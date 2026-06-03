Νετανιάχου για Τραμπ: «Έχουμε διαφωνίες όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες»

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αφού αποκαλύφθηκε ότι ο Τραμπ σε ιδιωτική συνομιλία τον αποκάλεσε «εντελώς τρελό»

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Νετανιάχου για Τραμπ: «Έχουμε διαφωνίες όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες»
FILE - President Donald Trump answers a question from a reporter at the end of a news conference with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at Mar-a-Lago, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon, file)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη δύσκολη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου ο Τραμπ τον αποκάλεσε «εντελώς τρελό», αλλά υποβάθμισε το περιστατικό ως φυσική διαφωνία ανάμεσα σε στενούς συνεργάτες.
  • Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ συμφωνούν στα βασικά θέματα, κυρίως στην ανάγκη να μην απειλήσει το Ιράν το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, παρά τις διαφορές τακτικής που επιλύουν ως φίλοι.
  • Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αποκάλεσε τον Νετανιάχου «τελείως τρελό» λόγω αναστάτωσης για τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ, αλλά δήλωσε ότι συνεργάζεται καλά και σέβεται τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
  • Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου τον ώθησε σε πόλεμο με το Ιράν και υποστήριξε ότι ξεκίνησε ο ίδιος τη δράση για να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αν και παραδέχεται ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη στο μέλλον.
Snapshot powered by AI

Τη δύσκολη συζήτηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπτη Δευτέρα, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος τον αποκάλεσε «εντελώς τρελό», επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Νετανιάχου υποβάθμισε τη σημασία του περιστατικού. «Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες μας. Έχουμε κάνει χιλιάδες, εντάξει, πολλές από αυτές», λέει. «Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι κρίση, θα πρέπει να ακούσετε και άλλες συνομιλίες. Αλλά πάντα βρίσκαμε έναν τρόπο», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Εξήγησε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ συμφωνούν στα «βασικά θέματα» και κυρίως στην ανάγκη να μην αποτελέσει το Ιράν απειλή για το Ισραήλ, την Μέση Ανατολή και τον κόσμο. «Έχουμε κοινούς στόχους. Μερικές φορές, όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες τακτικής», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Και συνέχισε: «Πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να τις επιλύσουμε. Και το κάνουμε ως καλοί φίλοι. Μπορεί να διαφωνούμε το πρωί, αλλά το απόγευμα έχουμε ήδη κοινές δράσεις. Με σέβεται. Τον σέβομαι. Πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να επιλύουμε τις διαφορές μας».

Όταν ρωτήθηκε για την πληροφορία ότι ο Τραμπ φέρεται να του είπε στη συνομιλία τους ότι «θα ήταν στη φυλακή» αν δεν ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος ο Νετανιάχου απάντησε: «Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά έχει εκφραστεί πολύ ανοιχτά για το παράλογο αυτής της ψεύτικης δίκης που περνάω».

Τραμπ: Επιβεβαίωσε ότι αποκάλεσε «τρελό» τον Νετανιάχου - «Ήμουν λίγο αναστατωμένος»

Την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία τον αποκάλεσε «εντελώς τρελό», επιβεβαίωσε νωρίτερα και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξη του ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι χαρακτήρισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου «τελείως τρελό» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα σχετικά με τη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ.

Σε ερώτηση αν έκανε όντως αυτά τα σχόλια στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, το έκανα». «Ήμουν λίγο αναστατωμένος με το γεγονός ότι γίνονταν συνεχώς μάχες με τον Λίβανο, είπε ο Τραμπ. Ωστόσο σημείωσε για τον Νετανιάχου ότι «συμπαθώ πολύ τον Μπίμπι. Και συνεργάζομαι πολύ καλά μαζί του».

Τα σχόλια του Τραμπ δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα Axios και διαψεύστηκαν από Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ο δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίντ του Axios επικαλέστηκε έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος συνόψισε το μήνυμα του Τραμπ προς τον Νετανιάχου ως εξής: «Είσαι εντελώς τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ αρνήθηκε εκ νέου ότι ο Νετανιάχου τον έσπρωξε στον πόλεμο με το Ιράν. «Εγώ είμαι αυτός που το ξεκίνησε, γιατί, ξαναλέω, δεν θέλω να κουράσω κανέναν, αλλά το ξεκίνησα επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε [σ.σ. το Ιράν] να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Αυτό αφορά το Ισραήλ, επειδή πιθανότατα θα ήταν το πρώτο που θα δεχόταν χτύπημα. Δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχε Ισραήλ», τόνισε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Και έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Μπορούν να αλλάξουν γνώμη, αλλά αυτό ήταν ένα από τα πράγματα στα οποία έπρεπε να συμφωνήσουν, συμφώνησαν σε αυτό – αυτό ήταν το σημαντικό», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής ο Δούκας - Οφείλει εξηγήσεις

