμα διατροφής, αλλά σε καθημερινές διατροφικές επιλογές που περιλαμβάνουν τρόφιμα φυσικής ζύμωσης, επαρκείς φυτικές ίνες και μεγάλη ποικιλία φυτικών τροφών. Μεταξύ αυτών, το ελληνικό γιαούρτι και το κίμτσι παραμένουν δύο από τις πιο απλές και εύκολες επιλογές που μπορούν να ενταχθούν στο καθημερινό διαιτολόγιο.

