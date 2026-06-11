Από τον Έβρο στην... Ουγκάντα: Πώς θα λειτουργούν τα κέντρα επιστροφής μεταναστών

Snapshot Τα κέντρα επιστροφής μεταναστών προτείνονται ως λύση για την αντιμετώπιση της δυσκολίας επαναπροώθησης λόγω μη συνεργασίας χωρών προέλευσης.

Η Ελλάδα σχεδιάζει να μεταφέρει παράνομους μετανάστες σε τρίτες χώρες όπως η Ουγκάντα, όπου θα αποφασίζεται η τύχη τους.

Το μέτρο των κέντρων επιστροφής λειτουργεί ως αποτροπή για τους μετανάστες, προειδοποιώντας ότι μπορεί να καταλήξουν σε τρίτες χώρες αντί για την Ευρώπη.

Παρά την κρισιμότητα του ζητήματος, η υλοποίηση των κέντρων επιστροφής παραμένει σε θεωρητικό στάδιο.

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα ποσοστά εγκληματικότητας και πίεση, ενώ η ανάγκη για λύσεις μεταναστευτικής πολιτικής είναι επείγουσα. Snapshot powered by AI

Οι σοκαριστικές εικόνες με τον μετανάστη να τραυματίζει πολίτη με μαχαίρι σε δρόμο του Μπέλφαστ προβληματίζουν, καθώς η Ευρώπη συνειδητοποίησε αργά το μέγεθος του μεταναστευτικού και οι λύσεις που προκρίνονται κολλάνε στην υλοποίηση. Μία από αυτές είναι και τα περιβόητα κέντρα επιστροφής.

Έστω ότι ένας παράνομος μετανάστης από το Πακιστάν φτάνει στην Κρήτη μέσω Λιβύης. Αυτός κάνει αίτηση ασύλου και αναμένοντας την έγκριση ή όχι, χάνεται στις μεγάλες πόλεις της χώρας, σε πολλές περιπτώσεις ζει από παράνομες δραστηριότητες, στο Star.

Όταν απορριφθεί η αίτησή του και συλληφθεί από την αστυνομία σε κάποιο τυχαίο έλεγχο, κρατείται σε κέντρο απέλασης μέχρι να τον δεχθεί η χώρα προέλευσής του, πίσω.

Μόνο ένας στους πέντε επαναπροωθείται, γιατί οι χώρες προέλευσης δε συνεργάζονται. Τα κέντρα επιστροφής έρχονται στη θεωρία να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Η Ελλάδα θα μεταφέρει τον παράνομο μετανάστη σε μία τρίτη χώρα, π.χ. την Ουγκάντα και από εκεί και πέρα η τύχη του θα αποφασίζεται μεταξύ Ουγκάντας και Πακιστάν.

Προφανώς πρόκειται για ένα μέτρο αποτροπής, λέγοντας με αυτόν τον τρόπο έμμεσα στον μετανάστη να μη ξεκινήσει καθόλου για την Ευρώπη, γιατί αντί για την Αθήνα θα καταλήξει στην Ουγκάντα.

Μόνο που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ασφυκτιούν, τα ποσοστά της εγκληματικότητας καλπάζουν και η λύση των κέντρων επιστροφής βρίσκεται ακόμα στα χαρτιά. Και ο χρόνος στην κλεψύδρα της Ευρώπης έχει ήδη εξαντληθεί.