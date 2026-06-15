Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: 13 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση που έκλεβε οχήματα

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιούνται ταυτόχρονες έρευνες σε πολλαπλά σημεία, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων

Κατερίνα Ρίστα

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: 13 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση που έκλεβε οχήματα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Αττική συνελήφθησαν 13 άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε οχήματα.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιείται κυρίως στη Βορειοανατολική Αττική και την Αθήνα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων
  • Αρτέμιδας.
  • Υπάρχουν ταυτόχρονες έρευνες σε πολλαπλά σημεία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων μελών της οργάνωσης.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και η Ομάδα ΟΠΚΕ.
  • Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας, με στόχο την εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην αφαίρεση οχημάτων.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων - Αρτέμιδας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και της Ομάδας ΟΠΚΕ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιούνται ταυτόχρονες έρευνες σε πολλαπλά σημεία, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:41ΚΟΣΜΟΣ

«Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;» - Η τελευταία ανάρτηση της Βραζιλιάνας πριν το μοιραίο bungee jumping

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν είναι μόνο η αρχή - Τι αναφέρει ο διεθνής Τύπος

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα- 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μποφόρ, ζέστη και... μελτέμια - Πότε επιστρέφουν οι βροχές στην Αττική

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε ξενοδοχείο με ξυλοδαρμό

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Δύο μαθητές Γυμνασίου στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση ποδηλάτου με Ι.Χ.

10:13WHAT THE FACT

Έκαναν γεωτρήσεις 3.000 μέτρα κάτω από την Ανταρκτική και βρήκαν χρονοκάψουλα 1,2 εκ. ετών

10:10WHAT THE FACT

Τέσσερις φορές πιο ελαφρύ από το ατσάλι: Η Κίνα ξεκινά τη μαζική παραγωγή του T1200 (βίντεο)

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: 13 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση που έκλεβε οχήματα

10:06LIFESTYLE

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η συγκινητική επιστροφή στο Happy Day και η εξομολόγηση για τον Γιώργο Μυλωνάκη

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ύψους 12 δισ. δολαρίων

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος Βούλγαρος για κατασκοπεία - Είχε αποθηκευμένη φωτογραφία πρώην στρατοπέδου σε drone

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: «Πυρά» κατά του Τζάστιν Τριντό γιατί παρευρέθηκε στην πρεμιέρα των ΗΠΑ και όχι του Καναδά λόγω της Κέιτι Πέρι

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας - Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση

09:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Απείλησε οδηγό ταξί με μαχαίρι - Του έκλεψαν χρήματα και κινητό

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γάμο στην Κάλυμνο: Νεκρός 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη

09:49LIFESTYLE

Αναστασία και Modern Cinderella στη Μύκονο - Όσα αποκάλυψαν για την προσωπική τους ζωή

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα: Γεννήθηκε με 2% πιθανότητες επιβίωσης, στέφθηκε βασίλισσα χορού και σκοτώθηκε στον δρόμο για την πρώτη δουλειά

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Φωτογραφίες και Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Φωτογραφίες και Βίντεο

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Ο τραγικός λόγος που δεν θα δημοσιευτεί ποτέ ξανά φωτογραφία του

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία των αδερφών που απανθρακώθηκαν στην Κόνιτσα - Ζούσαν από το 1996 σε κοντέινερ

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γάμο στην Κάλυμνο: Νεκρός 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: 13 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση που έκλεβε οχήματα

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα: Γεννήθηκε με 2% πιθανότητες επιβίωσης, στέφθηκε βασίλισσα χορού και σκοτώθηκε στον δρόμο για την πρώτη δουλειά

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας - Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

10:13WHAT THE FACT

Έκαναν γεωτρήσεις 3.000 μέτρα κάτω από την Ανταρκτική και βρήκαν χρονοκάψουλα 1,2 εκ. ετών

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Γιατί γιορτάζεται πάντα εκείνη την Κυριακή

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια - Απανθρακώθηκαν μέσα σε κοντέινερ

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Κόνιτσας στο Newsbomb: «Ζούσαν εκεί από το '96, είχαμε κάνει προσπάθεια να τους πάρουμε από εκεί αλλά δεν δέχονταν - Είχαμε απευθυνθεί και στην εισαγγελία»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο Ιταλός θα ζητήσει να αποφυλακιστεί - Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σκότωσε τον γιο της και έπειτα αυτοτραυματίστηκε

09:18ΚΟΣΜΟΣ

«Βιομηχανία παρηγοριάς»: «Ανασταίνουν» με ΑΙ και 133 δολάρια Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έρχεται ο Νίστρουπ, αρχίζει προετοιμασία, «κλείνουν» οι πρώτες μεταγραφές

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απέραντη ταλαιπωρία στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Αττική Οδό

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό συγκρότημα στην Ομόνοια - Επεκτάθηκε σε πέντε καταστήματα και αποθήκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