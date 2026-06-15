Τραμπ: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με το Ιράν – Αίρεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει ολοκληρωθεί και έδωσε εντολή για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με το Ιράν – Αίρεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός
AP
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  • Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το Ιράν και διέταξε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
  • Η συμφωνία επιτρέπει την επανέναρξη της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ χωρίς περιορισμούς.
  • Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία.
  • Η συμφωνία προβλέπει τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
  • Το Πακιστάν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία συνέβαλαν σημαντικά στις διαπραγματεύσεις και την επίτευξη της συμφωνίας.
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Την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι εγκρίνει το πλήρες και χωρίς διόδια άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, καθώς και την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

«Πλοία του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές. Ας αρχίσει ξανά η ροή του πετρελαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πακιστάν: Στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία η υπογραφή της συμφωνίας

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία .

Σε ανάρτησή του στο X, ο Σαρίφ ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν ανακοινώσει τον «άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και το Ιράν για τη στάση τους, καθώς και το Κατάρ για τη συμβολή του στην επίτευξη της συμφωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, τις οποίες ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στις διαπραγματεύσεις.

Όπως πρόσθεσε, μέσα στην εβδομάδα θα ακολουθήσει σειρά συναντήσεων, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για τις τεχνικές συνομιλίες και την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας.

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