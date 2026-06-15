Τραμπ: «Άμεσα» η ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στη Wall Street Journal ότι αναμένεται να ανακοινώσει πολύ σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία πάντως δεν την έχει ακόμη επιβεβαιώσει.
Snapshot
- Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
- Η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Τραμπ ή τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.
- Η ιρανική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη την αποδοχή της συμφωνίας.
Την πρόθεσή του να ανακοινώσει άμεσα συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Μιλώντας στη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εκδώσει σύντομα σχετική δήλωση, με την οποία θα επιβεβαιώνει ότι η Ουάσινγκτον έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κείμενο της συμφωνίας αναμένεται να υπογραφεί ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο τον Τραμπ είτε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.
Μέχρι στιγμής, πάντως, η ιρανική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει αποδεχθεί το κείμενο της συμφωνίας.