Κανέλα ή μοσχοκάρυδο για το σάκχαρο; Τι δείχνουν τα αποδεικτικά στοιχεία

Μοσχοκάρυδο (vs) Κανέλα: Διατροφική αξία, οφέλη και επιδράσεις στο σάκχαρο του αίματος.

Newsbomb

Κανέλα ή μοσχοκάρυδο για το σάκχαρο; Τι δείχνουν τα αποδεικτικά στοιχεία
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Το μοσχοκάρυδο και η κανέλα είναι και τα δύο μπαχαρικά με αντιοξειδωτικές ενώσεις, αλλά δεν είναι ίσα όσον αφορά την υποστήριξη του σακχάρου στο αίμα. Η κανέλα έχει ισχυρότερη ανθρώπινη έρευνα πίσω από αυτήν, ενώ τα πιθανά οφέλη του μοσχοκάρυδου βασίζονται κυρίως σε πρώιμα και ζωικά στοιχεία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η κανέλα είναι θεραπεία για τον διαβήτη. Απλώς σημαίνει ότι, μεταξύ των δύο μπαχαρικών, η κανέλα έχει περισσότερα στοιχεία που υποδηλώνουν έναν μέτριο ρόλο στην υποστήριξη του ελέγχου της γλυκόζης όταν χρησιμοποιείται παράλληλα με μια συνολική υγιεινή διατροφή και ιατρική περίθαλψη.

Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο: το μοσχοκάρυδο ή η κανέλα;

Η κανέλα είναι η καλύτερα υποστηριζόμενη επιλογή για τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα. Έρευνες έχουν συνδέσει τα συμπληρώματα κανέλας με βελτιώσεις στη γλυκόζη αίματος νηστείας και την αντίσταση στην ινσουλίνη σε ορισμένα άτομα με προδιαβήτη ή διαβήτη τύπου 2, αν και τα αποτελέσματα δεν είναι αρκετά συνεπή για να την χαρακτηρίσουν αξιόπιστη θεραπεία.

Η κανέλα μπορεί να βοηθήσει επειδή ορισμένες από τις φυτικές ενώσεις της φαίνεται να επηρεάζουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη, την κίνηση της γλυκόζης στα κύτταρα και την απόκριση του σακχάρου στο αίμα μετά το γεύμα. Αυτές οι επιδράσεις είναι πιο σημαντικές για άτομα που έχουν ήδη προβλήματα ρύθμισης του σακχάρου στο αίμα, όχι απαραίτητα για υγιείς ενήλικες με φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης.

Από την άλλη πλευρά, το μοσχοκάρυδο έχει πολύ λιγότερα ανθρώπινα στοιχεία. Ορισμένες μελέτες σε ζώα υποδηλώνουν ότι μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη ή να μειώσει το σάκχαρο στο αίμα, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει το ίδιο αποτέλεσμα στους ανθρώπους. Προς το παρόν, το μοσχοκάρυδο θα πρέπει να θεωρείται κυρίως ένα γευστικό μπαχαρικό, όχι μέσο ελέγχου για το σάκχαρο στο αίμα.

Πώς συγκρίνεται το μοσχοκάρυδο και η κανέλα από διατροφικής άποψης;

Και τα δύο μπαχαρικά χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρές ποσότητες, επομένως η διατροφική τους συμβολή είναι περιορισμένη. Η κανέλα τείνει να ξεχωρίζει περισσότερο στις συζητήσεις για το σάκχαρο στο αίμα λόγω των πολυφαινολών και των ενώσεων που σχετίζονται με την κινναμαλδεΰδη, ενώ το μοσχοκάρυδο περιέχει φυτικές ενώσεις όπως η μυριστικίνη, οι οποίες μπορεί να γίνουν επικίνδυνες σε υψηλές δόσεις.

