Βανς για συμφωνία με Ιράν: «Μπορεί να μεταμορφώσει τη Μέση Ανατολή για τα επόμενα 50 χρόνια»

Οι Ιρανοί περίμεναν περάσει η ώρα τα μεσάνυχτα της Κυριακής προκειμένου να μην ανακοινώσουν τη συμφωνία την ημέρα των γενεθλίων του Τραμπ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Βανς για συμφωνία με Ιράν: «Μπορεί να μεταμορφώσει τη Μέση Ανατολή για τα επόμενα 50 χρόνια»

Ο Τζέι Ντι Βανς

AP
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  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να μεταμορφώσει ριζικά τη Μέση Ανατολή για τα επόμενα 50 χρόνια.
  • Το Ιράν ανέβαλε την ανακοίνωση της συμφωνίας μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής για να μην συμπέσει με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στη Γενεύη την Παρασκευή με τη συμμετοχή του Ιρανού ΥΠΕΞ Άμπας Αραγτσί και του Τζέι Ντι Βανς.
  • Η συμφωνία προβλέπει σεβασμό της κυριαρχίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου.
  • Η συμφωνία σηματοδοτεί μια ιστορική επανέναρξη σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τη διακοπή τους το 1979.
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Στην ίδια γραμμή με τον Ντόναλντ Τραμπ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει τη δυνατότητα να «μεταμορφώσει ριζικά τη Μέση Ανατολή για τα επόμενα 50 χρόνια».

«Αυτή η περιοχή του κόσμου ήταν ένα καμένο χαρτί για όλη μου τη ζωή και για πολύ περισσότερο καιρό», είπε στο Fox ο Τζέι Ντι Βανς. Τόνισε ότι ο Τραμπ κατάφερε να «εξαλείψει την απειλή του Ιράν».

Πρόσθεσε ότι τώρα θα είναι δυνατό «να οικοδομήσουμε μια νέα εποχή ευημερίας και επιτυχίας στη Μέση Ανατολή. Όπου, ειλικρινά, μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγάλη ευημερία για τον αμερικανικό λαό από αυτή την περιοχή».

Donald Trump

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

AP

Το παρασκήνιο της ανακοίνωσης

Φαίνεται ότι υπήρξε έντονο παρασκήνιο για την ώρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν περίμενε μέχρι να περάσουν τα μεσάνυχτα της Κυριακής προκειμένου να οριστικοποιήσει τη συμφωνία, καθώς δεν ήθελε αυτή η ιστορική στιγμή να συμπέσει με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, σύμφωνα με δύο Ιρανούς αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times.

Ωστόσο η διαφορά ώρας ΗΠΑ και Ιράν – στις 7,5 ώρες- βοήθησε ώστε τόσο στην Τεχεράνη όσο και στην Ουάσινγκτον να υποστηρίξουν τη δική τους εκδοχή για το πότε οριστικοποιήθηκε η συμφωνία. Ο Ντόναλτ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα γινόταν την Κυριακή στα γενέθλια του, ενώ το Ιράν επέμενε ότι η επίτευξη της συμφωνίας θα γίνει αργότερα.

Στη Γενεύη οι υπογραφές την Παρασκευή

Ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Άμπας Αραγτσί, θα μεταβούν στη Γενεύη για να υπογράψουν τη συμφωνία, σύμφωνα με δύο Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα New York Times.

Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

O Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

AP

H υπογραφή, η οποία σύμφωνα με τους αξιωματούχους θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Τζέι Ντι Βανς, θα αποτελέσει μια ιστορική συνάντηση μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι δύο χώρες διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη. Σημαντικό είναι ότι η συμφωνία θα ορίζει επίσης ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται την κυριαρχία του άλλου και δεν θα παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου, σύμφωνα με τον Αραγτσί.

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