Ηράκλειο: 21χρονος έκανε άνω κάτω τα κρατητήρια – Χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο

Snapshot Συνελήφθη 21χρονος από τη Σομαλία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου.

Ο νεαρός είχε ήδη προφυλακιστεί ως μεταφορέας μεταναστών στην Κρήτη.

Αντέδρασε στην προφυλάκισή του χτυπώντας το κεφάλι του στον τοίχο.

Στα κρατητήρια δημιούργησε προβλήματα αρνούμενος να συμμορφωθεί στις εντολές και φωνάζοντας. Snapshot powered by AI

Για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής (14/6) ενώ βρισκόταν ήδη στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου ένας 21χρονος από τη Σομαλία.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο νεαρός είχε συλληφθεί και είχε διαταχθεί η προφυλάκισή του, καθώς αναγνωρίστηκε ως μεταφορέας μεταναστών στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα.

Αρχικά στο άκουσμα της προφυλάκισής του, ο 21χρονος είχε αντιδράσει, χτυπώντας το κεφάλι του στον τοίχο, όταν άκουσε ότι οδηγείται στη φυλακή.

Το βράδυ της Κυριακής (14/6) ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια άρχισε να φωνάζει, να μην συμμορφώνεται στις εντολές και γενικότερα σύμφωνα με αστυνομική πηγή δημιούργησε προβλήματα κατά την κράτησή του.

Διαβάστε επίσης