Μόνο ένας στους 10 Ευρωπαίους βλέπει πλέον τις ΗΠΑ ως σύμμαχο - Tι έδειξε νέα δημοσκόπηση

Η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στους Αμερικανούς έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό, καθώς μόνο ένας στους 10 ανθρώπους σε 15 χώρες βλέπει πλέον τις ΗΠΑ ως σύμμαχο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Μόνο ένας στους 10 Ευρωπαίους βλέπει πλέον τις ΗΠΑ ως σύμμαχο - Tι έδειξε νέα δημοσκόπηση
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μόνο το 11% των Ευρωπαίων σε 15 χώρες θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ ως σύμμαχο που μοιράζεται τα συμφέροντα και τις αξίες τους, σημειώνοντας ιστορική πτώση εμπιστοσύνης.
  • Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων αμφιβάλλει ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν άμεσα για να τους βοηθήσουν σε περίπτωση επίθεσης.
  • Οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να μειώσουν τη στρατηγική εξάρτηση από το αμερικανικό στρατιωτικό υλικό.
  • Υποστηρίζεται η ιδέα του συλλογικού δανεισμού της ΕΕ για τη χρηματοδότηση μεγαλύτερων αμυντικών δαπανών, με διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών.
  • Παρά τις ενεργειακές προκλήσεις, το 44% των Ευρωπαίων θεωρεί αρνητική την επανέναρξη εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ διχάζει την κοινή γνώμη.
Snapshot powered by AI

Η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων σε μια αμερικανική «εγγύηση ασφάλειας» έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό, σύμφωνα με έρευνα, καθώς μόνο ένας στους 10 ανθρώπους σε 15 χώρες βλέπει τις ΗΠΑ ως σύμμαχο και η πλειοψηφία αμφιβάλλει ότι θα έσπευδε να τους βοηθήσει σε περίπτωση επίθεσης.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το think tank του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) πριν από τις κρίσιμες συνόδους κορυφής της G7 και του ΝΑΤΟ στη Γαλλία και την Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες, αποκάλυψε «βαθιά ευρωπαϊκή δυσπιστία προς τις ΗΠΑ», ανέφεραν οι συγγραφείς.

Έδειξε επίσης ότι, ενώ πολλοί Ευρωπαίοι θεωρουν ότι οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον θα βελτιωθούν μόλις ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμα, ήταν όλο και πιο έτοιμοι εν τω μεταξύ να προστατευτούν από την αναξιοπιστία των ΗΠΑ ενισχύοντας την άμυνα της Ευρώπης.

Η επιθετικότητα του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή, οι απειλές κατά της Γροιλανδίας, οι δεσμεύσεις για απόσυρση στρατευμάτων από τις ευρωπαϊκές βάσεις και ο σκεπτικισμός για το μέλλον του ΝΑΤΟ είχαν επίσης προκαλέσει έναν αυξανόμενο ευρωπαϊκό πραγματισμό, αναφέρει η έκθεση.

«Σε ολόκληρη την ήπειρο, υπάρχει σαφής υποστήριξη για τη μείωση της εξάρτησης από την Ουάσινγκτον», δήλωσε η Jana Kobzová, συν-συγγραφέας και ανώτερη ερευνήτρια πολιτικής του ECFR. «Οι Ευρωπαίοι είναι ολοένα και πιο ανοιχτοί σε υψηλότερες αμυντικές δαπάνες και, το πιο σημαντικό, δείχνουν έναν εντυπωσιακό βαθμό εμπιστοσύνης ότι οι γειτονικές χώρες θα τους βοηθήσουν σε μια κρίση».

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν τον Μάιο στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε ότι κατά μέσο όρο μόλις το 11% των ερωτηθέντων σε όλες τις χώρες θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ ως σύμμαχο «που μοιράζεται τα συμφέροντα και τις αξίες μας».

Αυτό σε σύγκριση με 16% πριν από έξι μήνες και 22% τον Νοέμβριο του 2024. Η επικρατούσα άποψη ήταν ότι οι ΗΠΑ ήταν πλέον «απαραίτητος εταίρος», αν και το 13% του ευρωπαϊκού κοινού δήλωσε ότι θεωρούσε τις ΗΠΑ αντίπαλο και το 12% άμεσο αντίπαλο.

Οι πλειοψηφίες σε κάθε χώρα δεν ήταν πλέον σίγουρες ότι οι ΗΠΑ θα έσπευδαν να τους βοηθήσουν σε μια ενδεχόμενη επίθεση. Με εξαίρεση τη Βουλγαρία, οι περισσότεροι άνθρωποι -συμπεριλαμβανομένων χωρών με μεγάλα ακροδεξιά κόμματα όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Σουηδία- πίστευαν ότι «τουλάχιστον ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες» θα τους βοηθούσαν σε ένα παρόμοιο σενάριο.

Οι Ευρωπαίοι ήταν πλέον κατά μέσο όρο 4% πιο πιθανό να υποστηρίξουν υψηλότερες εθνικές αμυντικές δαπάνες σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την έρευνα, με την Ιταλία να είναι η μόνη χώρα όπου η σαφής πλειοψηφία παρέμεινε αντίθετη.

Κατά μέσο όρο, το 47% των ερωτηθέντων υποστήριξε το ιδανικό του συλλογικού δανεισμού της ΕΕ για τη χρηματοδότηση μεγαλύτερων αμυντικών δαπανών, ενώ το 35% τάχθηκε κατά. Η υποστήριξη ήταν ισχυρότερη στην Πορτογαλία (59%), τη Δανία (56%), την Ολλανδία (55%) και την Ισπανία.

