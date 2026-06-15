Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρχικά ανακοινώσει το άμεσο άνοιγμα των Στενών, διευκρίνισε όμως στη συνέχεια ότι η επαναλειτουργία τους θα γίνει στις 19 Ιουνίου, μαζί με την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στις 19 Ιουνίου, μαζί με την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά είχε ανακοινώσει το άμεσο άνοιγμα των Στενών, αλλά στη συνέχεια διευκρίνισε ότι θα γίνει με την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας.
  • Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου και έχει ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.
  • Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν μεσολάβησε στις επαφές μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη της συμφωνίας.
  • Η Wall Street Journal είχε αναφέρει πρώτα ότι ο Τραμπ ετοιμαζόταν να ανακοινώσει μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν.
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Μετά την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν θα ανοίξουν τελικά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με νεότερη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρχικά ανακοινώσει μέσω Truth Social ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είχε ολοκληρωθεί και ότι τα Στενά θα άνοιγαν αμέσως, ώστε να επαναληφθεί η διακίνηση πετρελαίου από την περιοχή.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, επανήλθε με νέα ανάρτηση και διευκρίνισε ότι το άνοιγμα των Στενών θα συμπέσει με την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας.

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Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος είχε μεσολαβήσει στις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Η πρώτη ένδειξη ότι επίκειται ανακοίνωση είχε έρθει από τη Wall Street Journal, η οποία μετέδωσε ότι ο Τραμπ ετοιμαζόταν να εκδώσει δήλωση για την επίτευξη μνημονίου κατανόησης με το Ιράν.

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