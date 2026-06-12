Τρίπολη: Επέστρεψε στην πλατεία Άρεως ο ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Τα επίσημα αποκαλυπτήρια θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
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- Ο ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη επανατοποθετήθηκε στην πλατεία Άρεως στην Τρίπολη μετά από εργασίες συντήρησης.
- Η επανατοποθέτηση έγινε υπό την επίβλεψη του γλύπτη Μάρκου Γεωργιλάκη και των αντιδημάρχων Αλέξανδρου Κανελλοπούλου και Γιώργου Οικονομόπουλου.
- Την Πέμπτη 18 Ιουνίου θα παρουσιαστούν οι εργασίες συντήρησης από τον γλύπτη στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης.
- Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Άρεως την Παρασκευή 19 Ιουνίου.
Στην πλατεία Άρεως στην Τρίπολη έφτασε το πρωί της Παρασκευής (12/6) ο ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά της εργασίες συντήρησης.
Η επανατοποθέτησή του ανδριάντα στην πλατεία γίνεται υπό την επίβλεψη του γλύπτη, Μάρκου Γεωργιλάκη, του αντιδήμαρχου υποδομών Αλέξανδρου Κανελλοπούλου και του αντιδήμαρχου πολιτικής προστασίας, Γιώργου Οικονομόπουλου.
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Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη, 18 Ιουνίου θα γίνει στο Μαλλιαροπούλειο Θέατραο Τρίπολης η παρουσίαση των εργασιών από τον γλύπτη κ. Γεωργιλάκη ενώ την Παρασκευή (19/6) θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Άρεως τα επίσημα αποκαλυπτήρια.
Με πληροφορίες από arcadiaportal.gr
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