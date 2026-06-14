Τραμπ σε Ισραήλ: «Μην το χαλάσουμε τώρα που είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο μπορεί να καταστρέψει τη συμφωνία με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση.

Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν πρέπει να γίνουν επιθέσεις ούτε από την πλευρά της Χεζμπολάχ ούτε από το Ισραήλ, ώστε να διατηρηθεί η ειρηνευτική διαδικασία.

Η ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού ήταν απάντηση σε πυρά της Χεζμπολάχ και θεωρήθηκε μικρής κλίμακας χωρίς θύματα ή ζημιές.

Ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ δήλωσε ότι η επίθεση δείχνει αδυναμία ή απροθυμία των ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στη συμφωνία.

Η συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας εξαρτάται από την τήρηση των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο μπορεί να καταστρέψει το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί λίγο πριν την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας με το Ιράν, η οποία θα αφορά και τον Λίβανο.

Σε ανάρτηση του, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι δεν πρέπει να γίνουν επιθέσεις ούτε από την πλευρά της Χεζμπολάχ.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης. Ας μην το χαλάσουμε», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι Ισραηλινά στρατιωτικά μέσα επιτέθηκαν το πρωί της Κυριακής κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στην περιοχή που η οργάνωση έχει ως προπύργιο και γνωρίζεται ως Νταχίγια. Η ενέργεια επιβεβαιώθηκε επισήμως σε κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ισραηλινή κίνηση ανταποκρίνεται στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών εδαφών.

Στην ανάρτηση του, ο Τραμπ αναφέρει:

«Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη. Κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε, και αυτό δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.

Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή και στο Λίβανο, και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε άλλες επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ.

Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης. Ας μην το χαλάσουμε».

Την ίδια ώρα ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ ανέφερε σήμερα ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έδειξε ότι οι ΗΠΑ, είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν.

Σε μία ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις (που έχουν αναληφθεί).

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