Φωτιά σε υγροβιότοπο στην Εύβοια - Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Στην περιοχή του Κολοβρέχτη και συγκεκριμένα στον υγροβιότοπο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων
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Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην Πυρσοβεστική με αφορμή πυρκαγιά στην Εύβοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του Κολοβρέχτη και συγκεκριμένα στον υγροβιότοπο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. Σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
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