Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο υποστηρίζουν την πρόταση του Ζελένσκι για «απ' ευθείας διάλογο»

Στο Λονδίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Γιάννης Φιλιππάκος

Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο υποστηρίζουν την πρόταση του Ζελένσκι για «απ' ευθείας διάλογο»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας υποστηρίζουν την πρόταση Ζελένσκι για απ' ευθείας διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.
  • Ο διάλογος πρέπει να περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.
  • Η τρέχουσα γραμμή επαφής θεωρείται ως σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις.
  • Τονίζεται ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν μέσω βίας.
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Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, οι οποίοι συνεδρίασαν το βράδυ της Κυριακής στο Λονδίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσαν πως υποστηρίζουν την πρόταση του Ουκρανού προέδρου για έναν «απ' ευθείας διάλογο» ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με «την ενεργό συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης».

«Η σημερινή γραμμή επαφής πρέπει να χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης στις διαπραγματεύσεις. Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της ισχύος», προσθέτουν οι Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς και Κιρ Στάρμερ σε κοινή δήλωσή τους με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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