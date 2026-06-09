Snapshot Η Βουλγαρία τερματίζει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία μετά τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου και την ανάδειξη του πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ.

Ο υπουργός Άμυνας Ντίμιταρ Στογιάνοφ δήλωσε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν μπορεί να επιλυθεί στρατιωτικά και προωθείται η ανάγκη διαπραγματεύσεων.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών το 2022, η Βουλγαρία παρέδωσε 13 πακέτα στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, αλλά πλέον υιοθετεί πιο συγκρατημένη στάση.

Η Βουλγαρία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες της στο 5% του ΑΕΠ, ποσοστό που ξεπερνά το πρότυπο του ΝΑΤΟ.

Παρά τη νέα πολιτική για την Ουκρανία, η Βουλγαρία αποφεύγει ανοιχτή σύγκρουση με την ΕΕ, διατηρώντας την εξάρτησή της από οικονομική στήριξη και επιδοτήσεις. Snapshot powered by AI

Το βουλγαρικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη τον τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, σε μια αλλαγή πολιτικής της Σόφιας, μετά και τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, οπότε και επικράτησε ο συνασπισμός του πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ, γνωστού για την κριτική του στάση απέναντι στη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, σύμφωνα με το Politico.

Ο Βούλγαρος υπουργός Άμυνας, Ντίμιταρ Στογιάνοφ, τόνισε στη δήλωσή του, ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν μπορεί να επιλυθεί στρατιωτικά στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με τον Στογιάνοφ, υπάρχει ένας παρατεταμένος πόλεμος φθοράς και η περαιτέρω συσσώρευση όπλων θα οδηγήσει μόνο σε αύξηση των ανθρώπινων απωλειών, σημειώνοντας πως ήρθε η ώρα να καθίσουν τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έναρξη των εχθροπραξιών πλήρους κλίμακας το 2022, η Βουλγαρία κατάφερε να μεταφέρει 13 πακέτα στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, αλλά τώρα ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ χαρακτήρισε τις ουκρανικές προσπάθειες σε αυτή την αντιπαράθεση απρόβλεπτες.

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, πρώην πιλότος στρατιωτικών μαχητικών, αναφερόταν τακτικά στην εμπειρία του στον στρατό, υποστηρίζοντας την έγκαιρη έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Νωρίτερα, τον Μάιο, ο Ράντεφ πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει επίσημα ηγετικό ρόλο στην οργάνωση αυτής της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Παρά το γεγονός ότι η νέα βουλγαρική ηγεσία πήρε μια πιο συγκρατημένη θέση για την υποστήριξη του Κιέβου, οι αρχές στη Σόφια προσπάθησαν να αποφύγουν μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για το ουκρανικό ζήτημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Βουλγαρία παραμένει η φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική στήριξη και τις επιδοτήσεις της ΕΕ.

Ταυτόχρονα με τη διακοπή της βοήθειας προς την Ουκρανία, ο υπουργός Άμυνας Ντίμιταρ Στογιάνοφ παρουσίασε ένα νέο κυβερνητικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο οι στρατιωτικές δαπάνες της Βουλγαρίας θα αυξηθούν στο ρεκόρ του 5% του ΑΕΠ, το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από το πρότυπο που έχει θέσει το ΝΑΤΟ.

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