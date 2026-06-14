Η Ευρώπη κάνει σχέδια για πόλεμο χωρίς την αμερικανική βοήθεια - Το πλάνο των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θα μειώσουν δραστικά τους στρατιωτικούς πόρους που θα μπορούσαν να σταλούν στην Ευρώπη σε περίπτωση πολέμου.

Αυτό αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές ρίχνοντας νερό στον μύλο της ανησυχίας για την επόμενη μέρα της Συμμαχίας.

«Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, η Ευρώπη προετοιμάζεται για μια απότομη μείωση των στρατιωτικών μέσων που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έστελναν στην ήπειρο κατά τη διάρκεια ενός πολέμου ή κρίσης, με ορισμένα από τα οποία η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει», αναφέρει το πρακτορείο.

Σύμφωνα με την πηγή, το σχέδιο προβλέπει μείωση κατά 30% των στρατηγικών βομβαρδιστικών, μείωση κατά 75-100% των αναγνωριστικών και επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μείωση κατά 50% των ναυτικών σκαφών. Ταυτόχρονα, θα μειωθεί το ένα τρίτο των μαχητικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα με την πηγή του δημοσιεύματος, η αμερικανική πλευρά παρουσίασε αυτά τα σχέδια κατά τη διάρκεια συναντήσεων στην έδρα του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

«Σύμφωνα με πηγές, οι Ευρωπαίοι εξετάζουν τώρα πώς η ήπειρος θα μπορούσε να διεξάγει πόλεμο χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ. Αυτό το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση των υπουργών Άμυνας των πέντε Ευρωπαϊκών Χωρών (Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία) την Παρασκευή, όπου η έμφαση δόθηκε στο πώς να επιτευχθούν οι ίδιοι στρατιωτικοί στόχοι χρησιμοποιώντας τα εναπομείναντα όπλα και εξοπλισμό τους», γράφει το Bloomberg.

Υπενθυμίζεται ότι το Der Spiegel ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν τη στρατιωτική τους συμβολή στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και να μετατοπίσουν ένα σημαντικό μέρος της άμυνας της Ευρώπης στους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Επίσης προ ημερών οι New York Times αποκάλυψαν και το πιο λεπτομερές σχέδιο μέχρι σήμερα για την απεμπλοκή των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση Τραμπ όπως αποκαλύπτει έγγραφο σχεδιάζει να μειώσει σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

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