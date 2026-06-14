ΗΠΑ: Νέο εισαγγελέα του Μανχάταν επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως επέλεξε τον Τζέιμς ΜακΝτόναλντ για τη θέση του ομοσπονδιακού εισαγγελέα στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς στη χώρα και απολαμβάνει μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς. Χειρίζεται σημαντικές υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων, τρομοκρατίας και διαφθοράς.

«Είμαι βέβαιος ότι ο Τζέιμι θα επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα για τη χώρα μας ως ο επόμενος εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, καθώς χαίρει του σεβασμού των πατριωτών που επιβάλλουν τον νόμο, της νομικής κοινότητας και του δικαστικού σώματος, και θα συνεργαστεί φανταστικά μαζί τους», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Εφόσον ο διορισμός του επικυρωθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ, ο Τζέιμς ΜακΝτόναλντ θα διαδεχθεί τον Τζέι Κλέιτον, τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε για τη θέση του διευθυντή της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών (DNI) μετά την παραίτηση της Τούλσι Γκάμπαρντ.

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