Στο καθημερινό μαγείρεμα, και τα δύο μπορούν να προσθέσουν γεύση χωρίς ζάχαρη, κάτι που είναι χρήσιμο για άτομα που προσπαθούν να μειώσουν τα γλυκαντικά στο πρωινό γεύμα, γιαούρτι, smoothies κ.α. Ωστόσο, το όφελος προέρχεται περισσότερο από την αντικατάσταση της προστιθέμενης ζάχαρης παρά από κάποια ισχυρή φαρμακευτική επίδραση από το ίδιο το μπαχαρικό.

κανελα

Είναι η κανέλα ασφαλής για χρήση κάθε μέρα;

Η κανέλα είναι γενικά ασφαλής σε κανονικές ποσότητες, αλλά η ημερήσια υψηλή πρόσληψη πρέπει να προσεγγίζεται προσεκτικά. Η κανέλα Cassia, ο πιο συνηθισμένος τύπος σε πολλά σούπερ μάρκετ, μπορεί να περιέχει υψηλότερα επίπεδα κουμαρίνης, μιας φυσικής ένωσης που μπορεί να επηρεάσει το συκώτι σε ευαίσθητα άτομα ή σε υψηλές μακροχρόνιες δόσεις.

Η κανέλα Κεϋλάνης συνήθως περιέχει πολύ χαμηλότερα επίπεδα κουμαρίνης, καθιστώντας την καλύτερη επιλογή για άτομα που χρησιμοποιούν συχνά κανέλα. Όποιος παίρνει φάρμακα για τον διαβήτη, αραιωτικά αίματος, φάρμακα που επηρεάζουν το συκώτι ή αν παίρνει πολλαπλές μακροχρόνιες συνταγές θα πρέπει να ρωτήσει τον γιατρό του πριν χρησιμοποιήσει συμπληρώματα κανέλας.

Μπορεί η υπερβολική ποσότητα μοσχοκάρυδου να είναι επικίνδυνη;

Ναι. Το μοσχοκάρυδο είναι ασφαλές σε μικρές μαγειρικές ποσότητες, αλλά οι μεγάλες δόσεις μπορεί να αποδειχτούν τοξικές. Αυτό συνδέεται κυρίως με τη μυριστικίνη, μια φυσική ένωση που μπορεί να προκαλέσει ναυτία, ζάλη, αίσθημα παλμών, σύγχυση, παραισθήσεις και άλλα σοβαρά συμπτώματα, όταν καταναλώνεται σε υπερβολικές ποσότητες.

Αυτό το ζήτημα ασφάλειας είναι ένας λόγος για τον οποίο το μοσχοκάρυδο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα για τη θεραπεία του σακχάρου στο αίμα. Μια τυπική πρέζα στο φαγητό είναι πολύ διαφορετική από την λήψη μεγάλων ποσοτήτων για κάποια πιθανή επίδραση στην υγεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η κανέλα Κεϋλάνης καλύτερη από την κανέλα κασσίας;

Η κανέλα Κεϋλάνης προτιμάται γενικά για συχνή χρήση, επειδή περιέχει πολύ χαμηλότερα επίπεδα κουμαρίνης από την κανέλα κασσίας.

Πρέπει τα άτομα με διαβήτη να αποφεύγουν το μοσχοκάρυδο;

Μικρές ποσότητες στα τρόφιμα είναι συνήθως καλές για τους περισσότερους, αλλά το μοσχοκάρυδο δεν πρέπει να λαμβάνεται σε μεγάλες δόσεις ή να χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα σακχάρου στο αίμα.

Συμπέρασμα

Η κανέλα είναι πιο καλή επιλογή για την υποστήριξη του σακχάρου στο αίμα, αλλά το αποτέλεσμα θα πρέπει να θεωρείται μέτριο και υποστηρικτικό, όχι ιατρική θεραπεία. Το μοσχοκάρυδο μπορεί να εξακολουθεί να αποτελεί μέρος μιας υγιεινής διατροφής, αλλά τα στοιχεία του για τον έλεγχο της γλυκόζης είναι πολύ πιο αδύναμα και οι υψηλές δόσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες.

Πηγές:
verywellhealth.com
nih.gov (1)
nih.gov (2)
inspection.canada.ca
vumc.org

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