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανέλαβε την έρευνα

19:18LIFESTYLE

Έχω Παιδιά: Τέλος η σειρά του MEGA - Το συγκινητικό αντίο της Οικονομάκου

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για Τραμπ: «Έχουμε διαφωνίες όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες»

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξεσπά η φωτιά στον Ασπρόπυργο

19:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Σύλληψη 44χρονου για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το φυτοπλαγκτόν επέστρεψε στον Θερμαϊκό – Αντιαισθητική η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο

19:03ΥΓΕΙΑ

Η ασπιρίνη «ξεσκεπάζει» τον σιωπηλό καρκίνο της ουροδόχου κύστης, προκαλώντας αιμορραγία

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Το τελευταίο αντίο στην Βασιλική - Τα παιδιά της 39χρονης ζητούν τη μητέρα τους

18:40LIFESTYLE

Στη Μύκονο ο Michael Jordan: Δείτε βίντεο από την άφιξη του ιδιωτικού jet του μπασκετμπολίστα στο νησί

18:36ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Φαβορί για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μαϊάμι Χιτ!

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Η Αυστρία νίκησε τη Γερμανία και εξασφάλισε μη μόνιμη έδρα για το 2027/8

18:31ΕΛΛΑΔΑ

«Τρέχει» ο μεγάλος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο

18:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Αυτοί έμειναν εκτός

18:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Ταχύτερα οι επενδύσεις στην ενέργεια χάρη στην πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα κινδύνου, επιχείρησε να εισβάλει στο πιλοτήριο και στραγγάλισε αεροσυνοδό

18:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εξάδα ξένων για τον πρώτο τελικό της GBL

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία-express με καταιγίδες την Πέμπτη– Τριήμερο ζέστης από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα

18:21LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Έμεινε άναυδος με τον πιο επικίνδυνο αγώνα του κόσμου – Βίντεο

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και ποιες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:01ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Το τελευταίο αντίο στην Βασιλική - Τα παιδιά της 39χρονης ζητούν τη μητέρα τους

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή influencer σε ξενοδοχείο πολυτελείας - Κυκλοφορούσε γυμνή στο λόμπι - Το ασυνήθιστο βίντεο

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία-express με καταιγίδες την Πέμπτη– Τριήμερο ζέστης από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Tη νύχτα που ο πρίγκιπας διάδοχος ξεκλήρισε τη βασιλική οικογένεια του Νεπάλ σε 15 λεπτά

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα κινδύνου, επιχείρησε να εισβάλει στο πιλοτήριο και στραγγάλισε αεροσυνοδό

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

16:17WHAT THE FACT

Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σπαραγμός στην κηδεία πατέρα και γιου που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα

16:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Να ερευνηθεί ο φίλος του δράστη για συνέργεια, ζητεί η εισαγγελέας - «Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι»

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Προσέβαλε την προσωπικότητά μου και τον ανδρισμό μου» - Στη φυλακή ο 38χρονος που σκότωσε τον πρώην πεθερό του

17:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Κοντοπούλου: Η πολυτάραχη ζωή της ηθοποιού που άφησε το θέατρο για τον έρωτα

18:40LIFESTYLE

Στη Μύκονο ο Michael Jordan: Δείτε βίντεο από την άφιξη του ιδιωτικού jet του μπασκετμπολίστα στο νησί

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Καθαρές οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά της 39χρονης - Τι θα γίνει με την επιμέλειά τους

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πυροσβέστες έβγαλαν φίδι ενάμιση μέτρου από μηχανή αυτοκινήτου - Δείτε βίντεο

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Στην Κόρινθο η κηδεία του Νίκου Ταγαρά - «Άξιζες να σε συνοδεύει η ελληνική σημαία» είπε ο Μητσοτάκης στον επικήδειο που εκφώνησε

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και ποιες ώρες

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

13:23LIFESTYLE

Άγγελος Αντωνόπουλος: Ο θρυλικός «συνταγματάρχης Βαρτάνης» και η «χρυσή» πορεία σε θέατρο και σινεμά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