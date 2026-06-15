Ηράκλειο: 21χρονος έκανε άνω κάτω τα κρατητήρια – Χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο
Αναγνωρίστηκε ως μεταφορέας μεταναστών στην Κρήτη και προφυλακίστηκε
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- Συνελήφθη 21χρονος από τη Σομαλία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου.
- Ο νεαρός είχε ήδη προφυλακιστεί ως μεταφορέας μεταναστών στην Κρήτη.
- Αντέδρασε στην προφυλάκισή του χτυπώντας το κεφάλι του στον τοίχο.
- Στα κρατητήρια δημιούργησε προβλήματα αρνούμενος να συμμορφωθεί στις εντολές και φωνάζοντας.
Για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής (14/6) ενώ βρισκόταν ήδη στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου ένας 21χρονος από τη Σομαλία.
Όπως αναφέρει το patris.gr, ο νεαρός είχε συλληφθεί και είχε διαταχθεί η προφυλάκισή του, καθώς αναγνωρίστηκε ως μεταφορέας μεταναστών στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα.
Αρχικά στο άκουσμα της προφυλάκισής του, ο 21χρονος είχε αντιδράσει, χτυπώντας το κεφάλι του στον τοίχο, όταν άκουσε ότι οδηγείται στη φυλακή.
Το βράδυ της Κυριακής (14/6) ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια άρχισε να φωνάζει, να μην συμμορφώνεται στις εντολές και γενικότερα σύμφωνα με αστυνομική πηγή δημιούργησε προβλήματα κατά την κράτησή του.