Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Δημήτρης Μάνωλης

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα
President Donald Trump greets Turkey's President Recep Tayyip Erdogan during a summit to support ending the more than two-year Israel-Hamas war in Gaza after a breakthrough ceasefire deal, Monday, Oct. 13, 2025, in Sharm El Sheikh, Egypt. (AP Photo/Evan Vucci, Pool)
AP Pool
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Ρούμπιο δήλωσε: «Η σύνοδος κορυφής στην Τουρκία θα είναι η πιο σημαντική συνάντηση στην ιστορία της συμμαχίας».

«Πιστεύω ότι η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο είναι πιθανότατα η πιο σημαντική στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν και να διορθωθούν», είπε ο Ρούμπιο σε βουλευτές, προσθέτοντας ότι «ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί».

Ωστόσο, νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο «έκλεισε την πόρτα» στην Τουρκία για τα F-35 και «άδειασε» τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ που προωθεί το εν λόγω ζήτημα.

Εφόσον η Τουρκία διατηρεί το ρωσικό πυραυλικό σύστημα δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, διαμήνυσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ρούμπιο: Ο αμερικανικός νόμος δεν επιτρέπει επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την διάρκεια της ακρόασης του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας

AP

Η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των μαχητικών αεροσκαφών F-35, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ρωτήθηκε από την βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τίτους για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 και γι' αυτό με βάση την αμερικανική νομοθεσία η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης.

«Όπως γνωρίζετε, αυτό ρυθμίζεται από τον νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή την επιλογή, διότι το θέμα ρυθμίζεται από νομοθετικές διατάξεις, τόσο από τις προβλέψεις που έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA) όσο και από άλλες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας (κυρώσεις νόμου CAATSA)», τόνισε ο Ρούμπιο.

Τομ Μπάρακ

Τι είχε υποστηρίξει ο Αμερικανός πρέσβης

Στις 17 Απριλίου ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ μίλησε στο διπλωματικό φόρουμ της Αττάλειας και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ζήτημα με τους S-400 της Τουρκίας.

Όπως εξήγησε ο Αμερικανός πρέσβης ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν και κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις των δύο χωρών. «(σ.σ. Το θέμα) με την τράπεζα Halkbank είναι πλέον εντάξει. Τα F-16, είναι υπό διαπραγμάτευση ξανά. Η συμμαχία… ξαναχτίζεται. Πιστεύω ότι θα δείτε την κατάσταση με το S-400 να επιλύεται σύντομα».

Επιπλέον είχε αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 «είναι εντάξει». «Από τη σκοπιά του αφεντικού μου, η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα F-35 είναι εντάξει. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35. Οπότε, το ελληνοτουρκικό ζήτημα, είναι ξέρετε ένα ακόμα ιστορικό ζήτημα. Δεν θα προσπαθήσω καν να το θίξω, γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο», είχε σημειώσει ο Τομ Μπάρακ.

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