Τραμπ: Γιορτάζει τα γενέθλια του με υπερθέαμα πολεμικών τεχνών σε οκτάγωνο κλουβί στον Λευκό Οίκο

Snapshot Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά του φιλοξενώντας αγώνες UFC στον Λευκό Οίκο.

Η εκδήλωση «UFC Freedom 250» συνδέεται με την επέτειο των 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ και διοργανώθηκε με δαπάνες του UFC.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε ειδική αρένα στον προεδρικό κήπο, συνοδευόμενοι από στρατιωτικές μπάντες, αεροπορικές επιδείξεις και πυροτεχνήματα.

Η πρωτοβουλία δέχθηκε επικρίσεις για τον θεσμικό χαρακτήρα του Λευκού Οίκου, ενώ οι διοργανωτές την υπερασπίστηκαν ως εορταστική και αθλητική εκδήλωση. Snapshot powered by AI

Με τον χαρακτηριστικό τρόπο που έχει διαμορφώσει την πολιτική και δημόσια εικόνα του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να συνδυάσει τον εορτασμό των 80ών γενεθλίων του με ένα εντυπωσιακό αθλητικό γεγονός, φιλοξενώντας αγώνες του Ultimate Fighting Championship (UFC) στον Λευκό Οίκο.

Η εκδήλωση, που φέρει τον τίτλο «UFC Freedom 250», αποτελεί μέρος των εορτασμών για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Για τις ανάγκες της διοργάνωσης έχει δημιουργηθεί ειδική αρένα στον προεδρικό κήπο, ενώ, σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, το συνολικό κόστος καλύπτεται από το UFC χωρίς οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου.

Ένα φαντασμαγορικό αθλητικό γεγονός

Οι αναμετρήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσα στο εμβληματικό οκτάγωνο του UFC, μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει στρατιωτικές μουσικές μπάντες, αεροπορικές επιδείξεις, άλματα αλεξιπτωτιστών, αφιερώματα στην αμερικανική ιστορία και εντυπωσιακή τελετή λήξης με πυροτεχνήματα.

Αμερικανικά μέσα αναφέρουν επίσης ότι αρκετοί κορυφαίοι αθλητές της διοργάνωσης ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και από το Οβάλ Γραφείο, πριν κατευθυνθούν προς τον αγωνιστικό χώρο.

Αντιδράσεις και επικρίσεις

Η πρωτοβουλία δεν πέρασε απαρατήρητη από τους επικριτές του Αμερικανού προέδρου, οι οποίοι θεωρούν ότι η μετατροπή του Λευκού Οίκου σε σκηνικό αθλητικού υπερθεάματος δεν συνάδει με τον θεσμικό του χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με διεθνείς προκλήσεις και οικονομικές πιέσεις.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές απορρίπτουν τις επικρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια καθαρά εορταστική και αθλητική εκδήλωση. Όπως σημειώνουν, στόχος είναι τόσο η προβολή των αθλητών όσο και η ανάδειξη μιας ιστορικής επετείου με τρόπο που να προσελκύει το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού.

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