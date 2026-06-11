Επεισοδιακή σύλληψη 32χρονου στο κέντρο της Αθήνας -Απείλησε αστυνομικούς με όπλο και τον καταδίωξαν

Snapshot Στην Αθήνα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν έναν 32χρονο ένοπλο μετά από καταδίωξη σε πεζή μορφή.

Ο 32χρονος απείλησε τους αστυνομικούς με όπλο κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην οδό Χαλκοκονδύλη μετά από χρήση βίας και ύβρεις από τον δράστη.

Ο συλληφθείς έχει ιστορικό πολλαπλών συλλήψεων για κλοπές και διαρρήξεις. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στην «καρδιά» της Αθήνας, όταν αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με έναν ένοπλο και ακολούθησε καταδίωξη στα γύρω στενά, μέχρι που ο άνδρας συνελήφθη.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την ομάδα ΔΙΑΣ έπειτα από τυχαίο έλεγχο. Όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν τον 32χρονο, εκείνος έβγαλε όπλο και τους απείλησε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πεζή καταδίωξη.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 32χρονο στην οδό Χαλκοκονδύλη. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και της σύλληψης, ο άνδρας έβριζε και χτυπούσε τους αστυνομικούς.

Ο συλληφθείς είναι παλιός γνώριμος των Αρχών έχοντας στο... παλμαρέ του πληθώρα συλλήψεων για κλοπές και διαρρήξεις.