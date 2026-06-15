Αχαΐα: 12χρονος οδηγούσε το ΙΧ στο κέντρο της πόλης – Συνελήφθη ο πατέρας του

Snapshot Συνελήφθη άνδρας στην Κάτω Αχαΐα για έκθεση του 12χρονου γιου του σε κίνδυνο.

Ο 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της μητέρας του σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Η μητέρα και ο πατέρας του ανήλικου αντιμετωπίζουν κατηγορίες για έκθεση σε κίνδυνο.

Ο πατέρας συνελήφθη επειδή δεν πρόσεξε τον ανήλικο και τον εξέθεσε σε άμεσο κίνδυνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6) στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας από αστυνομικούς ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση του ανήλικου γιου του σε κίνδυνο, ενώ η ίδια κατηγορία βαραίνει και τη μητέρα του ανήλικου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 12χρονο να οδηγεί αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της μητέρας του, σε κεντρικά σημεία, όπου διέρχονται οχήματα και πεζοί, με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνο ζωής και πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Ο πατέρας του ανήλικου εντοπίστηκε και συνελήφθη, διότι διέφυγε της προσοχής του ο ανήλικος και τον εξέθεσε σε άμεσο κίνδυνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Διαβάστε επίσης