Αυτές οι τροφές παρέχουν περισσότερο ασβέστιο από το γιαούρτι και οι περισσότεροι δεν το ξέρουν

Το γιαούρτι θεωρείται συχνά ως κορυφαία πηγή ασβεστίου, αλλά δεν είναι πάντα η υψηλότερη. Στην πραγματικότητα, πολλά καθημερινά τρόφιμα και ποτά μπορούν να παρέχουν ίσες ή και μεγαλύτερες ποσότητες ασβεστίου ανά μερίδα, μερικές φορές με πρόσθετα διατροφικά πλεονεκτήματα.

Η κατανόηση αυτών των επιλογών μπορεί να σας βοηθήσει να καλύψετε τις ανάγκες σας σε ασβέστιο πιο αποτελεσματικά, ειδικά αν δεν βασίζεστε σε μεγάλο βαθμό στα γαλακτοκομικά.

Πόσο ασβέστιο παρέχει το γιαούρτι;

Το γιαούρτι εξακολουθεί να είναι μια ισχυρή πηγή ασβεστίου.

Τυπική περιεκτικότητα σε ασβέστιο (ανά μερίδα ~150–170 g)

Θρεπτικό συστατικό Ποσότητα % ΣΗΠ* Οφέλη Ασβέστιο ~200–300 mg ~20–30% Οστική δύναμη, μυϊκή λειτουργία, νευρική σηματοδότηση Πρωτεΐνη ~8–10 g - Αίσθημα κορεσμού και αποκατάσταση ιστών Βιταμίνη B12 Μέτρια - Υποστήριξη νευρικού συστήματος

*ΣΗΠ: Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα

Αυτό καθιστά το γιαούρτι μια αξιόπιστη βασική πηγή, αλλά όχι απαραίτητα την βέλτιστη επιλογή.

Ποιες τροφές έχουν περισσότερο ασβέστιο από το γιαούρτι

Πολλές τροφές υπερβαίνουν την περιεκτικότητα του γιαουρτιού σε ασβέστιο ανά μερίδα και, μάλιστα, αρκετά.

Τρόφιμο / Ποτό Ασβέστιο (περίπου) % ΣΗΠ* Γιατί ξεχωρίζει Σαρδέλες (με τα κόκαλα, ~100 g) ~350–400 mg ~35–40% Τα βρώσιμα κόκαλα παρέχουν ασβέστιο υψηλής απορρόφησης Εμπλουτισμένο φυτικό γάλα (250 ml) ~300–450 mg ~30–45% Συχνά εμπλουτισμένο για να ταιριάζει ή να υπερβαίνει τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά Σκληρό τόφου (με ασβέστιο, ~100 g) ~350–500 mg ~35–50% Εξαιρετική φυτική επιλογή Λαχανίδα (kale, μαγειρεμένο, ~100 g) ~150–250 mg ~15–25% Καλή απορρόφηση σε σύγκριση με ορισμένα χόρτα Αμύγδαλα (~30 g) ~75–80 mg ~7–8% Προσθέτουν ασβέστιο μαζί με υγιή λίπη Σπόροι chia (~2 κουταλιές της σούπας) ~175–180 mg ~15–18% Πλούσιοι σε ασβέστιο και φυτικές ίνες Σκληρό τυρί (π.χ. παρμεζάνα, ~30 g) ~300 mg ~30% Υψηλά συμπυκνωμένη πηγή ασβεστίου

*ΣΗΠ: Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα

Γιατί ορισμένες μη γαλακτοκομικές τροφές μπορούν να ξεπεράσουν το γιαούρτι

Η περιεκτικότητα σε ασβέστιο από μόνη της δεν είναι η μοναδική παράμετρος.

Εμπλουτισμός: Πολλά φυτικά ποτά είναι εμπλουτισμένα με ασβέστιο, μερικές φορές υπερβαίνοντας τα επίπεδα γαλακτοκομικών προϊόντων.

