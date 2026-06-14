Τραμπ σε Νετανιάχου: «Τι στο διάολο κάνεις; - Καθυστέρησες την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν»

Η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί «σε λίγες ώρες», αφού η διαδικασία καθυστέρησε, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό

Μίλτος Τσεκούρας

Τραμπ σε Νετανιάχου: «Τι στο διάολο κάνεις; - Καθυστέρησες την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν καθυστέρησε λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα σε λίγες ώρες.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την καθυστέρηση της συμφωνίας.
  • Ο Τραμπ ζήτησε από το Ιράν να μην προβεί σε αντίποινα και προειδοποίησε ότι η ισραηλινή επίθεση μπορεί να διαταράξει το θετικό κλίμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
  • Ισραηλινά στρατιωτικά μέσα επιτέθηκαν σε στόχους της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού ως απάντηση σε πυρά κατά ισραηλινών εδαφών.
  • Ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση αποκαλύπτει αμφιβολίες για τη βούληση ή ικανότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες.

Η διαδικασία καθυστέρησε, όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό.

«Τα ανακάτεψε όλα. Καθυστέρησε την υπογραφή κατά λίγες ώρες. Υποτίθεται ότι θα γινόταν τώρα. Τώρα έχει προγραμματιστεί να γίνει σε λίγες ώρες», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη, σύμφωνα με το Axios. Στη δήλωσή του δεν έκρυψε τη δυσφορία του για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το Fox News o Αμερικανός πρόεδρος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου και του εξέφρασε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη. «Του είπα τι στο διάολο κάνεις», τόνισε στο αμερικανικό μέσο ο Τραμπ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να απευθύνει έκκληση προς το Ιράν να μην προχωρήσει σε αντίποινα. Στόχος είναι η αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

«Μην το χαλάσουμε τώρα που είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο μπορεί να καταστρέψει το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί λίγο πριν την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας με το Ιράν, η οποία θα αφορά και τον Λίβανο.

Σε ανάρτηση του, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι δεν πρέπει να γίνουν επιθέσεις ούτε από την πλευρά της Χεζμπολάχ.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης. Ας μην το χαλάσουμε», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι Ισραηλινά στρατιωτικά μέσα επιτέθηκαν το πρωί της Κυριακής κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στην περιοχή που η οργάνωση έχει ως προπύργιο και γνωρίζεται ως Νταχίγια. Η ενέργεια επιβεβαιώθηκε επισήμως σε κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ισραηλινή κίνηση ανταποκρίνεται στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών εδαφών.

Στην ανάρτηση του, ο Τραμπ αναφέρει:

«Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη. Κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε, και αυτό δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.

Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή και στο Λίβανο, και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε άλλες επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ.

Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης. Ας μην το χαλάσουμε».

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Την ίδια ώρα ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ ανέφερε σήμερα ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έδειξε ότι οι ΗΠΑ, είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν.

Σε μία ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις (που έχουν αναληφθεί).

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