Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην Πλάκα Λαυρεωτικής- Επιχειρούν δύο ελικόπτερα
Ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο η πυρκαγιά
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαυρεω Αττικής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 62 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα.
- Δύο ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν την κατάσβεση της φωτιάς.
- Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (12/6) στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα.
Δείτε επίσης το βίντεο:
Την επιχείρηση συνδράμουν από αέρος 2 ελικόπτερα καθώς επίσης και υδροφόρες ΟΤΑ.
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