Κατζ: Το Ισραήλ παραμένει στον νότιο Λίβανο – Αν το Ιράν επιτεθεί θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ κάνει δηλώσεις μαζί με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα, Ελλάδα, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Snapshot Το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τη νότια περιοχή του Λιβάνου παρά τη συμφωνία ΗΠΑ

Ιράν για τερματισμό των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα χωρίς χρονικό περιορισμό για την προστασία των συνόρων και των πολιτών.

Θα απομακρυνθούν κάτοικοι και θα καταστραφούν τρομοκρατικές υποδομές στις ζώνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων σπιτιών που χρησιμοποιούνταν ως οχυρά.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης του Ιράν λόγω των γεγονότων στο Λίβανο, το Ισραήλ θα απαντήσει με πλήρη ισχύ.

Η διατήρηση των ζωνών ασφαλείας χαρακτηρίζεται ως σημαντικό επίτευγμα και δεν πρόκειται να γίνουν συμβιβασμοί για την ασφάλεια του Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Ισραήλ Κατζ παρά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, η οποία περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών Ισραηλινών και Χεζμπολάχ.

«Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εγώ ακολουθούμε μια σαφή πολιτική που ορίζει ότι οι IDF (σ.σ. ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, χωρίς χρονικό περιορισμό, για να προστατεύουν, από εκεί, τα σύνορα και τις ισραηλινές κοινότητες από τζιχαντιστικά στοιχεία», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Τόνισε ότι στις ζώνες ασφαλείας θα «απομακρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής, και θα καταστραφούν όλες οι τρομοκρατικές υποδομές, τόσο οι υπόγειες όσο και οι υπέργειες, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών στα χωριά της γραμμής επαφής που χρησίμευαν ως τρομοκρατικά οχυρά».

Ο Ισραήλ Κάτζ τόνισε ότι η διατήρηση των ζωνών ασφαλείας είναι «ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα των IDF» στον πόλεμο και, ως εκ τούτου, «αντιτιθέμεθα στην απόσυρση των IDF από τον Λίβανο, παρά όλες τις υπάρχουσες πιέσεις και εκείνες που θα ακολουθήσουν».

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου κατέστησε σαφή αυτά τα σημεία στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ και σε άλλους υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους, και το κατέστησα επίσης σαφές χθες στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ», σημείωσε ο Κατζ και πρόσθεσε ότι οι IDF υποστηρίζουν επίσης τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στο Λίβανο.

«Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς όσον αφορά τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και την προστασία των πολιτών μας, και δεν θα αποσυρθούμε από τις ζώνες ασφαλείας», υπογράμμισε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας. Προειδοποίησε ότι «αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ λόγω των γεγονότων στο Λίβανο, θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη».

«Είμαστε αφοσιωμένοι μόνο στους πολίτες μας και στην ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Κατζ. Η δήλωση του Κατζ είναι η πρώτη από Ισραηλινό ηγέτη σχετικά με την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ.

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