Πολλά φυτικά ποτά είναι εμπλουτισμένα με ασβέστιο, μερικές φορές υπερβαίνοντας τα επίπεδα γαλακτοκομικών προϊόντων. Βιοδιαθεσιμότητα: Ορισμένες τροφές (όπως η λαχανίδα και οι σαρδέλες) επιτρέπουν την αποτελεσματική απορρόφηση του ασβεστίου, ενώ άλλες μπορεί να περιέχουν ενώσεις που το μειώνουν.

Περιεκτικότητα: Τρόφιμα όπως το σκληρό τυρί ή οι σπόροι έχουν περισσότερο ασβέστιο σε μικρότερες μερίδες.

Τι γίνεται με τα ποτά;

Ορισμένα ποτά μπορούν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν το γιαούρτι, ειδικά όταν είναι εμπλουτισμένα, όπως εμπλουτισμένα φυτικά γάλατα (σόγιας, αμυγδάλου, βρώμης) και χυμός πορτοκαλιού.

Αυτά μπορούν να παρέχουν συγκρίσιμα ή υψηλότερα από το γιαούρτι επίπεδα ασβεστίου, ενώ αποτελούν βολικές εναλλακτικές λύσεις για όσους αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά.

Ωστόσο, η απορρόφηση και τα πρόσθετα σάκχαρα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη.

Συνδυασμοί τροφών για βέλτιστη απορρόφηση ασβεστίου

Αντί να βασίζεστε σε μία μόνο πηγή, ο συνδυασμός τροφίμων μπορεί να βελτιώσει την πρόσληψη με φυσικό τρόπο. Παραδείγματα:

Τόφου + φυλλώδη λαχανικά

Εμπλουτισμένο φυτικό γάλα + σπόροι chia

Σαρδέλες + λαχανικά

Αυτή η προσέγγιση βοηθά στη διασφάλιση επαρκούς πρόσληψης και καλύτερης συνέργειας θρεπτικών συστατικών.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια τροφή έχει το περισσότερο ασβέστιο ανά μερίδα συνολικά;

Το εμπλουτισμένο με ασβέστιο τόφου, οι σαρδέλες με κόκαλα και τα εμπλουτισμένα φυτικά γάλατα είναι από τις καλύτερες πηγές.

Είναι το φυτικό ασβέστιο εξίσου αποτελεσματικό με το ασβέστιο των γαλακτοκομικών προϊόντων;

Μπορεί να είναι, ειδικά όταν τα τρόφιμα είναι εμπλουτισμένα ή φυσικά χαμηλά σε ουσίες που εμποδίζουν την απορρόφηση ασβεστίου, αλλά αυτό ποικίλλει ανάλογα με την πηγή.

Είναι τα φυλλώδη λαχανικά μια αξιόπιστη πηγή ασβεστίου;

Μερικά είναι. Η λαχανίδα (kale) και το κινέζικο λάχανο (bok choy) απορροφώνται καλύτερα από το σπανάκι, το οποίο περιέχει ενώσεις που περιορίζουν την πρόσληψη ασβεστίου.

Γίνεται να καλύψω τις ανάγκες μου σε ασβέστιο χωρίς γαλακτοκομικά προϊόντα;

Ναι, με μια καλά σχεδιασμένη διατροφή που περιλαμβάνει εμπλουτισμένα τρόφιμα, σπόρους, ξηρούς καρπούς και ορισμένα λαχανικά.

Συμπέρασμα

Το γιαούρτι παραμένει μια πολύτιμη πηγή ασβεστίου, αλλά απέχει πολύ από το να είναι η μοναδική επιλογή. Από τις σαρδέλες και το τόφου μέχρι τα εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα και τους σπόρους, πολλά τρόφιμα μπορούν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν την περιεκτικότητά τους σε ασβέστιο.

Το κλειδί δεν είναι η επιλογή μιας «καλύτερης» πηγής, αλλά η οικοδόμηση μιας ποικίλης διατροφής που υποστηρίζει συνεπή, ισορροπημένη πρόσληψη ασβεστίου.

Πηγές:

health.com

nih.gov

harvard.edu

nhs.uk