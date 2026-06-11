Βόλος: 45χρονος απείλησε να σκοτώσει γειτόνισσά του και τα παιδιά της

Snapshot Ένας 45χρονος στον Βόλο απείλησε τη γειτόνισσά του και τα παιδιά της ότι θα τους σκοτώσει, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Ο άνδρας έσπασε το λουκέτο της γκαραζόπορτας της γυναίκας για να εμποδίσει την έξοδο των κατοίκων το επόμενο πρωί.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 45χρονο μετά από καταγγελίες των γειτόνων, οι οποίοι ανέφεραν επαναλαμβανόμενες φωνές, ύβρεις και απειλές από τον ίδιο.

Στο δικαστήριο, ο 45χρονος ζήτησε αναβολή για την απολογία του και του επιβλήθηκε κράτηση μέχρι τη νέα δικάσιμο.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο 45χρονος ενοχλήθηκε επειδή του ζητήθηκε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του για να μπορέσει η γειτόνισσα να παρκάρει. Snapshot powered by AI

Μια ολόκληρη γειτονιά «σήκωσε στο πόδι» ένας 45χρονος άνδρας στο Βόλο ο οποίος μάλιστα δεν κατάλαβε γιατί βρέθηκε χθες Τετάρτη ενώπιων του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Σύμφωνα με γείτονες του 45χρονου τον τελευταίο μήνα ο άνδρας προκαλεί συνεχώς ταραχές.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους κατοίκους της περιοχής ήταν το τελευταίο χρονικά επεισόδιο που σημειώθηκε τη Δευτέρα (8/6).

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, λίγο μετά τις 8 το βράδυ μετέβη στο σπίτι μητέρας και απειλούσε τη γυναίκα και τα παιδιά της «θα ανεβώ επάνω να σας σκοτώσω όλους», ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας έσπασε το κλειδί λουκέτου της γκαραζόπορτας του σπιτιού τους για να μην μπορούν το πρωί να βγουν έξω.

Ο 53χρονος πρώην σύζυγος της γειτόνισσας που δέχθηκε τις απειλές του 45χρονου αντιλήφθηκε το περιστατικό και τον κάλεσε να δώσει εξηγήσεις. Ωστόσο, ο 45χρονος αντί εξηγήσεων, προέτρεπε τον 53χρονο: «Ελα να με χτυπήσεις».

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ που έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον 45χρονο.

Σύμφωνα με τον 53χρονο, όλα ξεκίνησαν γιατί ο 45χρονος ενοχλήθηκε επειδή η πρώην σύζυγός του του ζήτησε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του για να μπορέσει να βάλει το δικό της στο γκαράζ του σπιτιού.

Δίπλα του είχε και άλλους γείτονες, οι οποίοι έλεγαν: «Θέλουμε επιτέλους την ησυχία», ενώ εξήγησαν ότι ο 45χρνος φωνάζει, εξυβρίζει, και τα βράδια εκσφενδονίζει αντικείμενα στους τοίχους των σπιτιών μας όπως γλάστρες, ξεστομίζει απειλές, ενώ παράλληλα δηλώνει ότι κατέχει όπλο.

«Δεν αντέχουμε άλλο. Θέλουμε την ησυχία μας. Πάντοτε υπήρχαν προβλήματα αλλά τον τελευταίο μήνα προκαλεί συνεχώς εντάσεις», επισήμαναν.

Κρατούμενος μέχρι τη δίκη

Ο 45χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς το βράδυ της Τρίτης, κρατήθηκε και την επομένη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Από το εδώλιο του κατηγορουμένους έλεγε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί είμαι εδώ. Απειλήθηκε η ζωή μου».

Η έδρα τον ρωτούσε αν θέλει να δικαστεί ή να πάρει αναβολή για να ετοιμάσει την απολογία του όπως νόμος του δίνει τη δυνατότητα, κι εκείνος απαντούσε ότι «θα κάνω μήνυση. Θα δικαστεί», με την πρόεδρο να ανταπαντά «αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη δική σας υπόθεση».

Τελικά, ο 45χρονος ζήτησε αναβολή και αποφασίστηκε να δικαστεί μεθαύριο Παρασκευή, με το δικαστήριο να του ανακοινώνει ότι διατηρεί την κράτησή του μέχρι τότε.

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