Παξοί: Συνελήφθη πλοίαρχος για τη φωτιά δύο τουριστικών σκαφών - Προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση

Snapshot Συνελήφθη ο 30χρονος πλοίαρχος επιβατηγού

τουριστικού σκάφους μετά τη φωτιά και βύθιση δύο τουριστικών σκαφών στους Παξούς.

Δεν σημειώθηκε τραυματισμός, καθώς όλοι οι επιβάτες και τα πληρώματα αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο γειτονικά τουριστικά σκάφη και προκάλεσε θαλάσσια ρύπανση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν Λιμενικό, Πυροσβεστική, εθελοντές και ιδιωτικά σκάφη, ενώ αναπτύχθηκαν αντιρρυπαντικά μέσα για τον περιορισμό της ρύπανσης.

Παρά τις προσπάθειες, και τα δύο σκάφη βυθίστηκαν και υπέστησαν ζημιές και παρακείμενα σκάφη. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη του 30χρονου κυβερνήτη επιβατηγού - τουριστικού σκάφους προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δύο τουριστικά σκάφη στους Παξούς, με αποτέλεσμα τη βύθισή τους και την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του παλαιού υδατοδρομίου Παξών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πρώτο επιβατηγό - τουριστικό σκάφος κατέπλευσε φλεγόμενο, ενώ οι 18 επιβάτες, υπήκοοι ΗΠΑ, και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν έγκαιρα και χωρίς τραυματισμούς.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε δεύτερο γειτονικό τουριστικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν μόνο τα τέσσερα μέλη του πληρώματός του, ένας Έλληνας και τρεις υπήκοοι Αιγύπτου, οι οποίοι επίσης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο πλοιάρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ιδιωτικά σκάφη και το ρυμουλκό «Ιωάννης», ενώ από ξηράς συνέδραμαν πυροσβεστικά οχήματα, στελέχη του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Δήμου Παξών, εθελοντές πυρασφάλειας και ιδιώτες.

Παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης, και τα δύο σκάφη βυθίστηκαν, ενώ ζημιές υπέστησαν και παρακείμενα σκάφη. Παράλληλα, προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν άμεσα αντιρρυπαντικά μέσα, μέσω πόντισης πλωτών φραγμάτων και τοποθέτησης απορροφητικών υλικών.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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