Ασυνείδητος οδηγός προσπέρασε ΙΧ και «πλακώθηκε» στα φρένα δύο φορές για να το βγάλει εκτός δρόμου

Snapshot Οδηγός στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου έκανε επικίνδυνη προσπέραση με αιφνίδιο φρενάρισμα, κινδυνεύοντας να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο.

Ο οδηγός οχήματος στη μεσαία λωρίδα κατέγραψε το περιστατικό και απέφυγε τη σύγκρουση με γρήγορη κίνηση στην τέρμα δεξιά λωρίδα.

Το βίντεο δείχνει πώς μια λανθασμένη εκτίμηση σε δρόμο με περιορισμένη ορατότητα μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα ή δυστύχημα.

Το συμβάν επισημαίνει τους κινδύνους των απερίσκεπτων προσπεράσεων σε ορεινά και επικίνδυνα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου. Snapshot powered by AI

Παρ’ ολίγον τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, λίγο μετά τα διόδια της Ελευσίνας, στο ορεινό τμήμα του δρόμου όπου συχνά χάνεται το σήμα της κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Facebook από προφίλ ιδιώτη, οδηγός επιχείρησε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση, με αστραπιαίο ελιγμό από τα αριστερά προς τη μεσαία λωρίδα και ελαττώνοντας κατά πολύ την ταχύτητα, χωρίς ομολογουμένως να έχει αντιληφθεί ότι υπάρχουν άλλα οχήματα πίσω του.

Για μερικά δευτερόλεπτα επικράτησε πανικός, καθώς η σύγκρουση με το όχημα ήταν κοντά. Ωστόσο, χάρη στους άμεσους χειρισμούς του οδηγού που κατέγραψε το περιστατικό και την ενστικτώδη κίνηση να περάσει στην τέρμα δεξιά λωρίδα, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα την τελευταία στιγμή.

Το βίντεο αποτυπώνει καρέ – καρέ πώς μία λανθασμένη εκτίμηση θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ίσως και δυστύχημα.

Το συμβάν αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση των κινδύνων που κρύβουν οι απερίσκεπτες προσπεράσεις, ιδιαίτερα σε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου με στροφές και περιορισμένη ορατότητα, όπου ένα στιγμιαίο λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Δείτε το βίντεο: