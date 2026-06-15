Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Snapshot Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στις 19 Ιουνίου, μαζί με την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά είχε ανακοινώσει το άμεσο άνοιγμα των Στενών, αλλά στη συνέχεια διευκρίνισε ότι θα γίνει με την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας.

Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου και έχει ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν μεσολάβησε στις επαφές μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη της συμφωνίας.

Η Wall Street Journal είχε αναφέρει πρώτα ότι ο Τραμπ ετοιμαζόταν να ανακοινώσει μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Snapshot powered by AI

Μετά την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν θα ανοίξουν τελικά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με νεότερη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρχικά ανακοινώσει μέσω Truth Social ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είχε ολοκληρωθεί και ότι τα Στενά θα άνοιγαν αμέσως, ώστε να επαναληφθεί η διακίνηση πετρελαίου από την περιοχή.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, επανήλθε με νέα ανάρτηση και διευκρίνισε ότι το άνοιγμα των Στενών θα συμπέσει με την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος είχε μεσολαβήσει στις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Η πρώτη ένδειξη ότι επίκειται ανακοίνωση είχε έρθει από τη Wall Street Journal, η οποία μετέδωσε ότι ο Τραμπ ετοιμαζόταν να εκδώσει δήλωση για την επίτευξη μνημονίου κατανόησης με το Ιράν.