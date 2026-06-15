Τρεις νεκρές αρκούδες σε 2 μόλις μέρες - Πέθανε και η Κίρκη, το αρκουδάκι που περιέθαλπε ο Αρκτούρος

Snapshot Τρεις αρκούδες βρέθηκαν νεκρές σε δύο ημέρες στη Δυτική Μακεδονία, δύο από πυροβολισμούς και μία, η Κίρκη, από δηλητηριασμένο δόλωμα.

Η Κίρκη ήταν αρκουδάκι που είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος και είχε επιστρέψει πρόσφατα στη φύση.

Η αδράνεια της Πολιτείας στην αντιμετώπιση των απειλών για τις αρκούδες επιβεβαιώνεται από τα πρόσφατα περιστατικά και την ανεπαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η καθυστέρηση στην κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών μετά τον θάνατο της Κίρκης ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την κτηνοτροφία και την άγρια πανίδα.

Ο Αρκτούρος τονίζει την ανάγκη για άμεση, οργανωμένη διαχείριση και πρόληψη σε περιστατικά δηλητηριάσεων και επιθέσεων σε αρκούδες. Snapshot powered by AI

Ένα θλιβερό περιστατικό γνωστοποίησε ο Αρκτούρος, καθώς βρέθηκε νεκρή η Κίρκη, το μικρό αρκουδάκι που περιέθαλψε η οργάνωση.

Η Κίρκη είχε εντοπιστεί τον περασμένο Αύγουστο σε κατάσταση κώματος και έπειτα από μάχη που έδωσε κατάφερε να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο ο οργανισμός απελευθέρωσε το μεγάλο θηλαστικό στο φυσικό του περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την τρίτη αρκούδα που εντοπίζεται νεκρή σε διάστημα 2 ημερών, γεγονός, που όπως αναφέρει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της, αποκαλύπτει το κόστος της αδράνειας της Πολιτείας και την ανάγκη άμεσης και οργανωμένης διαχείρισης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρκτούρου:

«Πριν από έναν χρόνο, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ παρενέβη ξανά στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τις αυξανόμενες προσεγγίσεις αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές, επισημαίνοντας ότι την αδράνεια της Πολιτείας στην αντιμετώπιση του φαινομένου την πληρώνουν τόσο οι πολίτες όσο και τα ίδια τα ζώα.

Έναν χρόνο μετά, η διαπίστωση αυτή παραμένει δυστυχώς επίκαιρη.

Οι εμφανίσεις αρκούδων μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Οι κάτοικοι καλούνται συχνά να αντιμετωπίσουν μόνοι τους καταστάσεις που δημιουργούν ανησυχία και ανασφάλεια, ενώ η οργανωμένη ενημέρωση, η πρόληψη και η άμεση παρέμβαση των αρμόδιων μηχανισμών παραμένουν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ανεπαρκείς.

Ταυτόχρονα, τα ίδια τα ζώα εξακολουθούν να πέφτουν θύματα ανθρωπογενών απειλών.

Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, τρεις αρκούδες βρέθηκαν νεκρές:

Στο Πυλωρί του Δήμου Βοΐου, αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 2,5 ετών θανατώθηκε με τρεις σφαίρες στο κεφάλι.

Κοντά στο Αρμενοχώρι Φλώρινας, ακόμη μία αρκούδα βρέθηκε νεκρή, επίσης πυροβολημένη.

Νεκρή βρέθηκε και η Κίρκη, η νεαρή αρκούδα που περιέθαλψε ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ για περίπου ένα έτος και επέστρεψε στη φύση πριν από λίγο καιρό. Ο θάνατός της προκλήθηκε σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις από δηλητηριασμένο δόλωμα.

Τρεις νεκρές αρκούδες μέσα σε δύο ημέρες δεν αποτελούν "ατυχή περιστατικά". Αποτελούν την πιο τραγική απόδειξη ότι το πρόβλημα παραμένει χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση, και ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων μηχανισμών εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το περιστατικό της Κίρκης. Παρά την επίσημη και έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών από την πρώτη στιγμή, δεν υπήρξε η προβλεπόμενη και αναγκαία άμεση κινητοποίηση για τη διαχείριση του συμβάντος παρά μόνο έπειτα από τρεις ημέρες! Η καθυστέρηση αυτή δεν επηρεάζει μόνο τη διερεύνηση του περιστατικού, αλλά ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την κτηνοτροφία και την άγρια πανίδα. Ένα δηλητηριασμένο ζώο που παραμένει στο πεδίο μπορεί να αποτελέσει δευτερογενή πηγή δηλητηρίασης για άλλα άγρια ή οικόσιτα ζώα, πολλαπλασιάζοντας τις συνέπειες ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος. Η έγκαιρη ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών σε τέτοια περιστατικά δεν αποτελεί ζήτημα διακριτικής ευχέρειας αλλά θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας και βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας και την αποτροπή περαιτέρω απωλειών».

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