Ουκρανία: Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο με τον Λαβρόφ για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και είναι έτοιμες να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε αυτή τη δήλωση μιλώντας σε δημοσιογράφους σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ASEAN στη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων.

«Εμείς και η Ρωσία είμαστε οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικά οπλισμένες χώρες στον πλανήτη... Η μη επικοινωνία θα ήταν απερίσκεπτη και ανεύθυνη. Πρέπει να διατηρήσουμε σχέσεις με τη ρωσική κυβέρνηση, ακόμη και αν έχουμε τομείς στους οποίους διαφωνούμε. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει πολλά εμπόδια στην ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας να καταλήξουν σε συμφωνίες σε άλλα ζητήματα», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και σκοπεύουν να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στην επίλυση της σύγκρουσης.

«Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή (και οι Ρώσοι θα συμφωνούσαν με αυτό, νομίζω) οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανώς η μόνη χώρα στον κόσμο που μπορεί να διαδραματίσει έναν τέτοιο ρόλο», σημείωσε.

Ανακοίνωσε επίσης ότι θα συναντηθεί αύριο με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα θέλαμε να δούμε αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει. Πιστεύουμε ότι η Ρωσία θα ωφεληθεί από τον τερματισμό του. Επομένως, θα θέσουμε αυτό το ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές και έτοιμες να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στον τερματισμό αυτού του πολέμου, εάν προκύψει η ευκαιρία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

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