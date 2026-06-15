Ιρανικά ΜΜΕ: Οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ύψους 12 δισ. δολαρίων

Snapshot Οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν 12 δισ. δολάρια από τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία του Ιράν στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία προβλέπει συνολική αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων εντός 60 ημερών μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης.

Η υπογραφή της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία.

Η προκαταρκτική συμφωνία προκάλεσε πτώση στις τιμές του πετρελαίου και υποχώρηση του δολαρίου σε χαμηλό 10 ημερών.

Η τύχη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θα αποφασιστεί σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν 12 δισ. δολάρια από τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία του Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το πρακτορείο δημοσίευσε ένα μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων μεταξύ των δύο χωρών που ορίζει: «την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου διαπραγματεύσεων» που αρχίζει μετά τη σύναψη του μνημονίου κατανόησης. Η τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία.

«Το ήμισυ αυτού του ποσού πρέπει να διατεθεί στο Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», διευκρινίζει το κείμενο, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Το δολάριο αγγίζει το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ημερών

Το δολάριο ΗΠΑ έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ημερών έναντι των κύριων νομισμάτων, καθώς η προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προκάλεσε πτώση στις τιμές του πετρελαίου.

Η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία, αλλά η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι αγορές αναμένουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία ενώ η τύχη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θα κριθεί σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να υποχωρούν κατά περισσότερο από 4% στα 83,82 δολάρια, ενώ το δολάριο, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, υποχωρεί λόγω της υποχώρησης των γεωπολιτικών εντάσεων και των ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

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