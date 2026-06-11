Μυστήριο στη Μεσσηνία: Εξαφανίστηκε η θρυλική καμπάνα της ιστορικής ναυμαχίας του Ναυαρίνου

Snapshot Η ιστορική καμπάνα της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου εξαφανίστηκε από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο φρούριο της Πύλου.

Η καμπάνα, δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και μεταφερθείσα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Azov», αποτελεί σημαντικό σύμβολο της ελληνικής ιστορίας.

Η εξαφάνιση διαπιστώθηκε μεταξύ 29 Μαΐου και 6 Ιουνίου, με αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες απομάκρυνσης.

Οι τοπικές αρχές και πολιτιστικοί φορείς έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό της και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η καμπάνα είχε μεταφερθεί το 2017 ως μέρος των επετειακών εκδηλώσεων για τα 190 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, συμβολίζοντας τη φιλία Ελλάδας και Ρωσίας. Snapshot powered by AI

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση εξαφάνισης της ιστορικής επετειακής καμπάνας της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου από τον Διατηρητέο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, μέσα στο φρούριο της Πύλου στο Νιόκαστρο.

Η καμπάνα, που αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων, είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Azov» και αποτελεί ιστορικό κειμήλιο που συνδέεται με τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το θρυλικό κειμήλιο απομακρύνθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με την απουσία της να γίνεται αντιληπτή τα τελευταία 24ωρα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η καμπάνα βρισκόταν στη θέση της έως και τις 29 Μαΐου που επιβεβαιώνεται και από φωτογραφικό υλικό. Ωστόσο, μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα το πρωί του Σαββάτου (6/6), επισκέπτες του κάστρου διαπίστωσαν την εξαφάνισή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κλοπή ή αν η απομάκρυνσή της σχετίζεται με κάποια διαδικασία που δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.

Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τις τοπικές αρχές και τους φορείς πολιτισμού, σε μία προσπάθεια να εντοπίσουν το πολύτιμο αυτό ιστορικό αντικείμενο και να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε.

Η ιστορία της θρυλικής καμπάνας

Η καμπάνα, βάρους 12 κιλών, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα στις 19 Οκτωβρίου 2017 από το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Azov», στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 190 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Το γεγονός αυτό θεωρείται μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης.

Η δωρεά, που πραγματοποιήθηκε από Ρώσους φιλέλληνες προς τον Ιερό Ναό του Νιοκάστρου, είχε χαρακτηριστεί ως μια «γέφυρα μνήμης» που αποτυπώνει τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία.