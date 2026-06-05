Συνιδρυτής Anthropic: «Πρέπει να πατήσουμε φρένο στην ανάπτυξη της ΑΙ, ανησυχώ για τα παιδιά μου...»

Πρέπει να επιβραδύνουμε την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποιεί ο συνιδρυτής της Anthropic, Τζακ Κλαρκ

Νατάσα Παυλοπούλου

Συνιδρυτής Anthropic: «Πρέπει να πατήσουμε φρένο στην ανάπτυξη της ΑΙ, ανησυχώ για τα παιδιά μου...»

O Tζακ Κλαρκ της Anthropic

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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  • Ο Τζακ Κλαρκ, συνιδρυτής της Anthropic, ζητά επιβράδυνση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης επειδή ανησυχεί για την ανεξελεγκτη τεχνολογία.
  • Η Anthropic επισημαίνει την ανάγκη για νέους κανονισμούς που θα διασφαλίζουν τον ανθρώπινο έλεγχο των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
  • Το chatbot Claude της Anthropic ήδη γράφει το 80% του κώδικά του, με πιθανή πλήρη αυτονομία σε δύο χρόνια, γεγονός με σημαντικές επιπτώσεις.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά εργασίας, καθώς τα αυτόνομα εργαλεία ενδέχεται να αντικαταστήσουν ορισμένες εργασίες.
  • Ο Κλαρκ τονίζει ότι η δημιουργικότητα και η ευρεία σκέψη παραμένουν πλεονεκτήματα των ανθρώπων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και προτείνει εκπαίδευση στις τέχνες και ανάπτυξη ενδιαφερόντων.
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Ο συνιδρυτής της Anthropic, Τζακ Κλαρκ, απηύθυνε κάλεσμα για την επιβράδυνση της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI), προειδοποιώντας ότι η τεχνολογία πλησιάζει σε ένα σημείο όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. «Θέλεις να έχεις την επιλογή να μπορείς να σηκώνεις το πόδι σου από το γκάζι και να πατάς φρένο», δήλωσε στο BBC Newsnight . «Αυτή τη στιγμή, είναι σαν η βιομηχανία Τεχνητής Νοημοσύνης να πατάει γκάζι, αλλά όχι φρένο».

Τόνισε ότι οι άνθρωποι, μέσω της κυβερνητικής πολιτικής, πρέπει να διατηρήσουν τον έλεγχο των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία θα γίνουν μόνο πιο ισχυρά και θα έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην κοινωνία. «Ο κόσμος πρέπει να σκεφτεί λίγο και πρέπει τελικά να αναπτύξουμε ορισμένους νέους κανονισμούς που θα μας επιτρέψουν να είμαστε σίγουροι για αυτά τα συστήματα», είπε.

Ήδη, το δημοφιλές chatbot Claude της Anthropic λειτουργεί με κώδικα τον οποίο κατά 80% έγραψε το ίδιο. Η επίτευξη του 100% είναι δυνατή εντός δύο ετών, είπε ο Clark, και «θα έχει τεράστιες επιπτώσεις». Ο Κλαρκ δεν περιέγραψε πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα «πεντάλ φρένου» για την έρευνα και την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά έκανε έναν παραλληλισμό μεταξύ της Τεχνητής Νοημοσύνης και της άνθησης του πετρελαίου και των βαρόνων των αρχών του περασμένου αιώνα.

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«Η αντίδραση της κοινωνίας ήταν να καταλήξει σε ένα λογικό πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο που θα έδινε στους ανθρώπους εμπιστοσύνη στο πετρέλαιο και στα οφέλη που θα μπορούσε να προσφέρει στον κόσμο, και θα σήμαινε ότι δεν χρειαζόταν να ανησυχούν για τις προσωπικότητες των ανθρώπων που ηγούνται των εταιρειών», είπε ο Κλαρκ. «Σαφώς εδώ καταλήγουμε».

Ωστόσο, η Anthropic χαιρέτισε αυτή την εβδομάδα ένα εκτελεστικό διάταγμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο δεν απαιτεί από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να υποβάλλονται σε δοκιμές ασφαλείας από την κυβέρνηση, κάτι που παραμένει μια εθελοντική προσπάθεια .

Μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που επιδιώκουν εξελίξεις στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των Anthropic, OpenAI και Google, δεν έχουν επίσης δηλώσει ότι θα διακόψουν τη δική τους έρευνα. Η Anthropic έχει αναπτυχθεί τόσο γρήγορα από την ίδρυσή της πριν από πέντε χρόνια που ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στην χρηματιστηριακή αγορά .

Είναι έτοιμη να αποτελέσει μια από τις πρώτες δημόσιες καταχωρίσεις μιας νεότερης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης και μια από τις πιο πολύτιμες καταχωρίσεις μετοχών στην ιστορία, καθώς η αποτίμηση της Anthropic εκτιμάται από ιδιώτες επενδυτές σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Κλαρκ δήλωσε ότι το κίνητρο της Anthropic για να συζητήσει δημόσια την αυξανόμενη δυνατότητα της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι να βελτιώσει περαιτέρω τη φήμη της στους πελάτες που πληρώνουν. Θέλει απλώς να «πει στον κόσμο τι βλέπουμε μέσα σε αυτές τις εταιρείες με αυτή την ασυνήθιστη τεχνολογία».

Ο Τζακ Κλαρκ ήταν ένας από τους επτά πρώην υπαλλήλους της OpenAI που συνίδρυσαν την Anthropic το 2021. Από την ίδρυσή της από τον διευθύνοντα σύμβουλο Ντάριο Αμοντέι, τον Κλαρκ και μια χούφτα άλλα στελέχη, η Anthropic έχει τοποθετηθεί ανοιχτά σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μάλιστα, ενεπλάκη σε δημόσια διαμάχη με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ λόγω ανησυχιών ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει θα χρησιμοποιούνταν σε μαζική παρακολούθηση Αμερικανών και σε αυτόνομο πόλεμο. «Ανησυχώ για τα παιδιά μου αν εμείς ως κοινωνία δεν κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης προόδου της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Κλαρκ στο Newsnight. «Υπάρχουν δυνητικά μεγάλα οφέλη. Υπάρχουν επίσης και κίνδυνοι».

Ο Κλαρκ πρόσθεσε ότι ένας από τους κινδύνους είναι η αναστάτωση στην οικονομία, με φόβους ότι η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι «πράκτορες» ΑΙ - ουσιαστικά μεμονωμένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούν εργασίες ρουτίνας κάπως αυτόνομα, θα μπορούσαν να αναλάβουν ορισμένες εργασίες. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν πραγματοποιήσει μαζικές απολύσεις τον τελευταίο χρόνο, συχνά επικαλούμενες την αυξανόμενη ικανότητα των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν τη δουλειά εκατοντάδων ή και χιλιάδων μηχανικών λογισμικού.

Ο Κλαρκ είπε ότι οι άνθρωποι που είναι πιο δημιουργικοί και έχουν περισσότερες και καλύτερες ιδέες μπορεί στην πραγματικότητα να έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. «Υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το εάν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να είναι πραγματικά δημιουργικά... δεν υπάρχουν ακόμη πραγματικά στοιχεία για αυτό», πρόσθεσε.

«Στην Anthropic, πλέον περιορίζόμαστε περισσότερο από την ικανότητα να δημιουργούμε καλές ιδέες παρά από την ικανότητα να κάνουμε τη μηχανική για να μετατρέψουμε αυτές τις ιδέες σε πραγματικότητα». Παρ 'όλα αυτά, ο Κλαρκ πρότεινε ότι ένας νέος που μπορεί να αισθάνεται ότι μια οικονομία βασισμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει θέση γι' αυτόν θα πρέπει να «αναπτύξει ένα χόμπι» και να ακολουθήσει μια φιλελεύθερη εκπαίδευση λόγου χάρη στις τέχνες.

«Οι άνθρωποι που είναι δημιουργικοί και μπορούν να σκεφτούν ευρέως, οι άνθρωποι που διαβάζουν πολύ, οι άνθρωποι που έχουν ενδιαφέροντα είναι αυτοί που ωφελούνται περισσότερο από αυτό», είπε ο Κλαρκ. «Αφεθείτε στην περιέργεια και αυτό ανταμείβεται με τον τρόπο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τεχνολογία».

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