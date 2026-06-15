Βόλος: Δύο μαθητές Γυμνασίου στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση ποδηλάτου με Ι.Χ.

Νέο τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στην Αγριά Βόλου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε στην έξοδο προς Δράκεια και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων παιδιών.

Όπως αναφέρει το Gegonota.news, οι δύο μαθητές Γυμνασίου επέβαιναν σε ποδήλατο όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των δύο παιδιών.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματισμένους ανηλίκους και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την παροχή φροντίδας.

Υπέστησαν κατάγματα οι δύο έφηβοι

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Gegonota.news, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι δύο μαθητές έχουν υποστεί κατάγματα. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία εξετάζει όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.