Σε σχεδόν κάθε χώρα που συμμετείχε στην έρευνα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η χώρα τους θα πρέπει να μειώσει τη στρατηγική της εξάρτηση από το αμερικανικό στρατιωτικό υλικό, με τους υποστηρικτές της «αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων» να είναι οι πιο πολυάριθμοι στη Δανία (75%), την Ολλανδία (72%), τη Σουηδία (70%), την Πορτογαλία (69%), τη Γαλλία (66%), την Ελβετία (64%), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία (και οι δύο 62%).

Υπήρξε, ωστόσο, σημαντικά λιγότερη υποστήριξη για την ιδέα της μείωσης των εγχώριων δημόσιων δαπανών για την κάλυψη υψηλότερων εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών, με την αντίθεση να είναι ισχυρότερη στην Ιταλία (63%), την Αυστρία (59%), τη Γερμανία (56%), την Ισπανία (54%) και τη Δανία (52%).

Παρά την αύξηση του κόστους ενέργειας, το 44% των Ευρωπαίων δήλωσε ότι θα ήταν «μάλλον κακή» ή «πολύ κακή» ιδέα να ξαναρχίσουν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Η φιλοδοξία της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ, ωστόσο, συνεχίζει να διχάζει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, με τους ερωτηθέντες σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Αυστρία, η Γερμανία, ακόμη και η Εσθονία, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου, να είναι πιο πιθανό να αντιταχθούν στην ένταξη της Ουκρανίας «στο τρέχον πλαίσιο» παρά να την υποστηρίξουν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:41ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Μαφιόζικη εκτέλεση έξω από αστυνομικό τμήμα ενώ η πόλη περιμένει τον Πάπα - Κάμερα έπιασε τον δολοφόνο

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη

15:30WHAT THE FACT

Η Κίνα θα χτίσει από την αρχή μια πόλη για 5.000 κατοίκους στην Αργεντινή

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Πηνειό έως τις πόλεις και τα νησιά: Η λειψυδρία «ξαναχτυπά» την πόρτα της χώρας

15:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο αφαίρεσης όγκου της υπόφυσης

15:00ΕΥ ΖΗΝ

5 λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να αφήσετε γένια

14:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για νόμο «Γαλάζιας Πατρίδας»: Δεν συμβάλλει στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, δεν παράγγει έννομα αποτελέσματα

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Μόνο ένας στους δέκα Ευρωπαίους βλέπει πλέον τις ΗΠΑ ως σύμμαχο - Tι έδειξε νέα δημοσκόπηση σε 15 χώρες

14:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης: Ρεκόρ ζήτησης 36 δισ. ευρώ για το ελληνικό 10ετές ομόλογο

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντακτική συνέλευση για το νέο Σύνταγμα από τους πολίτες προτείνει η Κωνσταντοπούλου

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο Ιταλός που σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της - Μαχαίρωσε την 54χρονη, πυροβόλησε στον κρόταφο τον γιο της

14:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Θεού θέλοντος, θα παρευρεθώ στο επόμενο Μουντιάλ»: Ηρωική υποδοχή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο

14:46ANNOUNCEMENTS

Όμιλος Qualco και Qualco Foundation στηρίζουν το έργο του London’s Air Ambulance Charity ως Bravo Partners

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα είναι ξανά υποψήφιος στις φετινές εκλογές, ανακοίνωσε το Λικούντ

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελεσίγραφο Πολάκη σε Φάμελλο: Να φέρει συμφωνία με Τσίπρα σε 10 ημέρες, αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις – Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η μπάσταρδη κατάσταση

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Ερντογάν: «Μην αναζητάτε περιπέτειες, θα απαντήσουμε σκληρά αν θιγούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων»

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε - Άργησαν να συνάψουν συμφωνία και τώρα θα το πληρώσουν

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Μεγάλο ενδιαφέρον των Αυστραλών για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα - Δύο κανάλια έχουν στείλει ανταποκριτές

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Βόρεια Εύβοια: 26 «κίτρινα» κτίρια - Κανένα προς κατεδάφιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο Ιταλός που σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της - Μαχαίρωσε την 54χρονη, πυροβόλησε στον κρόταφο τον γιο της

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση- Προσήχθησαν πατέρας, γιος και ένα ακόμη άτομο

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: «Δεύτερη ευκαιρία» για 30.000 επιλαχόντες – Νέα vouchers χωρίς αίτηση

15:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο αφαίρεσης όγκου της υπόφυσης

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι έχασε το αριστερό του μάτι -Ποιος είναι ο Σουδανός δράστης

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε - Άργησαν να συνάψουν συμφωνία και τώρα θα το πληρώσουν

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Ιταλός - Το μένος με τις μαχαιριές, το πλυμένο εσώρουχο και το οινόπνευμα

14:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για νόμο «Γαλάζιας Πατρίδας»: Δεν συμβάλλει στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, δεν παράγγει έννομα αποτελέσματα

14:08ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή: Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή – Πρόγνωση Κολυδά

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – «εξπρές» από το απόγευμα: Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο αντιδήμαρχος Αγίου Δημητρίου για τον νεκρό υπάλληλο καθαριότητας στο Newsbomb: «Ήταν άψογο παιδί ο Ηλίας, ήταν μαζί μας 27 χρόνια» - Μέριμνα για να προσληφθεί η σύζυγός του στον δήμο

11:19ΕΛΛΑΔΑ

«Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς, οι 7 θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται» λέει ο Πλακιάς για δικηγόρους της δίκης Τεμπών που εκμεταλλεύονται τις θεωρίες συνωμοσίας

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε το κύκλωμα των Πολεοδομιών: Τα μυστικά ραντεβού σε καφέ και πάρκινγκ - Η γυναίκα που «έβρισκε τις λύσεις» και ο άνδρας που δεν μιλούσε ποτέ για χρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