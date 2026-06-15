Τραμπ: «Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει» – Ράλυ στις αγορές μετά τη συμφωνία με το Ιράν

Ραγδαία πτώση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ανοίγουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την επιβολή διοδίων

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Τραμπ: «Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει» – Ράλυ στις αγορές μετά τη συμφωνία με το Ιράν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ μιλά από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου και έχει εκ δεξιών του τον αντιπρόεδρο ΤζειΝτι Βανς και εξ ευωνύμων του τον επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο

AP
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  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς επιβολή διοδίων.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία σημαίνει μόνιμη ελεύθερη διέλευση πετρελαίου και προειδοποίησε για επανάληψη στρατιωτικών ενεργειών αν δεν υπάρξει τελική πυρηνική συμφωνία.
  • Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική πτώση, ενώ οι αγορές μετοχών στην Ασία σημείωσαν ράλι μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.
  • Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία, με τα Στενά του Ορμούζ να ανοίγουν ξανά μετά από κλείσιμο λόγω πολεμικών επιθέσεων.
  • Ναυτιλιακές εταιρείες αναμένουν λεπτομέρειες και αποναρκοθέτηση πριν επιτρέψουν τη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών, λόγω ανησυχιών για ναρκες στην περιοχή.
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Θερμά υποδέχθηκαν οι αγορές την είδηση ότι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία η οποία οδηγεί στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «ας ρέει το πετρέλαιο», καθώς επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία του με το Ιράν σημαίνει ότι το Ορμούζ θα είναι «μόνιμα χωρίς διόδια». Σε συνέντευξή του στη New York Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι θα ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις αν το Ιράν δεν καταλήξει σε τελική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι, αν η πυρηνική συμφωνία αποτύχει, θα κάνει τις ΗΠΑ «φύλακα της Μέσης Ανατολής» σε αντάλλαγμα για το 20% των εσόδων της περιοχής.

Τόνισε επίσης ότι, παρά τις αντιρρήσεις του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έσωσε το Ισραήλ από την πυρηνική καταστροφή. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν τον Φεβρουάριο αναδιαμόρφωσε τη Μέση Ανατολή προς όφελος των ΗΠΑ.

Ράλυ στα χρηματιστήρια – Πτώση των τιμών του πετρελαίου

Οι τιμές των μετοχών σημείωσαν ραγδαία άνοδο στην Ασία μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Οι δείκτες αναφοράς στο Τόκιο και τη Σεούλ σημείωσαν άνοδο άνω του 5% νωρίς το πρωί. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον S&P 500 σημείωσαν άνοδο 1%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0,8%.

Financial Markets Wall Street

Ένας πίνακας πάνω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εμφανίζει τον τελικό δείκτη Dow Jones Industrial Average, Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025.

AP/Αρχείου

Οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία σημείωσαν πτώση, ως απόρροια της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βάσει της οποίας προβλέπεται η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Το μπρεντ, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, σημείωσε πτώση 3,8% στα 84,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ το πετρέλαιο που διαπραγματεύεται στις ΗΠΑ υποχώρησε κατά 4,1% στα 81,40 δολάρια.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή στην Ελβετία. Τα Στενά του Ορμούζ, που προβλέπεται να επαναλειτουργήσουν, παρέμεναν ουσιαστικά κλειστά μετά τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Εν αναμονή οι ναυτιλιακές εταιρείες

Οι ναυτιλιακές εταιρείες υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την είδηση της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αλλά αναμένουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία και την αποναρκοθέτηση πριν επιτρέψουν στα πλοία τους να διέλθουν από το στενό.

Emirates Iran War Strait of Hormuz

Πλοία βρίσκονται αγκυροβολημένα στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026.

AP

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, σταμάτησε ουσιαστικά τη ναυτιλία μέσω της θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας προηγουμένως μεταφερόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Η Ένωση Πλοιοκτητών της Ιαπωνίας δήλωσε ότι, αν και χαιρετίζει τη συμφωνία ειρήνης, επιθυμούσε να «περιμένει λίγο ακόμα» για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

Όπως εξήγησε εκπρόσωπος της ένωσης υπάρχουν αναφορές για τοποθέτηση ναρκών στην περιοχή και γι’ αυτό θα αναμένει οδηγίες. «Δεδομένης της κατάστασης, δεν μπορούμε απλά να πούμε, “Εντάξει, πάμε” με βάση μόνο τις ειδήσεις για τη συμφωνία», πρόσθεσε.

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