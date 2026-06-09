Ουκρανία: Ο Ζελένσκι είχε «μια πολύ θετική συζήτηση» με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ζελένσκι έκανε λόγο για «πολύ θετική συζήτηση» με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για την ενίσχυση της διπλωματικής προσπάθειας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι είχε «μια πολύ θετική συζήτηση» με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ
AP
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  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ως «πολύ θετική».
  • Οι απεσταλμένοι εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες τις επόμενες εβδομάδες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Ο Ζελένσκι τόνισε ότι παρά την προσοχή που αποσπά το Ιράν, ο στόχος για ειρήνη στην Ευρώπη παραμένει βασικός.
  • Συζητήθηκε η δυνατότητα συνομιλιών για την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη θετική τους αξιολόγηση των θέσεων της Ουκρανίας.
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα πως είχε «μια πολύ θετική συζήτηση» με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, εξαίροντας την ετοιμότητά τους να εργαστούν τις προσεχείς εβδομάδες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ήταν «μια πολύ θετική συζήτηση», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την επιστροφή του στο Κίεβο από το Λονδίνο, όπου είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

«Είμαι ευγνώμων για την ετοιμότητά τους να εργαστούν όσο το δυνατόν πιο ενεργά τις προσεχείς εβδομάδες προκειμένου να δώσουν ώθηση στη διπλωματία, με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε στους Γουίτκοφ και Κούσνερ ότι κατανοεί πως η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης είναι στραμμένη κυρίως στο Ιράν, συμπληρώνοντας πως «ο κοινός μας στόχος για την ειρήνη στην Ευρώπη παραμένει στην ατζέντα». Ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την προοπτική συνομιλιών κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής της G7 στο γαλλικό θέρετρο Εβιάν, ενώ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη «θετική αξιολόγηση των θέσεων της Ουκρανίας».

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