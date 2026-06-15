Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Αναφορές για «στρατηγική ήττα»

Snapshot Η συμφωνία ΗΠΑ

Ιράν που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, ιδιαίτερα από μέσα που υποστηρίζουν την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Δεξιά μέσα ενημέρωσης, συνήθως φιλικά προς τον Νετανιάχου, ασκούν σκληρή κριτική στον Τραμπ για τη συμφωνία.

Το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν εξυπηρετεί τα εθνικά του συμφέροντα και μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στον Λίβανο.

Η συμφωνία εκλαμβάνεται στο Ισραήλ ως πολιτική και στρατηγική ήττα και αναμένεται να παρουσιαστεί στην Τεχεράνη ως νίκη. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Ισραήλ η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν.

Η πιο σκληρή κριτική προέρχεται από δεξιά μέσα ενημέρωσης, τα οποία συνήθως βρίσκονται κοντά στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι επιθέσεις προς τον Αμερικανό πρόεδρο θεωρούνται ασυνήθιστες, καθώς μέχρι πρόσφατα ο Τραμπ διατηρούσε ισχυρή απήχηση στο Ισραήλ.

Το βασικό σημείο διαφωνίας είναι ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν φαίνεται να εξυπηρετεί τις ισραηλινές θέσεις. Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγήσει σε παύση των βομβαρδισμών στον Λίβανο και να αυξήσει την πίεση για περιορισμό ή τερματισμό της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα.

Για τα δεξιά μέσα, η εξέλιξη αυτή θα παρουσιαστεί στην Τεχεράνη ως νίκη. Αντίστοιχα, στο Ισραήλ αντιμετωπίζεται ως πολιτική και στρατηγική ήττα.