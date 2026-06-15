Τραγωδία στο Πωγώνι: Νεκρός 66χρονος κτηνοτρόφος σε δύσβατη περιοχή στο Δελβινάκι

Snapshot Ένας 66χρονος κτηνοτρόφοςνοούνταν από το πρωί της Κυριακής στο Δελβινάκι Πωγωνίου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της ίδιας μέρας σε δύσβατη περιοχή κοντά στον Άγιο Δημήτριο.

Στην έρευνα συμμετείχαν αστυνομία, πυροσβεστική και ντόπιοι εθελοντές.

Δεν βρέθηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ για τα αίτια θανάτου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία

νεκροτομή.

Η τοπική κοινωνία βυθίστηκε στο πένθος από τον θάνατο του 66χρονου. Snapshot powered by AI

Τραγικό επίλογο είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 66χρονου κτηνοτρόφου στο Δελβινάκι Πωγωνίου, ο οποίος αγνοούνταν από τις προηγούμενες ώρες.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο γιος του 66χρονου δήλωσε την εξαφάνιση του το πρωί της Κυριακής και αμέσως σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό του. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ντόπιοι εθελοντές που γνώριζαν καλά τα κατατόπια της περιοχής.

Οι φόβοι των δικών του ανθρώπων επιβεβαιώθηκαν το απόγευμα, όταν τα συνεργεία των ερευνών εντόπισαν τη σορό του άτυχου κτηνοτρόφου χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 66χρονος βρέθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, κοντά στη θέση «Άγιος Δημήτριος» του Δελβινακίου.

Από την έρευνα της αστυνομίας δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ωστόσο για τα ακριβή αίτια θανάτου θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

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