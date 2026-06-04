Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με ΙΧ
Του είχαν αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας
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Συνελήφθη, το μεσημέρι της Τετάρτης στον Βόλο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, ένας 57χρονος, για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το gegonota.news, ο 57χρονος οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με συνέπεια την πρόκληση υλικών ζημιών και στα δυο οχήματα.
Όπως διαπιστώθηκε, ο 57χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ενώ επιπλέον του είχαν αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, για τροχονομική παράβαση.
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