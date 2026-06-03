Νετανιάχου για Τραμπ: «Έχουμε διαφωνίες όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες»

Snapshot Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη δύσκολη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου ο Τραμπ τον αποκάλεσε «εντελώς τρελό», αλλά υποβάθμισε το περιστατικό ως φυσική διαφωνία ανάμεσα σε στενούς συνεργάτες.

Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ συμφωνούν στα βασικά θέματα, κυρίως στην ανάγκη να μην απειλήσει το Ιράν το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, παρά τις διαφορές τακτικής που επιλύουν ως φίλοι.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αποκάλεσε τον Νετανιάχου «τελείως τρελό» λόγω αναστάτωσης για τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ, αλλά δήλωσε ότι συνεργάζεται καλά και σέβεται τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου τον ώθησε σε πόλεμο με το Ιράν και υποστήριξε ότι ξεκίνησε ο ίδιος τη δράση για να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αν και παραδέχεται ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Τη δύσκολη συζήτηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπτη Δευτέρα, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος τον αποκάλεσε «εντελώς τρελό», επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Νετανιάχου υποβάθμισε τη σημασία του περιστατικού. «Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες μας. Έχουμε κάνει χιλιάδες, εντάξει, πολλές από αυτές», λέει. «Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι κρίση, θα πρέπει να ακούσετε και άλλες συνομιλίες. Αλλά πάντα βρίσκαμε έναν τρόπο», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Εξήγησε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ συμφωνούν στα «βασικά θέματα» και κυρίως στην ανάγκη να μην αποτελέσει το Ιράν απειλή για το Ισραήλ, την Μέση Ανατολή και τον κόσμο. «Έχουμε κοινούς στόχους. Μερικές φορές, όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες τακτικής», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Και συνέχισε: «Πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να τις επιλύσουμε. Και το κάνουμε ως καλοί φίλοι. Μπορεί να διαφωνούμε το πρωί, αλλά το απόγευμα έχουμε ήδη κοινές δράσεις. Με σέβεται. Τον σέβομαι. Πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να επιλύουμε τις διαφορές μας».

Όταν ρωτήθηκε για την πληροφορία ότι ο Τραμπ φέρεται να του είπε στη συνομιλία τους ότι «θα ήταν στη φυλακή» αν δεν ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος ο Νετανιάχου απάντησε: «Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά έχει εκφραστεί πολύ ανοιχτά για το παράλογο αυτής της ψεύτικης δίκης που περνάω».

Τραμπ: Επιβεβαίωσε ότι αποκάλεσε «τρελό» τον Νετανιάχου - «Ήμουν λίγο αναστατωμένος»

Την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία τον αποκάλεσε «εντελώς τρελό», επιβεβαίωσε νωρίτερα και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξη του ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι χαρακτήρισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου «τελείως τρελό» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα σχετικά με τη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ.

Σε ερώτηση αν έκανε όντως αυτά τα σχόλια στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, το έκανα». «Ήμουν λίγο αναστατωμένος με το γεγονός ότι γίνονταν συνεχώς μάχες με τον Λίβανο, είπε ο Τραμπ. Ωστόσο σημείωσε για τον Νετανιάχου ότι «συμπαθώ πολύ τον Μπίμπι. Και συνεργάζομαι πολύ καλά μαζί του».

Τα σχόλια του Τραμπ δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα Axios και διαψεύστηκαν από Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ο δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίντ του Axios επικαλέστηκε έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος συνόψισε το μήνυμα του Τραμπ προς τον Νετανιάχου ως εξής: «Είσαι εντελώς τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ αρνήθηκε εκ νέου ότι ο Νετανιάχου τον έσπρωξε στον πόλεμο με το Ιράν. «Εγώ είμαι αυτός που το ξεκίνησε, γιατί, ξαναλέω, δεν θέλω να κουράσω κανέναν, αλλά το ξεκίνησα επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε [σ.σ. το Ιράν] να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Αυτό αφορά το Ισραήλ, επειδή πιθανότατα θα ήταν το πρώτο που θα δεχόταν χτύπημα. Δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχε Ισραήλ», τόνισε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Και έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Μπορούν να αλλάξουν γνώμη, αλλά αυτό ήταν ένα από τα πράγματα στα οποία έπρεπε να συμφωνήσουν, συμφώνησαν σε αυτό – αυτό ήταν το σημαντικό», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Διαβάστε επίσης