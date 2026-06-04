Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με ΙΧ

Συνελήφθη, το μεσημέρι της Τετάρτης στον Βόλο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, ένας 57χρονος, για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το gegonota.news, ο 57χρονος οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με συνέπεια την πρόκληση υλικών ζημιών και στα δυο οχήματα.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 57χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ενώ επιπλέον του είχαν αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, για τροχονομική παράβαση.

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