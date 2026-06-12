Κτηνωδία στην Κοζάνη: Σκότωσαν αρκουδάκι 2,5 ετών με τρεις σφαίρες στο κεφάλι

Το πυροβόλησαν στην περιοχή του Πυλωρίου, του δήμου Βοΐου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Κτηνωδία στην Κοζάνη: Σκότωσαν αρκουδάκι 2,5 ετών με τρεις σφαίρες στο κεφάλι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα αρσενικό αρκουδάκι 2,5 ετών σκοτώθηκε με τρεις σφαίρες στο κεφάλι στην περιοχή Πυλωρίου του δήμου Βοΐου Κοζάνης.
  • Το περιστατικό καταγγέλθηκε στο Δασαρχείο Τσοτυλίου και ακολούθησε έρευνα και ταφή υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου και περιβαλλοντικής οργάνωσης.
  • Η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας είναι παράνομη και διώκεται ποινικά, καθώς το είδος είναι απόλυτα προστατευόμενο από ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
  • Η λαθροθηρία συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την προστασία της αρκούδας, που σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο ταξινομείται ως Κινδυνεύον Είδος.
  • Οι αρχές καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα και συνεπώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προστασία τόσο της αρκούδας όσο και της ανθρώπινης ζωής.
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Με τρεις σφαίρες στο κεφάλι πυροβολήθηκε και θανατώθηκε αρσενικό αρκουδάκι 2,5 ετών στο Πυλωρί του δήμου Βοΐου Κοζάνης, γνωστοποίησε η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ».

Για το απάνθρωπο περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Τσοτυλίου από κάτοικο της περιοχής και εν συνεχεία ενημερώθηκε η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», καθώς και κτηνίατρος δημόσιας υπηρεσίας της περιοχής, οι οποίοι και βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Μετά τη νεκροψία του κτηνιάτρου και υπό τον συντονισμό του Δασαρχείου έγινε ταφή στο άτυχο αρκουδάκι, ενώ θα ακολουθήσει η σχετική έρευνα για το περιστατικό από το Δασαρχείο Τσοτυλίου. Η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας είναι μια παράνομη πράξη, η οποία διώκεται ποινικά, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που αρκούδα θανατώνεται παρανόμως από άνθρωπο, λέει η Καλλιστώ.

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Η περιβαλλοντική οργάνωση υπενθυμίζει ότι λαθροθηρία εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα και απειλεί, διαχρονικά, προστατευόμενα από τη νομοθεσία είδη, όπως η αρκούδα. Η αρκούδα στην Ελλάδα είναι ένα απόλυτα προστατευόμενο είδος, σύμφωνα με την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία. Το είδος, καθώς και ο βιότοπός του, προστατεύονται από το Δασικό Κώδικα, αλλά και από την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), τη συνθήκη της Βέρνης και τη συνθήκη της Ουάσινγκτον (CITES). Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009), η αρκούδα ταξινομείται στα Κινδυνεύοντα Είδη.

Οι πολίτες που διαπιστώνουν την παρουσία αρκούδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε ανθρώπινη δραστηριότητα καλούνται να ενημερώσουν τις αρμόδιες Αρχές, όπως το Δασαρχείο ή την Αστυνομία, και εφόσον απαιτείται θα ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο που προβλέπεται για τις Ομάδες Άμεσης Επέμβασης.

Τα περιστατικά προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας απαιτούν συντονισμένη δράση από τις αρμόδιες Αρχές, όμως όπως υπογραμμίζει η «Καλλλιστώ» σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την παράνομη και απάνθρωπη πράξη της θανάτωσης αρκούδων. «Τονίζουμε την ανάγκη άμεσης και συνεπούς εφαρμογής από την Πολιτεία ενός συγκροτημένου σχεδίου δράσης, για την προστασία τόσο της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας, όσο και του αυστηρά προστατευόμενου είδους της αρκούδας», καταλήγει η οργάνωση.

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