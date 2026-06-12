Χαλάνδρι: Η αποθήκη-εργαστήριο του κυκλώματος με τα παράνομα χάπια αδυνατίσματος και ντόπινγκ

Snapshot Σε αστυνομική επιχείρηση στο Χαλάνδρι, αποκαλύφθηκε αποθήκη

εργαστήριο παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, με 14 συλλήψεις.

Κατασχέθηκαν πάνω από 40.000 τεμάχια παράνομων σκευασμάτων και εκτιμάται ότι το οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και περίπου 90 χώρες του εξωτερικού.

Αρχηγός θεωρείται 51χρονος φαρμακοποιός που διέθετε παράνομο εργαστηριακό εξοπλισμό σε υπόγειο χώρο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι.

Ο ΕΟΦ χαρακτηρίζει τα σκευάσματα επιβλαβή για τη δημόσια υγεία, ενώ η έρευνα για την πλήρη εξάρθρωση της οργάνωσης συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το Newsbomb αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, ο εξωτερικός χώρος της αποθήκης που φέρεται να χρησιμοποιούσε το κύκλωμα το οποίο έφτιαχνε και διέθετε παράνομα χάπια αδυνατίσματος και ουσίες ντόπινγκ στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, με τη συμμετοχή συνολικά 14 συλληφθέντων. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν πάνω από 40.000 τεμάχια σκευασμάτων, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, από την έρευνα προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού, στοιχείο που καταδεικνύει το εύρος της δράσης του κυκλώματος.

Ως αρχηγικό μέλος φέρεται ένας 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, ο οποίος συνελήφθη στο Χαλάνδρι κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε εγκαταστήσει στον υπόγειο χώρο του φαρμακείου του πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό για την παράνομη παραγωγή φαρμάκων, χωρίς άδεια και εκτός των προβλεπόμενων κανόνων.

Η παραγωγή πραγματοποιούνταν από περίπου 10 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και επιστημονικό προσωπικό, όπως βιολόγοι. Τα σκευάσματα διοχετεύονταν είτε μέσω του φαρμακείου του φερόμενου ως αρχηγού είτε μέσω εταιρείας που δραστηριοποιούνταν στη χονδρική αγορά χωρίς σχετική άδεια.

Τα προϊόντα προωθούνταν μέσω ιστοσελίδων και παρουσιάζονταν ως «συμπληρώματα διατροφής» ή προϊόντα ευεξίας, με παραδόσεις είτε δια ζώσης είτε μέσω ταχυδρομικών αποστολών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν σκευάσματα για αδυνάτισμα, στυτική δυσλειτουργία, αλλά και ουσίες ντόπινγκ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης ή ουσίες σε ερευνητικό στάδιο.

Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα κρίνονται επιβλαβή για τη δημόσια υγεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος συνεχίζεται.

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