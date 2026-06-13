Axios: Η κυβέρνηση Τραμπ απαγορεύει την πρόσβαση αλλοδαπών στην τεχνητή νοημοσύνη της Anthropic

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ έστειλε την Παρασκευή επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, στην οποία ανέφερε ότι τα μοντέλα Mythos 5 και Fable 5 θα υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών προς οποιονδήποτε προορισμό εκτός των ΗΠΑ, καθώς και προς όλους τους αλλοδαπούς που βρίσκονται εντός της χώρας.

Σύμφωνα με την επιστολή του υπουργείου Εμπορίου, θα απαιτείται άδεια για την εξαγωγή, την επανεξαγωγή ή την εγχώρια μεταφορά των εν λόγω μοντέλων της Anthropic.

Για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση, η Anthropic ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι έπρεπε να διακόψει την πρόσβαση στο Mythos και το Fable για όλους τους πελάτες.

Τι είχε προηγηθεί

Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε νωρίτερα αυτό το μήνα εκτελεστικό διάταγμα για τη δοκιμή των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης πριν από την ανάπτυξή τους. Ωστόσο το εκτελεστικό διάταγμα είναι εθελοντικό και αποφεύγει ρητά ένα καθεστώς αδειοδότησης — κάτι που ο επικεφαλής σύμβουλος τεχνητής νοημοσύνης του Λευκού Οίκου, Ντέιβιντ Σακς, κατάφερε να εξασφαλίσει για να αποφύγει αυτό που θεωρεί «κατοχή του ρυθμιστικού πλαισίου» από τα μεγαλύτερα εργαστήρια.



Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο Axios ότι το υπουργείο Εμπορίου αποφάσισε να προβεί σε αυτή την ενέργεια αφού μια άλλη εταιρεία ισχυρίστηκε ότι κατάφερε να παρακάμψει τα μέτρα ασφαλείας του Mythos, προκαλώντας ανησυχία στην κυβέρνηση για πιθανούς κινδύνους εθνικής ασφάλειας.

Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να πείσει την Anthropic να αναστείλει την κυκλοφορία των τελευταίων μοντέλων, αλλά δεν τα κατάφερε, ανέφερε ο αξιωματούχος, γεγονός που οδήγησε στην αποστολή της επιστολής ελέγχου εξαγωγών.

Το μοντέλο πρέπει να παραμείνει κλειδωμένο έως ότου ενισχυθεί ο μηχανισμός εθνικής ασφάλειας της αμερικανικής κυβέρνησης, ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί τις επόμενες εβδομάδες.

Επιπλέον, η Anthropic θα πρέπει να υποβάλει πρόσθετη αίτηση για ατομικά επικυρωμένες άδειες.

Η μη συμμόρφωση θα έχει ως αποτέλεσμα οικονομικές και αστικές κυρώσεις.

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