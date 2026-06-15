Τραμπ για Νετανιάχου: «Είναι δύσκολος – Θα έπρεπε να είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λέγοντας ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο παραλίγο να εκτροχιάσουν τη συμφωνία με το Ιράν.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ για Νετανιάχου: «Είναι δύσκολος – Θα έπρεπε να είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ»

O Nτόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου

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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου «πολύ δύσκολο άνθρωπο» και υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο παραλίγο να εκτροχιάσουν τη συμφωνία με το Ιράν.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να είναι ευγνώμον προς τις ΗΠΑ, καθώς ένα πυρηνικό Ιράν θα απειλούσε σοβαρά την ύπαρξή του.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ιράν αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
  • Η τελική συμφωνία προβλέπει εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, χωρίς να ορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό.
  • Η πλήρης άρση των κυρώσεων εξαρτάται από τη στάση της ιρανικής ηγεσίας απέναντι στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, αν και αυτή η προϋπόθεση δεν περιλαμβάνεται στο μνημόνιο κατανόησης.
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Αιχμές κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με το Ιράν.

Μιλώντας στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «πολύ δύσκολο άνθρωπο» και είπε ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο παραλίγο να εκτροχιάσουν την τελική συμφωνία.

«Για να είμαι ειλικρινής, θα έπρεπε να μας είναι πολύ ευγνώμων», δήλωσε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι, εάν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικό όπλο, «το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ επέμεινε ότι τα αμερικανικά πυραυλικά και αεροπορικά πλήγματα ήταν αυτά που οδήγησαν το Ιράν στη συμφωνία.

«Δεν ήθελαν μια τρίτη επίθεση», είπε, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα των ΗΠΑ είχαν «τεράστια επίδραση» στην επίτευξη της συμφωνίας.

Οι όροι για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στους όρους που θα διέπουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, λέγοντας ότι η τελική συμφωνία θα επιτρέπει στην Τεχεράνη εμπλουτισμό ουρανίου μόνο σε χαμηλά επίπεδα, τα οποία «δεν θα μπορούσαν ποτέ να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς».

Ερωτηθείς από τους New York Times εάν το όριο θα είναι το ίδιο με εκείνο της συμφωνίας της εποχής Ομπάμα, που προέβλεπε εμπλουτισμό έως 3,67%, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε συγκεκριμένο ποσοστό.

Περιορίστηκε να πει ότι η νέα συμφωνία θα διασφαλίζει πως το Ιράν θα μπορεί να εμπλουτίζει ουράνιο μόνο για μη στρατιωτική χρήση και μάλιστα «για πάντα».

Ο Τραμπ συνέδεσε επίσης την πλήρη άρση των κυρώσεων με τη στάση της ιρανικής ηγεσίας απέναντι στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Όπως είπε, εάν οι ιρανικές αρχές σκοτώσουν διαδηλωτές, η Τεχεράνη δεν θα λάβει το σύνολο της προβλεπόμενης ελάφρυνσης των κυρώσεων.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση, πάντως, δεν περιλαμβάνεται στο μνημόνιο κατανόησης.

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