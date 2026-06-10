Μόνο ένας στους 10 Ευρωπαίους βλέπει πλέον τις ΗΠΑ ως σύμμαχο - Tι έδειξε νέα δημοσκόπηση

Snapshot Μόνο το 11% των Ευρωπαίων σε 15 χώρες θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ ως σύμμαχο που μοιράζεται τα συμφέροντα και τις αξίες τους, σημειώνοντας ιστορική πτώση εμπιστοσύνης.

Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων αμφιβάλλει ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν άμεσα για να τους βοηθήσουν σε περίπτωση επίθεσης.

Οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να μειώσουν τη στρατηγική εξάρτηση από το αμερικανικό στρατιωτικό υλικό.

Υποστηρίζεται η ιδέα του συλλογικού δανεισμού της ΕΕ για τη χρηματοδότηση μεγαλύτερων αμυντικών δαπανών, με διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών.

Παρά τις ενεργειακές προκλήσεις, το 44% των Ευρωπαίων θεωρεί αρνητική την επανέναρξη εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ διχάζει την κοινή γνώμη. Snapshot powered by AI

Η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων σε μια αμερικανική «εγγύηση ασφάλειας» έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό, σύμφωνα με έρευνα, καθώς μόνο ένας στους 10 ανθρώπους σε 15 χώρες βλέπει τις ΗΠΑ ως σύμμαχο και η πλειοψηφία αμφιβάλλει ότι θα έσπευδε να τους βοηθήσει σε περίπτωση επίθεσης.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το think tank του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) πριν από τις κρίσιμες συνόδους κορυφής της G7 και του ΝΑΤΟ στη Γαλλία και την Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες, αποκάλυψε «βαθιά ευρωπαϊκή δυσπιστία προς τις ΗΠΑ», ανέφεραν οι συγγραφείς.

Έδειξε επίσης ότι, ενώ πολλοί Ευρωπαίοι θεωρουν ότι οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον θα βελτιωθούν μόλις ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμα, ήταν όλο και πιο έτοιμοι εν τω μεταξύ να προστατευτούν από την αναξιοπιστία των ΗΠΑ ενισχύοντας την άμυνα της Ευρώπης.

Η επιθετικότητα του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή, οι απειλές κατά της Γροιλανδίας, οι δεσμεύσεις για απόσυρση στρατευμάτων από τις ευρωπαϊκές βάσεις και ο σκεπτικισμός για το μέλλον του ΝΑΤΟ είχαν επίσης προκαλέσει έναν αυξανόμενο ευρωπαϊκό πραγματισμό, αναφέρει η έκθεση.

«Σε ολόκληρη την ήπειρο, υπάρχει σαφής υποστήριξη για τη μείωση της εξάρτησης από την Ουάσινγκτον», δήλωσε η Jana Kobzová, συν-συγγραφέας και ανώτερη ερευνήτρια πολιτικής του ECFR. «Οι Ευρωπαίοι είναι ολοένα και πιο ανοιχτοί σε υψηλότερες αμυντικές δαπάνες και, το πιο σημαντικό, δείχνουν έναν εντυπωσιακό βαθμό εμπιστοσύνης ότι οι γειτονικές χώρες θα τους βοηθήσουν σε μια κρίση».

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν τον Μάιο στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε ότι κατά μέσο όρο μόλις το 11% των ερωτηθέντων σε όλες τις χώρες θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ ως σύμμαχο «που μοιράζεται τα συμφέροντα και τις αξίες μας».

Αυτό σε σύγκριση με 16% πριν από έξι μήνες και 22% τον Νοέμβριο του 2024. Η επικρατούσα άποψη ήταν ότι οι ΗΠΑ ήταν πλέον «απαραίτητος εταίρος», αν και το 13% του ευρωπαϊκού κοινού δήλωσε ότι θεωρούσε τις ΗΠΑ αντίπαλο και το 12% άμεσο αντίπαλο.

Οι πλειοψηφίες σε κάθε χώρα δεν ήταν πλέον σίγουρες ότι οι ΗΠΑ θα έσπευδαν να τους βοηθήσουν σε μια ενδεχόμενη επίθεση. Με εξαίρεση τη Βουλγαρία, οι περισσότεροι άνθρωποι -συμπεριλαμβανομένων χωρών με μεγάλα ακροδεξιά κόμματα όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Σουηδία- πίστευαν ότι «τουλάχιστον ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες» θα τους βοηθούσαν σε ένα παρόμοιο σενάριο.

Οι Ευρωπαίοι ήταν πλέον κατά μέσο όρο 4% πιο πιθανό να υποστηρίξουν υψηλότερες εθνικές αμυντικές δαπάνες σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την έρευνα, με την Ιταλία να είναι η μόνη χώρα όπου η σαφής πλειοψηφία παρέμεινε αντίθετη.

Κατά μέσο όρο, το 47% των ερωτηθέντων υποστήριξε το ιδανικό του συλλογικού δανεισμού της ΕΕ για τη χρηματοδότηση μεγαλύτερων αμυντικών δαπανών, ενώ το 35% τάχθηκε κατά. Η υποστήριξη ήταν ισχυρότερη στην Πορτογαλία (59%), τη Δανία (56%), την Ολλανδία (55%) και την Ισπανία.

Σε σχεδόν κάθε χώρα που συμμετείχε στην έρευνα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η χώρα τους θα πρέπει να μειώσει τη στρατηγική της εξάρτηση από το αμερικανικό στρατιωτικό υλικό, με τους υποστηρικτές της «αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων» να είναι οι πιο πολυάριθμοι στη Δανία (75%), την Ολλανδία (72%), τη Σουηδία (70%), την Πορτογαλία (69%), τη Γαλλία (66%), την Ελβετία (64%), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία (και οι δύο 62%).

Υπήρξε, ωστόσο, σημαντικά λιγότερη υποστήριξη για την ιδέα της μείωσης των εγχώριων δημόσιων δαπανών για την κάλυψη υψηλότερων εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών, με την αντίθεση να είναι ισχυρότερη στην Ιταλία (63%), την Αυστρία (59%), τη Γερμανία (56%), την Ισπανία (54%) και τη Δανία (52%).

Παρά την αύξηση του κόστους ενέργειας, το 44% των Ευρωπαίων δήλωσε ότι θα ήταν «μάλλον κακή» ή «πολύ κακή» ιδέα να ξαναρχίσουν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Η φιλοδοξία της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ, ωστόσο, συνεχίζει να διχάζει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, με τους ερωτηθέντες σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Αυστρία, η Γερμανία, ακόμη και η Εσθονία, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου, να είναι πιο πιθανό να αντιταχθούν στην ένταξη της Ουκρανίας «στο τρέχον πλαίσιο» παρά να την υποστηρίξουν.

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