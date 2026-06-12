Τρίπολη: Επέστρεψε στην πλατεία Άρεως ο ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Snapshot Ο ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη επανατοποθετήθηκε στην πλατεία Άρεως στην Τρίπολη μετά από εργασίες συντήρησης.

Η επανατοποθέτηση έγινε υπό την επίβλεψη του γλύπτη Μάρκου Γεωργιλάκη και των αντιδημάρχων Αλέξανδρου Κανελλοπούλου και Γιώργου Οικονομόπουλου.

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου θα παρουσιαστούν οι εργασίες συντήρησης από τον γλύπτη στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης.

Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Άρεως την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Snapshot powered by AI

Στην πλατεία Άρεως στην Τρίπολη έφτασε το πρωί της Παρασκευής (12/6) ο ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά της εργασίες συντήρησης.

Η επανατοποθέτησή του ανδριάντα στην πλατεία γίνεται υπό την επίβλεψη του γλύπτη, Μάρκου Γεωργιλάκη, του αντιδήμαρχου υποδομών Αλέξανδρου Κανελλοπούλου και του αντιδήμαρχου πολιτικής προστασίας, Γιώργου Οικονομόπουλου.

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Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη, 18 Ιουνίου θα γίνει στο Μαλλιαροπούλειο Θέατραο Τρίπολης η παρουσίαση των εργασιών από τον γλύπτη κ. Γεωργιλάκη ενώ την Παρασκευή (19/6) θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Άρεως τα επίσημα αποκαλυπτήρια.

Με πληροφορίες από arcadiaportal.gr

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