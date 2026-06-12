Φωτιά σε υγροβιότοπο στην Εύβοια - Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Στην περιοχή του Κολοβρέχτη και συγκεκριμένα στον υγροβιότοπο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Φωτιά σε υγροβιότοπο στην Εύβοια - Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτο αρχείου 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην Πυρσοβεστική με αφορμή πυρκαγιά στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του Κολοβρέχτη και συγκεκριμένα στον υγροβιότοπο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. Σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

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