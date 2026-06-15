Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: 13 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση που έκλεβε οχήματα

Snapshot Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Αττική συνελήφθησαν 13 άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε οχήματα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται κυρίως στη Βορειοανατολική Αττική και την Αθήνα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων

Αρτέμιδας.

Υπάρχουν ταυτόχρονες έρευνες σε πολλαπλά σημεία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων μελών της οργάνωσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και η Ομάδα ΟΠΚΕ.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας, με στόχο την εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην αφαίρεση οχημάτων.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων - Αρτέμιδας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και της Ομάδας ΟΠΚΕ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιούνται ταυτόχρονες έρευνες σε πολλαπλά σημεία, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.